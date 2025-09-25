Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:43

Плечи и колени не прощают ошибок: какие упражнения лучше убрать из программы

Эксперт Гарет Сапстед: берпи, машина Смита и махи гирей могут перегружать суставы и позвоночник

Не все популярные упражнения в тренажёрном зале одинаково полезны. Некоторые из них создают избыточную нагрузку на суставы и позвоночник или требуют техники, которой начинающие спортсмены часто не владеют. Поэтому важно уметь заменять их более безопасными и эффективными аналогами.

Переоценённые упражнения

Фитнес-эксперты выделяют ряд движений, которые часто встречаются в программах, но несут больше рисков, чем пользы:

  • приседания в машине Смита;

  • американские махи гирей;

  • берпи;

  • киппинг-подтягивания;

  • разгибания ног в тренажёре;

  • тяга штанги к подбородку;

  • тяга верхнего блока за голову;

  • приседания с весом на поясе;

  • разведение рук в тренажёре.

Основная проблема — повышенная нагрузка на колени, поясницу и плечи, а также сложная техника.

Какие упражнения выбрать вместо них

Альтернативы строятся на сохранении естественной амплитуды движений и правильной механике:

  • румынская тяга вместо приседаний в машине Смита;

  • болгарские выпады как замена рискованным приседаниям;

  • русские махи гирей вместо американских;

  • жим ногами вместо изолирующих разгибаний;

  • вертикальная тяга троса широким или нейтральным хватом вместо блока за голову;

  • гантельные и тросовые разведения вместо упражнений с фиксированной траекторией.

Главный принцип — техника важнее зрелищности.

Сравнение упражнений

Переоценённое Риски Альтернатива Преимущества
Машина Смита (присед) Нагрузка на колени и поясницу Румынская тяга Безопасная амплитуда, задняя цепь мышц
Американские махи гирей Перегрузка плеч Русские махи Контроль и стабильность
Берпи Высокая нагрузка на суставы Болгарские выпады Сила и выносливость
Киппинг-подтягивания Травмы плеч Вертикальная тяга троса Контроль и прогрессия
Разгибания ног в тренажёре Перегрузка коленей Жим ногами Естественная работа ног
Тяга штанги к подбородку Сдавливание плечевых суставов Разведения с гантелями/тросами Безопасная траектория

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Выполнение упражнений с неверной техникой → травмы → подбор безопасных аналогов.

  • Следование моде на «эффектные» движения → перегрузка суставов → упражнения с естественной механикой.

  • Игнорирование боли → хронические проблемы → корректировка программы с тренером.

А что если…

Спортсмен любит берпи за интенсивность? Их можно оставить в программе, но сократить количество повторений или чередовать с низкоударными кардио-нагрузками — гребным тренажёром или велоэргометром.

