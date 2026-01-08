Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by San Andreas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:17

Забудьте про рисовые террасы: теперь в Убуде только очередь на вход и завышенные цены

Туристы массово покидают Убуд и Чангу из-за пробок — Турпром

Еще недавно Бали воспринимался как символ гармонии и побега от повседневности, но для многих путешественников этот образ стремительно тускнеет. Убуд и Чангу, долгое время считавшиеся ключевыми точками притяжения на острове, все чаще становятся источником раздражения и усталости. О причинах этого разочарования и изменении туристических маршрутов рассказывает издание "Турпром".

Убуд: утраченная тишина

Убуд долгое время считался культурным и духовным центром Бали. Сюда ехали за йогой, медитацией, атмосферой рисовых террас и неспешной жизнью среди храмов. Однако в последние годы район стремительно трансформировался в плотный туристический кластер с кафе, магазинами и спа-салонами, ориентированными прежде всего на приезжих.

Основными проблемами Убуда туристы называют транспортную перегруженность и постоянные пробки на узких дорогах. Популярные достопримечательности почти всегда переполнены, что лишает поездку ощущения уединения. Одновременно заметно выросли цены на жилье, питание и экскурсии, из-за чего пребывание в районе перестало восприниматься как доступное и спокойное.

Чангу: вечеринки и экологические проблемы

Чангу закрепил за собой репутацию молодежного и серферского района с активной ночной жизнью. Однако рост популярности привел к обратному эффекту. Пляжи все чаще оказываются загрязнены мусором, который прибивает океаном, а шум от вечеринок продолжается до утра и мешает отдыху.

Дополнительным фактором стало стремительное развитие застройки. Джентрификация района вытесняет местных жителей и меняет облик Чангу, делая его менее аутентичным. Пробки, особенно в выходные и праздничные дни, стали для района таким же привычным явлением, как и для центральных частей острова.

Почему туристы меняют маршруты

По наблюдениям редакции "Турпрома", путешественники все чаще отказываются от длительного пребывания в Убуде и Чангу. Вместо этого они переезжают в более спокойные районы Бали или вовсе выбирают другие острова Индонезии. Среди альтернатив называют Ломбок, Флорес и Яву, где, по мнению туристов, легче найти баланс между природой, культурой и уровнем туристической нагрузки.

Ключевыми причинами разочарования становятся массовый туризм, коммерциализация и утрата самобытности. Бали по-прежнему остается привлекательным направлением, но теперь требует более осознанного подхода к выбору мест и формата отдыха.

