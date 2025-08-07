Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
банан
банан
© Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:12

Спелый банан не выбрасываю — превращаю в идеальную начинку и ещё кое-что

Польза спелых бананов: укрепляют иммунитет и улучшают пищеварение

Когда банан покрывается чёрными пятнами и кажется безнадежным, большинство людей инстинктивно отправляют его в мусор. Но именно в этот момент фрукт достигает своего пика — как по сладости, так и по питательной ценности.

Польза перезрелых бананов: неочевидная суперсила

На стадии максимальной спелости банан становится настоящим кладезем полезных веществ. В нём растёт уровень антиоксидантов и клетчатки, что положительно влияет на пищеварение, улучшает обмен веществ и укрепляет иммунитет. Также бананы богаты калием — элементом, который регулирует водно-солевой баланс, поддерживает здоровье сердца и укрепляет кости.

Стоит отметить, что с повышением зрелости в бананах увеличивается содержание простых сахаров. Это делает их особенно сладкими, но требует умеренности при диабете. Тем не менее, для большинства людей эти плоды — не мусор, а ценный ресурс.

Банан как главный герой кухни

Спелый банан — это не просто фрукт, а настоящий кулинарный хамелеон. Его можно использовать:

  • как замену яйцам или маслу в выпечке;
  • в качестве основы для смузи;
  • для приготовления веганского мороженого;
  • в виде пюре — в блины, маффины, кексы;
  • для компотов, творожных десертов и джемов.

Его мягкость и натуральная сладость идеально подходят для любого блюда, где требуется связующий компонент или чуть больше вкуса. Причём, зачастую всё, что нужно — просто размять фрукт вилкой и добавить в тесто или основу блюда.

Новый взгляд на старые фрукты

"Перезрелые бананы заслуживают лучшего, чем мусор", — считают сторонники устойчивого потребления.

И они правы. Борьба с пищевыми отходами начинается с таких простых решений: дать шанс тому, что мы привыкли считать испорченным.

Подход к использованию бананов зависит от степени их зрелости. Чем мягче плод — тем легче он смешивается с другими ингредиентами, придавая блюду бархатистую текстуру. А если вдруг нет готового рецепта, стоит просто заглянуть в кухонный шкаф: йогурт, овсянка, немного мёда или кусочек шоколада — и импровизированный десерт готов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт призвал не покупать ранние бахчевые вне официальных торговых точек вчера в 22:26

Арбуз летом: снаружи — аромат и сладость, внутри — то, чего не видно без лаборатории

Ранние арбузы могут содержать опасные нитраты, особенно вредные для детей. Эксперт рассказал, как выбрать безопасный плод и не отравиться летом.

Читать полностью » Бьюти-блогеры советуют: как капустный сок помогает поддерживать чистую кожу и бодрость 31.07.2025 в 22:12

Модный тренд или реальная польза? Капустный сок, который покорил инфлюенсеров

Капустный сок — новый тренд для здоровья и красоты. Узнайте, как он помогает укрепить сердце, улучшить состояние кожи и поддержать молодость!

Читать полностью » Чем полезен костный бульон и как он помогает усваивать коллаген — разбор по составу вчера в 21:36

Гладкая кожа и крепкие суставы — не в банке, а в кастрюле: варим домашний коллаген

Как сварить костный бульон, который заменит дорогие коллагеновые добавки и поможет коже, суставам и даже кишечнику? Всё о рецепте "жидкого омоложения".

Читать полностью » Какие продукты лучше исключить из утреннего рациона: советы диетолога вчера в 21:16

Завтрак может стать вашей худшей ошибкой: продукты, которые стоит избегать с утра

Завтрак — это основа дня, но неправильные продукты могут вызвать дискомфорт. Узнайте, какие продукты лучше исключить с утра, чтобы чувствовать себя хорошо!

Читать полностью » Учёные выяснили, какое мясо полезнее для ЖКТ при умеренном потреблении вчера в 20:28

Говядина полезнее, чем мы думали — и курица вреднее, чем казалась

Курица — не всегда лучший выбор для здоровья. Новое исследование показывает, что постная говядина может положительно влиять на микрофлору кишечника и обмен веществ.

Читать полностью » Сахар и его роль в питании: как сбалансировать потребление сладкого для здоровья вчера в 20:17

Полный отказ от сахара — это опасно: он полезен, если знать меру — вот как это работает

Сахар — важная часть рациона, но его излишек может быть опасен для здоровья. Узнайте, как сбалансировать потребление сладкого и выбрать полезные источники углеводов!

Читать полностью » Диетолог объяснила, чем дыня полезна для микрофлоры кишечника и выведения жидкости вчера в 20:16

Натуральный эритрит вместо фруктозы: почему дыня подходит даже тем, кому нельзя сладкое

Дыня может избавить от отеков и наладить работу кишечника — но есть важные нюансы. Диетолог объясняет, как получить максимум пользы и не навредить.

Читать полностью » Shot Проверка: заражённые полуфабрикаты для Rostic’s нашли в Омске вчера в 19:17

350 тысяч за стрипсы с сюрпризом: известный бренд попал в скандал с сальмонеллой

В стрипсах Rostic’s в Омске нашли сальмонеллу — инцидент обернулся судом, штрафом для производителя и экстренными проверками качества со стороны сети.

Читать полностью »

Новости
Еда

Свиная рулька в рукаве: советы по маринованию и запеканию от кулинаров
Садоводство

Цветы для поздней посадки: какие выбрать в августе для осеннего цветения
Красота и здоровье

Терапевт Чернышова объяснила, почему любители спорта могут столкнуться с серьезными рисками для здоровья
Культура и шоу-бизнес

Qatar Airways внедрит музыку Ханса Циммера на борту и в аэропортах
Наука и технологии

Пекин готовит подводные лодки с лазерами для выведения спутников Starlink из строя — Жэнь Юаньчжэнь
Дом

Уютный дом с использованием старого матраса: идеи для лежанки, пуфа и других аксессуаров
Авто и мото

Производство Mercedes G-Class достигло 600 тысяч — пятая часть выпущена за два года
Авто и мото

Доля россиян, называющих машины по имени, снизилась с 47% до 36%
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru