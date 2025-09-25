Плечи и колени не прощают ошибок: какие упражнения лучше убрать из программы

Не все популярные упражнения в тренажёрном зале одинаково полезны. Некоторые из них создают избыточную нагрузку на суставы и позвоночник или требуют техники, которой начинающие спортсмены часто не владеют. Поэтому важно уметь заменять их более безопасными и эффективными аналогами.

Переоценённые упражнения

Фитнес-эксперты выделяют ряд движений, которые часто встречаются в программах, но несут больше рисков, чем пользы:

приседания в машине Смита;

американские махи гирей;

берпи;

киппинг-подтягивания;

разгибания ног в тренажёре;

тяга штанги к подбородку;

тяга верхнего блока за голову;

приседания с весом на поясе;

разведение рук в тренажёре.

Основная проблема — повышенная нагрузка на колени, поясницу и плечи, а также сложная техника.

Какие упражнения выбрать вместо них

Альтернативы строятся на сохранении естественной амплитуды движений и правильной механике:

румынская тяга вместо приседаний в машине Смита;

болгарские выпады как замена рискованным приседаниям;

русские махи гирей вместо американских;

жим ногами вместо изолирующих разгибаний;

вертикальная тяга троса широким или нейтральным хватом вместо блока за голову;

гантельные и тросовые разведения вместо упражнений с фиксированной траекторией.

Главный принцип — техника важнее зрелищности.

Сравнение упражнений