Из города в деревню: поможет ли переселение россиян повысить рождаемость?

Недавно в ЦЭМИ РАН заявили о необходимости переселении россиян в деревни для увеличения рождаемости. Какая вероятность того, что в России могут принять направленный на дезурбанизацию законопроект, как это отразится на социальной структуре страны, а также помогут ли подобные меры увеличить рождаемость, рассказал NewsInfo.Ru первый заместитель председателя Комиссии по вопросам демографической и социальной политики Общественной палаты РФ Павел Пожигайло.

Некоторое время назад директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин предложил для увеличения рождаемости расселить граждан по деревням, пишет Interfax. В ЦЭМИ объяснили, что чрезмерная концентрация населения в одном месте негативно влияет на демографию. По этой причине было выдвинуто такое решение как дезурбанизация.

По мнению Павла Пожигайло, переселение россиян в деревню вполне возможно, если найти человека, который должным образом этим займется.

"Если будет найдена фигура масштаба Столыпина, то случится. Пока я таких не вижу, к сожалению. Когда-то у меня была встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, и он меня спросил, чего нам в России не хватает. Я ответил, что у нас Столыпина не хватает. Он говорит: "Вроде как я Столыпин". Я говорю: "Владимир Владимирович, нет, вы царь, Столыпина у нас нет. Столыпин нужен. Нужен человек масштабный, мощный, который может собрать все это правительство в единую задачу". При этом я уверен, что сегодня абсолютно возможно, по крайней мере из Москвы, 200-300 тысяч спокойно расселить по Центральному федеральному округу", — заявил Павел Пожигайло.

Кроме того, российский государственный деятель назвал факторы, которые могли бы сподвигнуть граждан решиться на переезд. По его словам, вполне успешно бы прижились на новом месте люди, профессии которых сегодня не требуют оффлайн-присутствия. Речь идет о репетиторах, IT-специалистах, сотрудниках медицинских учреждений и многих других. То есть граждане, которые имеют хороший заработок в Москве, но не привязаны географически к столице. Таким образом, если обеспечить людей интернетом, они "могут зарабатывать свои 200, 300, 500 тысяч рублей в месяц, не находясь постоянно в Москве".

Также людям надо предоставить дома по гектару, чтобы они могли действительно насладиться землей. Не менее важным аспектом будет логистика, которая облегчит передвижение между столицей и новым местом для жилья.

"Соответственно, то же самое с образованием. Если люди с хорошей квалификацией, образованием переезжают, скажем, за 500 км от Москвы, они же с собой еще перевозят компетенцию. Соответственно, в том же городе Шуя учителя могут раз в неделю хотя бы преподавать. Им нужен высокоскоростной интернет, чтобы они не потеряли свою профессию. Тогда они могут жить как бы в этом состоянии и спокойно заниматься репетиторством", — добавил он.

Павел Пожигайло считает, что переехавших надо обеспечить медицинскими услугами. Сделать это надо, опираясь на численность населения в том или ином месте. Так, например, в городе Шуе сделать доступными 50% медицинских услуг. В Иванове нужно достичь 90% этих услуг. В свою очередь, высокотехнологичные операции могут проводиться в таких крупных городах, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск.

"Государство может предложить, например, тем, кто переселяется, под 1% ипотечный кредит. Если человек, скажем, 10 лет живет и рожает больше трех детей, то эта сумма списывается просто. То есть принцип такой же, как в столыпинские времена. Там другие были критерии, естественно, не за количество детей, но тем не менее. В современное время могут сделать так, чтобы молодой семье с каждым ребеночком, например, на 20% погашался бы кредит и так далее по аналогии. И вот он переезжает, ему все эти блага сыплются как из рога изобилия, но при условии, что он, например, если это высококлассный преподаватель, два часа в неделю проводит в близлежащей школе. Тогда он начнет воспитывать местных педагогов. Я вас уверяю, что уже даже если это выполнить, то 200-300 тысяч, а может быть, и миллион человек из Москвы переедет. Более того, в районах поднимется уровень жизни, потому что появилось большое количество людей с хорошей компетенцией", — считает российский государственный деятель.

Эксперт подытожил, что в случае осуществления данного плана по переселению россиян рождаемость увеличится 100%.

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