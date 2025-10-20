Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:28

Фитнес-обман века: упражнения, которые вредят больше, чем помогают

Фитнес-эксперт Гарет Сапстед назвал самые переоценённые упражнения в спортзале

Даже в мире спорта и фитнеса существуют движения, эффективность которых сильно преувеличена. Некоторые упражнения кажутся популярными из-за своей зрелищности или модных тенденций, но на деле они создают излишнюю нагрузку на суставы, спину и колени.

Фитнес-эксперт Гарет Сапстед составил список самых переоценённых упражнений и предложил безопасные альтернативы, которые дают лучший результат без риска для здоровья.

"Многие из этих упражнений создают повышенную нагрузку на поясницу, колени или плечевой сустав либо требуют от человека навыков, которыми он обычно не располагает", — отметил Сапстед.

Почему популярные упражнения не всегда полезны

Во многих спортзалах можно увидеть, как люди повторяют одни и те же движения — просто потому, что "так делают все". Но далеко не каждое упражнение универсально. Ошибки техники, неправильные углы и чрезмерный вес часто приводят не к прогрессу, а к травмам.

По словам эксперта, причина в том, что большинство людей стремятся к эффектности движений, а не к их качеству. В результате тренировки становятся неэффективными и перегружают суставы.

Девять переоценённых упражнений

Сапстед перечислил ряд движений, которые он считает наиболее вредными или бесполезными при неправильном выполнении.

Упражнение Почему переоценено Основная проблема
Приседания в машине Смита Ограничивает естественную траекторию Перегрузка коленей и спины
Американские махи гирей Чрезмерная амплитуда Опасность для плечевого пояса
Берпи Высокий риск перегрузки суставов Нагрузка на поясницу
Киппинг-подтягивания Травмоопасное раскачивание Разрыв связок и мышц плеча
Разгибания ног в тренажёре Изолированная нагрузка Ненатуральное положение колена
Тяга штанги к подбородку Сильный поворот плечевого сустава Пережатие сухожилий
Тяга верхнего блока за голову Неправильная осанка при выполнении Перегрузка шеи и плеч
Приседания с весом на поясе Нарушение баланса тела Сильное давление на позвоночник
Разведение рук в тренажёре Изолированное движение Перенапряжение плечевого сустава

Каждое из этих упражнений, по мнению эксперта, создаёт дисбаланс между нагрузкой и анатомически правильным движением.

Как определить, что упражнение не подходит вам

  1. Боль или дискомфорт. Если при выполнении ощущается давление в суставах — стоит пересмотреть технику или выбрать аналог.

  2. Ограничение амплитуды. Упражнение, которое заставляет тело двигаться по жёсткой траектории (как в машине Смита), часто нарушает естественную механику.

  3. Отсутствие прогресса. Если после месяцев тренировок вы не чувствуете улучшений, значит, выбранное движение неэффективно для вашей анатомии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: копировать чужую технику.
    Последствие: травмы и неправильное распределение нагрузки.
    Альтернатива: адаптируйте движения под свою физиологию.

  • Ошибка: стремиться к максимальному весу.
    Последствие: потеря контроля и перегрузка связок.
    Альтернатива: снижайте вес, увеличивайте качество выполнения.

  • Ошибка: выполнять упражнения из модных видео.
    Последствие: риск растяжений.
    Альтернатива: доверяйте базовым и проверенным вариантам.

Принципы безопасной тренировки

  1. Контроль над амплитудой. Движение должно быть полным, но комфортным.

  2. Равновесие мышечных групп. Развивайте переднюю и заднюю части тела равномерно.

  3. Качество техники. Лучше меньше повторений, но идеально выполненных.

  4. Регулярное восстановление. Сон и растяжка — обязательные элементы.

А что если вы любите эти упражнения?

Эксперт не призывает полностью исключать их из программы. Главное — соблюдать технику и слушать своё тело. Если движение не вызывает боли и выполняется с контролем, его можно оставить, уменьшив вес и количество повторений.

Однако если вы чувствуете напряжение в коленях, пояснице или плечах, стоит заменить упражнение на безопасный аналог.

FAQ

Можно ли полностью отказаться от тренажёров?
Нет, тренажёры полезны, если работать в естественной амплитуде и без чрезмерных весов.

Почему многие фитнес-блогеры продвигают вредные упражнения?
Потому что они эффектно выглядят на видео, хотя не всегда безопасны.

Какие упражнения универсальны для всех?
Болгарские приседания, румынская тяга, жим гантелей и вертикальная тяга троса подходят большинству людей.

Как понять, что техника правильная?
Не должно быть боли, суставы двигаются свободно, дыхание ритмичное, а мышцы чувствуют нагрузку.

Мифы и правда

Миф: чем сложнее упражнение, тем больше эффект.
Правда: эффективность зависит от контроля, а не сложности.

Миф: только свободные веса развивают мышцы.
Правда: современные тренажёры при правильной настройке не уступают по результатам.

Миф: "жжение" в мышцах — показатель успешной тренировки.
Правда: жжение — это лишь накопление молочной кислоты, а не гарантия роста.

