Вторичный рынок полон ловушек — пять авто обойдутся покупателям втридорога

На вторичном рынке автомобилей можно найти всё: от компактных хэтчбеков до массивных внедорожников. Однако специалисты предупреждают — не все машины стоит покупать даже по сниженной цене. Эксперты GOBankingRates назвали пять моделей, за которые водители рискуют сильно переплатить.

Toyota Tacoma: легенда с завышенной ценой

Японский бренд Toyota давно закрепил за собой репутацию надёжного. Его пикап Tacoma не стал исключением: популярность огромная, но и цена на "вторичке" кусается.

"Tacoma — фантастический пикап, но покупатели платят более 35 000 долларов за модели с большим пробегом — это безумие", — заявил автомобильный эксперт EpicVIN Алекс Блэк.

Ram 1500: надёжный, но неоправданно дорогой

Ещё один популярный пикап, который часто продаётся выше своей реальной стоимости, — Ram 1500.

"Я вижу несколько Ram 1500 2018-2019 годов по цене выше, чем те, которые продавцы заплатили за новые автомобили. Многие из этих пикапов имеют повреждённые салоны и изношенные двигатели, которые едва работают, но продавцы продают их по цене новых", — заявил генеральный директор Cash Auto Salvage Марк Скирвин.

Ford F-150: обманчивая доступность

Ford F-150 остаётся одной из самых популярных моделей на рынке США. Но и здесь не всё так радужно.

"Многие из этих пикапов прожили нелегкую жизнь — буксировали прицепы и перевозили грузы — и демонстрируют гораздо больший износ, чем можно было бы предположить по пробегу", — отметил Скирвин.

По его словам, часто цена подержанного автомобиля почти не отличается от стоимости нового.

Chevrolet Suburban: просторный, но переоценённый

Огромный внедорожник Suburban действительно впечатляет размером салона и комплектацией. Но эксперты уверены: платить за подержанную модель неоправданно дорого.

"Если бы покупатели осознали, сколько других семейных автомобилей они могли бы купить по той же цене, что и пятилетний Suburban с пробегом почти 100 000 миль, они бы начали понимать, насколько переплачивают", — заявил эксперт AutoInsurance.org Мелани Муссон.

Toyota Sienna Hybrid: минивэн для ценителей

По мнению специалистов, гибридная Sienna заслуживает уважения за надёжность и долговечность. Но есть проблема — высокая стоимость даже у подержанных версий.