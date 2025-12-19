Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Мужчина думает за работой
Мужчина думает за работой
© Wikipedia by Vosicos635 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Общество
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:55

Дефицит кадров толкает к переработкам: лимит сверхурочных хотят расширить до 240 часов

Правительство предложило увеличить лимит сверхурочной работы до 240 часов

Пределы сверхурочной занятости в России могут быть существенно пересмотрены — правительство предлагает расширить возможности для дополнительной работы на фоне дефицита кадров. Речь идёт не о безусловном увеличении нагрузки, а о более гибком механизме, зависящем от договорённостей между работодателями и сотрудниками. Об этом сообщает INTERFAX. RU.

Поправки к Трудовому кодексу

Правительство внесло в Госдуму законопроект с поправками в Трудовой кодекс, предусматривающими увеличение годового лимита сверхурочной работы с 120 до 240 часов. Как следует из пояснительной записки к документу, такая возможность будет доступна только в том случае, если она закреплена в коллективном договоре или отраслевом соглашении.

В законопроекте подчёркивается, что без наличия соответствующих договорённостей привлечение работников к сверхурочной занятости свыше 120 часов в год будет невозможно. Таким образом, ключевая роль отводится механизмам социального партнёрства.

Условия и ограничения для работников

Расширение лимита сверхурочной работы возможно исключительно с письменного согласия работника. При этом сотрудник сохраняет право в любой момент выбрать форму компенсации — денежную выплату либо дополнительное время отдыха. Повышенная оплата сверхурочных сохраняется: до 120 часов первые два часа оплачиваются не менее чем в полуторном размере, последующие — не менее чем в двойном.

Одновременно вводятся ограничения: к сверхурочной работе запрещено привлекать сотрудников, занятых на вредных и опасных производствах, а допуск возможен только при отсутствии медицинских противопоказаний.

Экономические мотивы и рынок труда

Министр экономического развития Максим Решетников ранее заявлял, что ситуация на рынке труда остаётся напряжённой. Безработица находится на исторически низком уровне — 2,2%, при этом усиливаются структурные диспропорции между спросом и предложением рабочей силы. По его словам, кадры и производительность труда становятся ключевым дефицитным ресурсом для экономики.

В Минэкономразвития считают, что увеличение допустимого объёма сверхурочной работы позволит привлечь более 750 тыс. работников, готовых трудиться дополнительно, и закрыть около 100 тыс. вакансий без поиска новых сотрудников. Ведомство также подчёркивает, что такая мера может дать работникам ощутимую прибавку к доходам в периоды высокой загрузки.

Дополнительные изменения для бизнеса

Помимо вопроса сверхурочной работы, законопроект предусматривает и другие изменения. В частности, предлагается расширить перечень оснований для расторжения трудового договора в случае однократного грубого нарушения, связанного с хищением по месту работы.

Для поддержки малого бизнеса планируется увеличить предельную численность работников, с которыми можно заключать срочные трудовые договоры, с 35 до 70 человек, а также снять запрет на отзыв из непрерывного отпуска сотрудников, занятых на вредных и опасных производствах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

После обращения на прямой линии семье погибшего участника СВО срочно назначили выплаты сегодня в 15:51
Слова прозвучали — выплаты пошли: пенсию по потере кормильца семье из Новосибирска передали на выплату

Семья погибшего участника СВО из Новосибирска добилась положенной пенсии благодаря обращению на прямой линии с президентом. Как это произошло?

Читать полностью » Путин заявил о достижении полного цифрового суверенитета РФ сегодня в 15:45
Россия сделала ключевой шаг в цифровом будущем — Путин назвал момент своевременным

Путин заявил, что запуск платформы MAX — это шаг к цифровому суверенитету России, который обеспечит технологическую независимость и устойчивость страны.

Читать полностью » Журналист Кирилл Бажанов сделал предложение своей девушке во время Прямой линии с Путиным сегодня в 15:20
Неожиданное предложение на Прямой линии с Путиным: журналист попросил благословения на свадьбу прямо в эфире

Журналист Кирилл Бажанов сделал предложение своей девушке прямо во время Прямой линии с президентом Путиным и пригласил его на свадьбу.

Читать полностью » Молодой человек задержан за попытку мошенничества на 5 млн рублей – YarNews.net сегодня в 15:19
Мошенничество с доверием: как подозреваемый попытался снять 5 миллионов, выдав себя за внука

Молодой человек из Московской области попытался снять 5 миллионов рублей с доверенностью от 89-летнего пенсионера. Его задержали в банке.

Читать полностью » Мужчина в сне как символ силы, контроля и будущих изменений – объяснение экспертов сегодня в 15:19
Сны о мужчинах: от агрессии до поддержки — как интерпретировать разные образы

Сон о мужчине может скрывать важные послания о ваших чувствах, страхах и внутренних конфликтах. Эксперты объяснили, что может означать этот образ.

Читать полностью » Семейная ипотека расширена на вторичное жильё для семей с детьми – заявление Путина сегодня в 15:12
Программа семейной ипотеки теперь включает вторичное жильё: что это значит для российских семей

Путин заявил, что программа семейной ипотеки теперь включает вторичное жильё в городах с низким уровнем строительства, расширяя возможности для семей.

Читать полностью » Путин пообещал проработать компенсации за утрату второго жилья в Белгороде сегодня в 14:21
Компенсации за второе жильё сдвинулись с мёртвой точки: Путин пообещал решить две проблемы Белгорода

Президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос компенсаций за утрату жилья в Белгороде. Читайте о мерах поддержки жителей приграничных регионов.

Читать полностью » Путин извинился перед вдовой бойца СВО из Новосибирска за задержку пенсии сегодня в 13:17
Двое детей без пенсии после гибели отца: Путин извинился перед женой погибшего бойца СВО

Президент Путин извинился за задержки с выплатами пенсий семьям погибших бойцов СВО. Как он планирует решить эту проблему за короткий срок?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Целиков спрогнозировал рост цен на вторичном рынке авто в 2026 на 5–10%
Садоводство
Пятилитровые бутылки заменяют систему капельного полива на даче — садоводы
Наука
Балканы были главным источником серебра для Рима — Младенович
Общество
Скандалы при разводе сильно бьют по детской психике — психолог Потёмкина
Экономика
Система автоматически анализирует все финансовые операции граждан — Сивков
Туризм
Лавров заявил о подготовке новых рейсов РФ к курортам Египта
Туризм
Киплюкс назвал отсутствие аптечки частой ошибкой туристов
Красота и здоровье
Безопасной дозы алкоголя не существует — нарколог Руслан Исаев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet