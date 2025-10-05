Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Выполнение упражнения берпи
Выполнение упражнения берпи
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Эффектно — не значит безопасно: упражнения, от которых болит больше, чем растёт

Тренер Гарет Сапстед: берпи и машина Смита входят в список самых вредных упражнений

В мире фитнеса существует множество упражнений, которые принято считать "базой". Они популярны, их часто рекомендуют начинающим и опытным спортсменам, но далеко не всегда такие движения оказываются полезными. Некоторые из них перегружают суставы, другие — требуют от человека специфической техники, которую сложно освоить без подготовки.

"Каждое упражнение вошло в список по причинам повышенной нагрузки на поясницу, колени или плечевой сустав либо из-за механики, требующей от человека навыков, которыми он обычно не располагает", — отметил фитнес-эксперт Гарет Сапстед.

Какие упражнения оказались переоцененными

По мнению эксперта, в список попали:

  • приседания в машине Смита;

  • американские махи гирей;

  • берпи;

  • киппинг-подтягивания;

  • разгибания ног в тренажере;

  • тяга штанги к подбородку;

  • тяга верхнего блока за голову;

  • приседания с весом на поясе;

  • разведение рук в тренажере.

Эти упражнения объединяет одно: они либо создают чрезмерное давление на суставы и позвоночник, либо требуют высокой координации, которой у большинства любителей фитнеса нет.

Чем опасны "популярные" движения

  • Машина Смита фиксирует траекторию приседа, лишая колени и спину естественной амплитуды.

  • Американские махи гирей перегружают плечи и могут спровоцировать травму ротаторной манжеты.

  • Берпи выглядят эффектно, но для неподготовленных людей часто заканчиваются болью в пояснице.

  • Киппинг-подтягивания — элемент кроссфита, но при слабых связках они создают риск растяжений.

  • Разгибания ног в тренажере дают неестественную нагрузку на коленные суставы.

  • Тяга штанги к подбородку может защемлять суставы плеча.

  • Тяга верхнего блока за голову небезопасна для шеи и спины.

  • Приседания с весом на поясе перегружают поясницу.

  • Разведение рук в тренажере ограничивает естественную работу грудных мышц.

Сравнение: переоцененные и безопасные альтернативы

Переоцененное упражнение Альтернатива Преимущество
Приседания в машине Смита Болгарские выпады Естественная траектория, баланс
Американские махи гирей Русские махи гирей Меньше нагрузка на плечи
Берпи Румынская тяга Проработка задней цепи без перегрузки
Киппинг-подтягивания Строгие подтягивания Контроль амплитуды, безопасность
Разгибания ног в тренажере Жим ногами Снижает давление на колени
Тяга к подбородку Вертикальная тяга троса Комфортная работа плеч
Тяга блока за голову Тяга троса широким хватом к груди Безопаснее для шеи
Приседания с весом на поясе Присед с собственным весом или гантелями Меньше нагрузка на поясницу
Разведение рук в тренажере Разведения с гантелями или в кроссовере Естественная амплитуда

Советы шаг за шагом: как строить безопасные тренировки

  1. Перед выбором упражнения спросите себя: удобно ли оно вашему телу?

  2. Отдавайте приоритет технике, а не эффектности движений.

  3. Не используйте тренажеры, которые фиксируют траекторию движения, если они вызывают дискомфорт.

  4. Начинайте с базовых упражнений с собственным весом и гантелями.

  5. Постепенно повышайте нагрузку, сохраняя контроль над амплитудой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять берпи ежедневно.
    → Последствие: боли в пояснице и коленях.
    → Альтернатива: заменить на планку и прыжки на скакалке.

  • Ошибка: делать тягу штанги к подбородку.
    → Последствие: перегрузка плечевых суставов.
    → Альтернатива: выполнять вертикальную тягу с тросом.

  • Ошибка: использовать машину Смита для приседаний.
    → Последствие: риск травмы коленей.
    → Альтернатива: болгарские выпады или приседания с собственным весом.

А что если продолжать выполнять "опасные" упражнения?

В краткосрочной перспективе вы можете не заметить вреда, но через месяцы и годы такие движения часто приводят к хроническим болям в суставах и пояснице. Поэтому эксперт советует корректировать программу уже сейчас, пока нет серьезных последствий.

Плюсы и минусы альтернативных упражнений

Плюсы Минусы
Более безопасны для суставов Могут показаться менее зрелищными
Поддерживают естественную механику тела Требуют терпения и контроля
Подходят для начинающих Не всегда быстро дают "видимый" результат
Развивают баланс и координацию Иногда сложнее технически

FAQ

Можно ли совсем отказаться от тренажеров?
Нет, тренажеры полезны, но выбирать нужно те, которые повторяют естественную амплитуду движений.

Что лучше для ног: разгибания или жим ногами?
Жим ногами безопаснее для коленей и дает нагрузку на квадрицепсы, ягодицы и бедра одновременно.

