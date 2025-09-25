Плечи и колени не прощают ошибок: какие упражнения лучше убрать из программы
Не все популярные упражнения в тренажёрном зале одинаково полезны. Некоторые из них создают избыточную нагрузку на суставы и позвоночник или требуют техники, которой начинающие спортсмены часто не владеют. Поэтому важно уметь заменять их более безопасными и эффективными аналогами.
Переоценённые упражнения
Фитнес-эксперты выделяют ряд движений, которые часто встречаются в программах, но несут больше рисков, чем пользы:
-
приседания в машине Смита;
-
американские махи гирей;
-
берпи;
-
киппинг-подтягивания;
-
разгибания ног в тренажёре;
-
тяга штанги к подбородку;
-
тяга верхнего блока за голову;
-
приседания с весом на поясе;
-
разведение рук в тренажёре.
Основная проблема — повышенная нагрузка на колени, поясницу и плечи, а также сложная техника.
Какие упражнения выбрать вместо них
Альтернативы строятся на сохранении естественной амплитуды движений и правильной механике:
-
румынская тяга вместо приседаний в машине Смита;
-
болгарские выпады как замена рискованным приседаниям;
-
русские махи гирей вместо американских;
-
жим ногами вместо изолирующих разгибаний;
-
вертикальная тяга троса широким или нейтральным хватом вместо блока за голову;
-
гантельные и тросовые разведения вместо упражнений с фиксированной траекторией.
Главный принцип — техника важнее зрелищности.
Сравнение упражнений
|Переоценённое
|Риски
|Альтернатива
|Преимущества
|Машина Смита (присед)
|Нагрузка на колени и поясницу
|Румынская тяга
|Безопасная амплитуда, задняя цепь мышц
|Американские махи гирей
|Перегрузка плеч
|Русские махи
|Контроль и стабильность
|Берпи
|Высокая нагрузка на суставы
|Болгарские выпады
|Сила и выносливость
|Киппинг-подтягивания
|Травмы плеч
|Вертикальная тяга троса
|Контроль и прогрессия
|Разгибания ног в тренажёре
|Перегрузка коленей
|Жим ногами
|Естественная работа ног
|Тяга штанги к подбородку
|Сдавливание плечевых суставов
|Разведения с гантелями/тросами
|Безопасная траектория
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Выполнение упражнений с неверной техникой → травмы → подбор безопасных аналогов.
-
Следование моде на «эффектные» движения → перегрузка суставов → упражнения с естественной механикой.
-
Игнорирование боли → хронические проблемы → корректировка программы с тренером.
А что если…
Спортсмен любит берпи за интенсивность? Их можно оставить в программе, но сократить количество повторений или чередовать с низкоударными кардио-нагрузками — гребным тренажёром или велоэргометром.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru