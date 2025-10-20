Фитнес-обман века: упражнения, которые вредят больше, чем помогают

Даже в мире спорта и фитнеса существуют движения, эффективность которых сильно преувеличена. Некоторые упражнения кажутся популярными из-за своей зрелищности или модных тенденций, но на деле они создают излишнюю нагрузку на суставы, спину и колени.

Фитнес-эксперт Гарет Сапстед составил список самых переоценённых упражнений и предложил безопасные альтернативы, которые дают лучший результат без риска для здоровья.

"Многие из этих упражнений создают повышенную нагрузку на поясницу, колени или плечевой сустав либо требуют от человека навыков, которыми он обычно не располагает", — отметил Сапстед.

Почему популярные упражнения не всегда полезны

Во многих спортзалах можно увидеть, как люди повторяют одни и те же движения — просто потому, что "так делают все". Но далеко не каждое упражнение универсально. Ошибки техники, неправильные углы и чрезмерный вес часто приводят не к прогрессу, а к травмам.

По словам эксперта, причина в том, что большинство людей стремятся к эффектности движений, а не к их качеству. В результате тренировки становятся неэффективными и перегружают суставы.

Девять переоценённых упражнений

Сапстед перечислил ряд движений, которые он считает наиболее вредными или бесполезными при неправильном выполнении.