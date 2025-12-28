Платите за каждый шаг: как мировые достопримечательности превратились в платные аттракционы

Глобальный туризм меняется быстрее, чем успевают привыкнуть путешественники: популярные города и природные зоны всё чаще вводят плату за посещение, экологические сборы и лимиты на поток людей. Об этом сообщает "Турпром": эксперты отмечают, что восстановление международных поездок после спадов привело к новой проблеме — перенаселённости туристических направлений, которая бьёт по экологии и культурной среде, и именно поэтому многие страны переходят к политике ограничений.

Почему страны начали "фильтровать" туристов

По мере роста международного туризма многие направления столкнулись с тем, что массовый поток путешественников стал разрушать то, ради чего люди приезжают. Избыточная нагрузка на инфраструктуру, загрязнение окружающей среды и давление на исторические центры заставляют власти пересматривать подход. Вместо прежней модели "чем больше туристов, тем лучше" всё чаще применяется логика регулирования, где вход на отдельные территории становится платным или ограниченным.

В публикации отмечается, что страны стремятся не столько закрыться от туристов, сколько сделать посещение более управляемым. Вводятся экологические налоги, разрешения, квоты, сборы за вход и другие механизмы, которые одновременно пополняют бюджеты и снижают пиковую нагрузку. Такая практика, которая ещё недавно воспринималась как спорная, сегодня превращается в устойчивый мировой тренд.

Где уже действуют сборы и ограничения

Согласно анализу eTurboNews, не менее 25 туристических мест по всему миру используют плату за вход, экологические налоги, разрешения или ограничения, чтобы бороться с перенаселённостью, сохранять ресурсы и перераспределять выгоды от туризма в пользу местных жителей. В Европе, где особенно много исторических памятников, давление на города считается максимальным, поэтому именно там меры регулирования начали применять одними из первых.

В публикации приводятся конкретные примеры: в Венеции введена плата для однодневных туристов, в Дубровнике ограничены круизные лайнеры, а в Чинкве-Терре действует платный доступ к тропам. Подобные решения призваны сохранить историческую среду и снизить нагрузку на городскую инфраструктуру и природные маршруты.

Азия, Америка и Африка: разные причины — общий результат

В Азии экологические сборы чаще связаны с необходимостью защиты природы, особенно на островных и горных территориях. В Северной и Южной Америке доступ к знаковым природным локациям всё чаще трактуется как привилегия, а не как право, что отражается в системе разрешений и платного посещения. В Африке же ценообразование используется как инструмент устойчивого развития — примером в материале названа Руанда, где действуют разрешения на трекинг к гориллам.

Борьбу с перенаселённостью через денежные сборы и лимиты, как отмечается, ведут в Бутане, на Бали, в Исландии, на Филиппинах, на горе Фудзи в Японии, на Гавайях в США, в Египте, Непале, Амстердаме и в других популярных местах. Это показывает, что модель "платного доступа" перестала быть исключением и распространяется на самые разные типы туризма — от пляжного до культурного и экологического.

Что советуют туристам, чтобы не переплачивать и не попасть в ограничения

"Турпром" рекомендует россиянам заранее адаптироваться к новой реальности путешествий. В числе советов — выбирать менее популярные направления, где сборы ниже или отсутствуют, а инфраструктура не перегружена. Также предлагается путешествовать в межсезонье, когда туристический поток меньше, а ограничения применяются мягче.

Кроме того, издание советует исследовать окрестности своих городов, чтобы получать эффект путешествия без затрат на входные сборы и нагрузку на популярные локации. Среди практических рекомендаций — пользоваться общественным транспортом и планировать поездки заранее, чтобы избегать дополнительных расходов и попадания в периоды, когда туристические налоги и ограничения проявляются сильнее всего.