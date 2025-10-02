Соус пересолен? Один овощ превращает провал в кулинарное спасение

Ситуация знакома каждому: готовишь соус для спагетти или лазаньи, пробуешь — и понимаешь, что соли оказалось слишком много. Блюдо, на которое ушло время и продукты, в один момент может стать непригодным для еды. Но отчаиваться не стоит: существует кулинарный приём, который спасал не одно поколение хозяек.

Почему пересолить соус так легко

Томатные и мясные соусы — это концентрированные блюда. Даже щепотка соли может изменить их вкус в худшую сторону. В отличие от супа или бульона, где можно добавить ещё воды, густая консистенция соуса не оставляет простора для разбавления. К тому же соль быстро распределяется равномерно, и выловить её из готового блюда невозможно.

Сравнение методов "спасения" пересоленного соуса