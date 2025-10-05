Эффектно — не значит безопасно: упражнения, от которых болит больше, чем растёт
В мире фитнеса существует множество упражнений, которые принято считать "базой". Они популярны, их часто рекомендуют начинающим и опытным спортсменам, но далеко не всегда такие движения оказываются полезными. Некоторые из них перегружают суставы, другие — требуют от человека специфической техники, которую сложно освоить без подготовки.
"Каждое упражнение вошло в список по причинам повышенной нагрузки на поясницу, колени или плечевой сустав либо из-за механики, требующей от человека навыков, которыми он обычно не располагает", — отметил фитнес-эксперт Гарет Сапстед.
Какие упражнения оказались переоцененными
По мнению эксперта, в список попали:
-
приседания в машине Смита;
-
американские махи гирей;
-
берпи;
-
киппинг-подтягивания;
-
разгибания ног в тренажере;
-
тяга штанги к подбородку;
-
тяга верхнего блока за голову;
-
приседания с весом на поясе;
-
разведение рук в тренажере.
Эти упражнения объединяет одно: они либо создают чрезмерное давление на суставы и позвоночник, либо требуют высокой координации, которой у большинства любителей фитнеса нет.
Чем опасны "популярные" движения
-
Машина Смита фиксирует траекторию приседа, лишая колени и спину естественной амплитуды.
-
Американские махи гирей перегружают плечи и могут спровоцировать травму ротаторной манжеты.
-
Берпи выглядят эффектно, но для неподготовленных людей часто заканчиваются болью в пояснице.
-
Киппинг-подтягивания — элемент кроссфита, но при слабых связках они создают риск растяжений.
-
Разгибания ног в тренажере дают неестественную нагрузку на коленные суставы.
-
Тяга штанги к подбородку может защемлять суставы плеча.
-
Тяга верхнего блока за голову небезопасна для шеи и спины.
-
Приседания с весом на поясе перегружают поясницу.
-
Разведение рук в тренажере ограничивает естественную работу грудных мышц.
Сравнение: переоцененные и безопасные альтернативы
|Переоцененное упражнение
|Альтернатива
|Преимущество
|Приседания в машине Смита
|Болгарские выпады
|Естественная траектория, баланс
|Американские махи гирей
|Русские махи гирей
|Меньше нагрузка на плечи
|Берпи
|Румынская тяга
|Проработка задней цепи без перегрузки
|Киппинг-подтягивания
|Строгие подтягивания
|Контроль амплитуды, безопасность
|Разгибания ног в тренажере
|Жим ногами
|Снижает давление на колени
|Тяга к подбородку
|Вертикальная тяга троса
|Комфортная работа плеч
|Тяга блока за голову
|Тяга троса широким хватом к груди
|Безопаснее для шеи
|Приседания с весом на поясе
|Присед с собственным весом или гантелями
|Меньше нагрузка на поясницу
|Разведение рук в тренажере
|Разведения с гантелями или в кроссовере
|Естественная амплитуда
Советы шаг за шагом: как строить безопасные тренировки
-
Перед выбором упражнения спросите себя: удобно ли оно вашему телу?
-
Отдавайте приоритет технике, а не эффектности движений.
-
Не используйте тренажеры, которые фиксируют траекторию движения, если они вызывают дискомфорт.
-
Начинайте с базовых упражнений с собственным весом и гантелями.
-
Постепенно повышайте нагрузку, сохраняя контроль над амплитудой.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выполнять берпи ежедневно.
→ Последствие: боли в пояснице и коленях.
→ Альтернатива: заменить на планку и прыжки на скакалке.
-
Ошибка: делать тягу штанги к подбородку.
→ Последствие: перегрузка плечевых суставов.
→ Альтернатива: выполнять вертикальную тягу с тросом.
-
Ошибка: использовать машину Смита для приседаний.
→ Последствие: риск травмы коленей.
→ Альтернатива: болгарские выпады или приседания с собственным весом.
А что если продолжать выполнять "опасные" упражнения?
В краткосрочной перспективе вы можете не заметить вреда, но через месяцы и годы такие движения часто приводят к хроническим болям в суставах и пояснице. Поэтому эксперт советует корректировать программу уже сейчас, пока нет серьезных последствий.
Плюсы и минусы альтернативных упражнений
|Плюсы
|Минусы
|Более безопасны для суставов
|Могут показаться менее зрелищными
|Поддерживают естественную механику тела
|Требуют терпения и контроля
|Подходят для начинающих
|Не всегда быстро дают "видимый" результат
|Развивают баланс и координацию
|Иногда сложнее технически
FAQ
Можно ли совсем отказаться от тренажеров?
Нет, тренажеры полезны, но выбирать нужно те, которые повторяют естественную амплитуду движений.
Что лучше для ног: разгибания или жим ногами?
Жим ногами безопаснее для коленей и дает нагрузку на квадрицепсы, ягодицы и бедра одновременно.
Подходят ли берпи для похудения?
Они тратят калории, но риск травм выше, чем польза. Для жиросжигания лучше бег или интервальные тренировки.
Мифы и правда
-
Миф: чем сложнее упражнение, тем оно эффективнее.
Правда: безопасность и техника важнее внешней сложности.
-
Миф: машина Смита — лучший вариант для новичков.
Правда: фиксированная траектория часто вредит суставам.
-
Миф: для красивого пресса нужны только берпи.
Правда: рельеф формируется в первую очередь за счет питания и кардио.
3 интересных факта
-
Машина Смита была изобретена в 1950-х, но сама идея "фиксированного приседа" быстро вызвала критику у физиологов.
-
Берпи придумал физиолог Роял Х. Берпи в 1939 году как простой тест на выносливость, а не как ежедневное упражнение.
-
Американские махи гирей стали популярны в кроссфите, но в классическом гиревом спорте применяются только "русские" махи.
Исторический контекст
-
1930-е: берпи создаются как тест для военных.
-
1950-е: распространение машины Смита в спортзалах США.
-
1990-е: кроссфит делает популярными киппинг-подтягивания.
-
2020-е: эксперты всё чаще критикуют эти упражнения и предлагают более безопасные варианты.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru