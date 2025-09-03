Что приготовить из мягких томатов: соусы, закуски и заморозка
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Старинный способ закапывания яиц в землю до сих пор вызывает споры. Узнайте, какую пользу он может принести и какие есть альтернативы.Читать полностью » сегодня в 16:53
Узнайте, как сохранить свежий урожай яблок до весны! От правильной сортировки и обработки до секретов укладки - эти 5 шагов помогут вам наслаждаться вкусными яблоками сезона.Читать полностью » сегодня в 16:14
Как подготовить косточковые культуры к зиме в Рязанской области: простые шаги, которые спасут деревья от морозов и помогут сохранить урожай.Читать полностью » сегодня в 15:53
Спил деревьев своими руками может быть опасным! Узнайте, как правильно оценить ситуацию, выбрать снаряжение и соблюдать технику безопасности, чтобы избежать трагедии.Читать полностью » сегодня в 15:07
Как сохранить голубику свежей и безопасной? Простая вода не справится — есть проверенные способы, которые помогут продлить жизнь ягодам.Читать полностью » сегодня в 14:53
Биолог Елена Слынько предостерегает: полив растений алкоголем, сладкими напитками или газировкой губит их и почву. Узнайте, почему эти популярные жидкости становятся смертельной ошибкой для ваших растений и как правильно ухаживать за ними.Читать полностью » сегодня в 14:32
Сентябрь — время, когда сад ещё полон сил. Узнайте, какие растения лучше всего черенковать именно сейчас, чтобы весной порадовать себя пышным цветением.Читать полностью » сегодня в 13:53
Мало кто знает, но обычные спички – настоящая находка для садовода! Всего 4-5 спичек, воткнутых в лунку, обеспечат ваши растения серой, защитят от вредителей и болезней, а также помогут пережить пересадку. Экологичный и бюджетный способ для богатого урожая!Читать полностью »