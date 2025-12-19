Дефицит кадров толкает к переработкам: лимит сверхурочных хотят расширить до 240 часов

Пределы сверхурочной занятости в России могут быть существенно пересмотрены — правительство предлагает расширить возможности для дополнительной работы на фоне дефицита кадров. Речь идёт не о безусловном увеличении нагрузки, а о более гибком механизме, зависящем от договорённостей между работодателями и сотрудниками. Об этом сообщает INTERFAX. RU.

Поправки к Трудовому кодексу

Правительство внесло в Госдуму законопроект с поправками в Трудовой кодекс, предусматривающими увеличение годового лимита сверхурочной работы с 120 до 240 часов. Как следует из пояснительной записки к документу, такая возможность будет доступна только в том случае, если она закреплена в коллективном договоре или отраслевом соглашении.

В законопроекте подчёркивается, что без наличия соответствующих договорённостей привлечение работников к сверхурочной занятости свыше 120 часов в год будет невозможно. Таким образом, ключевая роль отводится механизмам социального партнёрства.

Условия и ограничения для работников

Расширение лимита сверхурочной работы возможно исключительно с письменного согласия работника. При этом сотрудник сохраняет право в любой момент выбрать форму компенсации — денежную выплату либо дополнительное время отдыха. Повышенная оплата сверхурочных сохраняется: до 120 часов первые два часа оплачиваются не менее чем в полуторном размере, последующие — не менее чем в двойном.

Одновременно вводятся ограничения: к сверхурочной работе запрещено привлекать сотрудников, занятых на вредных и опасных производствах, а допуск возможен только при отсутствии медицинских противопоказаний.

Экономические мотивы и рынок труда

Министр экономического развития Максим Решетников ранее заявлял, что ситуация на рынке труда остаётся напряжённой. Безработица находится на исторически низком уровне — 2,2%, при этом усиливаются структурные диспропорции между спросом и предложением рабочей силы. По его словам, кадры и производительность труда становятся ключевым дефицитным ресурсом для экономики.

В Минэкономразвития считают, что увеличение допустимого объёма сверхурочной работы позволит привлечь более 750 тыс. работников, готовых трудиться дополнительно, и закрыть около 100 тыс. вакансий без поиска новых сотрудников. Ведомство также подчёркивает, что такая мера может дать работникам ощутимую прибавку к доходам в периоды высокой загрузки.

Дополнительные изменения для бизнеса

Помимо вопроса сверхурочной работы, законопроект предусматривает и другие изменения. В частности, предлагается расширить перечень оснований для расторжения трудового договора в случае однократного грубого нарушения, связанного с хищением по месту работы.

Для поддержки малого бизнеса планируется увеличить предельную численность работников, с которыми можно заключать срочные трудовые договоры, с 35 до 70 человек, а также снять запрет на отзыв из непрерывного отпуска сотрудников, занятых на вредных и опасных производствах.