Что приготовить из мягких томатов: соусы, закуски и заморозка

Даже если урожай помидоров переспел, это не повод отправлять плоды в отходы. Томаты, которые утратили упругость, всё ещё сохраняют вкус, пользу и могут стать отличной основой для заготовок и блюд. Есть несколько проверенных способов продлить жизнь переспелым овощам и использовать их максимально рационально.

Домашние соусы и паста

Самые мягкие томаты идеально подходят для приготовления соусов. Их достаточно промыть, удалить плодоножку, нарезать крупными кусками и потушить с добавлением соли и сахара на медленном огне. После разваривания массу протирают через сито и уваривают до нужной густоты.

Полученный соус можно использовать сразу или разлить по стерильным банкам и закатать. В итоге получится натуральный продукт, который прекрасно дополнит пасту, мясные блюда и пиццу, а зимой напомнит вкус лета.

Сушка и вяление

Другой способ сохранить урожай — превратить помидоры в вяленые. Для этого плоды разрезают пополам, убирают лишнюю влагу бумажным полотенцем, слегка подсаливают и помещают в духовку при температуре 80-100 °C на несколько часов.

Чтобы придать заготовке пикантность, можно добавить сушёные травы или чеснок. Готовые томаты хранят в банках, залив оливковым маслом. Такие вяленые помидоры станут вкусной добавкой к салатам, бутербродам и горячим блюдам. К тому же это деликатес, который в магазинах стоит немало.

Заморозка томатов

Переспелые плоды отлично переносят заморозку. Их можно превратить в пюре, измельчив блендером или мясорубкой, а затем разлить по контейнерам небольшими порциями. Зимой такие заготовки легко использовать для супов, соусов и рагу.

Есть и другой вариант — заморозить очищенные целые помидоры. Для этого на каждом делают крестообразный надрез, опускают в кипяток, а затем в холодную воду. Шкурка снимается легко, и плоды можно упаковать в пакеты для заморозки.

Итог

Переспелые томаты можно с пользой превратить в соусы, вяленые закуски или заморозки. Такие простые методы позволяют сохранить урожай, сэкономить деньги и радовать себя летними вкусами в любое время года.