Подходят ли берпи для похудения?
Они тратят калории, но риск травм выше, чем польза. Для жиросжигания лучше бег или интервальные тренировки.

Мифы и правда

  • Миф: чем сложнее упражнение, тем оно эффективнее.
    Правда: безопасность и техника важнее внешней сложности.

  • Миф: машина Смита — лучший вариант для новичков.
    Правда: фиксированная траектория часто вредит суставам.

  • Миф: для красивого пресса нужны только берпи.
    Правда: рельеф формируется в первую очередь за счет питания и кардио.

3 интересных факта

  1. Машина Смита была изобретена в 1950-х, но сама идея "фиксированного приседа" быстро вызвала критику у физиологов.

  2. Берпи придумал физиолог Роял Х. Берпи в 1939 году как простой тест на выносливость, а не как ежедневное упражнение.

  3. Американские махи гирей стали популярны в кроссфите, но в классическом гиревом спорте применяются только "русские" махи.

Исторический контекст

  • 1930-е: берпи создаются как тест для военных.

  • 1950-е: распространение машины Смита в спортзалах США.

  • 1990-е: кроссфит делает популярными киппинг-подтягивания.

  • 2020-е: эксперты всё чаще критикуют эти упражнения и предлагают более безопасные варианты.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Отведение бедра на боку и становая тяга помогают снизить нагрузку на поясницу сегодня в 17:10
Ягодицы как тайное оружие: что меняется, когда они становятся сильными

Узнайте, как прокачать ягодицы дома без дорогого инвентаря: пять упражнений с эспандером и утяжелением, которые подойдут даже новичкам.

Читать полностью » Исследования показывают, что высокоинтенсивные тренировки эффективнее для жиросжигания сегодня в 16:50
Чем медленнее тренировка, тем меньше эффект: неожиданный поворот в науке о похудении

Миф о жиросжигающей зоне живёт уже десятки лет. Но действительно ли умеренные нагрузки эффективнее высоких, и как выбрать свой темп, чтобы похудеть?

Читать полностью » Тренировка калистеники: пять упражнений для силы и координации без оборудования сегодня в 16:10
Домашний спортзал в одном комплексе: сила, выносливость и координация

Комплекс упражнений на основе калистеники, который подходит новичкам и опытным спортсменам. Простая программа для гармоничной прокачки тела.

Читать полностью » Упражнения на пресс и ягодицы: комплекс для гибкости и подвижности суставов сегодня в 15:50
Эти движения не просто качают пресс — они перепрошивают осанку и походку

Эта тренировка объединяет силовые и мобильностные упражнения, помогая укрепить мышцы кора и ягодиц и вернуть телу гибкость без лишнего инвентаря.

Читать полностью » Адхо Мукха Шванасана помогает растянуть мышцы ног и улучшить осанку сегодня в 15:10
Поза, в которой раскрывается парадокс йоги: сила и расслабление одновременно

Эта асана выглядит просто, но требует внимания к деталям. Разбираем технику "собаки мордой вниз", её пользу, ошибки и варианты усложнений.

Читать полностью » Фитнес-тренер Иванна Идуш: упражнения для лица и осанки продлевают молодость сегодня в 14:14
Лицо стареет вместе со спиной: упражнения, которые возвращают молодость без косметики

Простые движения для лица и осанки способны изменить не только внешний вид, но и самочувствие. Узнайте, как несколько минут в день делают чудеса.

Читать полностью » Специалисты назвали кардио, силовые и функциональные тренировки ключевыми для снижения жира на животе сегодня в 13:11
Жир на животе убивает изнутри: что работает против него на самом деле

Хотите узнать, как избавиться от живота без жёстких диет и изнуряющих марафонов? Эксперт делится рабочими методами, которые доступны каждому.

Читать полностью » Эксперт Яблокова: начинать тренировки можно через 1,5–2 месяца после родов сегодня в 12:06
Тело после родов: 4 простых упражнения, которые вернут силу и уверенность

Когда и с чего лучше начинать тренировки после родов? Фитнес-тренер называет безопасные упражнения, которые укрепят тело и вернут тонус.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Госдума: электромобили могут стать "оружием на колёсах" для террористов
Спорт и фитнес
Эксперт Вульф: тренировки раз в неделю могут давать результат при правильной нагрузке
Красота и здоровье
Учёный рассказала, как УФ-сушка помогает против запаха обуви
Наука
В Египте обнаружена уникальная стела с иероглифическим текстом Канопского указа
Туризм
Таиланд планирует обязать туристов платить 300 батов за въезд в страну
Питомцы
Врачи предупредили: ожирение у животных повышает риск диабета и болезней сердца
Красота и здоровье
Дерматологи: сокращение числа косметических средств улучшает состояние кожи и снижает аллергические реакции
Дом
Лавровый лист помогает очищать воздух и устранять запахи в доме
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet