Эффектно — не значит безопасно: упражнения, от которых болит больше, чем растёт

В мире фитнеса существует множество упражнений, которые принято считать "базой". Они популярны, их часто рекомендуют начинающим и опытным спортсменам, но далеко не всегда такие движения оказываются полезными. Некоторые из них перегружают суставы, другие — требуют от человека специфической техники, которую сложно освоить без подготовки.

"Каждое упражнение вошло в список по причинам повышенной нагрузки на поясницу, колени или плечевой сустав либо из-за механики, требующей от человека навыков, которыми он обычно не располагает", — отметил фитнес-эксперт Гарет Сапстед.

Какие упражнения оказались переоцененными

По мнению эксперта, в список попали:

приседания в машине Смита;

американские махи гирей;

берпи;

киппинг-подтягивания;

разгибания ног в тренажере;

тяга штанги к подбородку;

тяга верхнего блока за голову;

приседания с весом на поясе;

разведение рук в тренажере.

Эти упражнения объединяет одно: они либо создают чрезмерное давление на суставы и позвоночник, либо требуют высокой координации, которой у большинства любителей фитнеса нет.

Чем опасны "популярные" движения

Машина Смита фиксирует траекторию приседа, лишая колени и спину естественной амплитуды.

Американские махи гирей перегружают плечи и могут спровоцировать травму ротаторной манжеты.

Берпи выглядят эффектно, но для неподготовленных людей часто заканчиваются болью в пояснице.

Киппинг-подтягивания — элемент кроссфита, но при слабых связках они создают риск растяжений.

Разгибания ног в тренажере дают неестественную нагрузку на коленные суставы.

Тяга штанги к подбородку может защемлять суставы плеча.

Тяга верхнего блока за голову небезопасна для шеи и спины.

Приседания с весом на поясе перегружают поясницу.

Разведение рук в тренажере ограничивает естественную работу грудных мышц.

Сравнение: переоцененные и безопасные альтернативы

Переоцененное упражнение Альтернатива Преимущество Приседания в машине Смита Болгарские выпады Естественная траектория, баланс Американские махи гирей Русские махи гирей Меньше нагрузка на плечи Берпи Румынская тяга Проработка задней цепи без перегрузки Киппинг-подтягивания Строгие подтягивания Контроль амплитуды, безопасность Разгибания ног в тренажере Жим ногами Снижает давление на колени Тяга к подбородку Вертикальная тяга троса Комфортная работа плеч Тяга блока за голову Тяга троса широким хватом к груди Безопаснее для шеи Приседания с весом на поясе Присед с собственным весом или гантелями Меньше нагрузка на поясницу Разведение рук в тренажере Разведения с гантелями или в кроссовере Естественная амплитуда

Советы шаг за шагом: как строить безопасные тренировки

Перед выбором упражнения спросите себя: удобно ли оно вашему телу? Отдавайте приоритет технике, а не эффектности движений. Не используйте тренажеры, которые фиксируют траекторию движения, если они вызывают дискомфорт. Начинайте с базовых упражнений с собственным весом и гантелями. Постепенно повышайте нагрузку, сохраняя контроль над амплитудой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выполнять берпи ежедневно.

→ Последствие: боли в пояснице и коленях.

→ Альтернатива: заменить на планку и прыжки на скакалке.

Ошибка: делать тягу штанги к подбородку.

→ Последствие: перегрузка плечевых суставов.

→ Альтернатива: выполнять вертикальную тягу с тросом.

Ошибка: использовать машину Смита для приседаний.

→ Последствие: риск травмы коленей.

→ Альтернатива: болгарские выпады или приседания с собственным весом.

А что если продолжать выполнять "опасные" упражнения?

В краткосрочной перспективе вы можете не заметить вреда, но через месяцы и годы такие движения часто приводят к хроническим болям в суставах и пояснице. Поэтому эксперт советует корректировать программу уже сейчас, пока нет серьезных последствий.

Плюсы и минусы альтернативных упражнений

Плюсы Минусы Более безопасны для суставов Могут показаться менее зрелищными Поддерживают естественную механику тела Требуют терпения и контроля Подходят для начинающих Не всегда быстро дают "видимый" результат Развивают баланс и координацию Иногда сложнее технически

FAQ

Можно ли совсем отказаться от тренажеров?

Нет, тренажеры полезны, но выбирать нужно те, которые повторяют естественную амплитуду движений.

Что лучше для ног: разгибания или жим ногами?

Жим ногами безопаснее для коленей и дает нагрузку на квадрицепсы, ягодицы и бедра одновременно.

Подходят ли берпи для похудения?

Они тратят калории, но риск травм выше, чем польза. Для жиросжигания лучше бег или интервальные тренировки.

Мифы и правда

Миф: чем сложнее упражнение, тем оно эффективнее.

Правда: безопасность и техника важнее внешней сложности.

Миф: машина Смита — лучший вариант для новичков.

Правда: фиксированная траектория часто вредит суставам.

Миф: для красивого пресса нужны только берпи.

Правда: рельеф формируется в первую очередь за счет питания и кардио.

3 интересных факта

Машина Смита была изобретена в 1950-х, но сама идея "фиксированного приседа" быстро вызвала критику у физиологов. Берпи придумал физиолог Роял Х. Берпи в 1939 году как простой тест на выносливость, а не как ежедневное упражнение. Американские махи гирей стали популярны в кроссфите, но в классическом гиревом спорте применяются только "русские" махи.

Исторический контекст