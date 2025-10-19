Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Блинчики с бананом и мёдом
Блинчики с бананом и мёдом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:53

Блины, которые готовятся сами: секрет теста, работающего ночью

Блины без возни утром: дрожжевое тесто готовится за ночь прямо в пакете

Пышные, ароматные блины с кружевными дырочками и золотистой корочкой — удовольствие, которое не требует утренней возни. Этот способ приготовления подойдёт тем, кто любит домашнюю еду, но ценит время. Тесто замешивается вечером за несколько минут, а утром остаётся только разогреть сковороду и наслаждаться процессом.

Почему стоит попробовать этот способ

Секрет в том, что дрожжевое тесто "работает" всю ночь, набирая нужную структуру и аромат. К утру оно становится идеально воздушным, а блины — мягкими и пористыми. Главное преимущество метода — минимум посуды. Всё замешивается в прочных полиэтиленовых пакетах, без мисок и миксеров. Это удобно для дачи, командировки или просто ленивого утра.

Что понадобится

Для 10-11 блинов потребуется:

  • 600 мл молока (можно заменить водой или кефиром);

  • 250 г муки высшего сорта;

  • 1 куриное яйцо;

  • 2 ст. л. растительного масла;

  • 2 ч. л. сахара;

  • 1,5 ч. л. сухих дрожжей;

  • 1 ч. л. соли без горки.

Время:

  • подготовка: 6-8 часов (брожение);

  • выпечка: около 20 минут.

Как приготовить

  1. Подготовьте основу. Возьмите два прочных пакета — обычные для заморозки подойдут. Разделите все ингредиенты пополам: муку, сахар, соль и дрожжи.

  2. Смешайте сухие продукты. Закройте пакет и слегка потрясите, чтобы всё перемешалось.

  3. Добавьте жидкость. Разбейте яйцо в чашку, взболтайте вилкой и вылейте половину в каждый пакет. Туда же добавьте по 300 мл тёплого молока и по 1 ст. л. масла.

  4. Замесите. Слегка прижмите края пакета и аккуратно "помассируйте" его, пока масса не станет однородной.

  5. Уберите воздух. Выпустите воздух, закрутите пакет и поместите его в миску.

  6. Оставьте на ночь. Поставьте тесто в холодильник минимум на 6 часов.

  7. Пеките утром. Разогрейте сковороду до среднего жара, отрежьте уголок у пакета и выдавливайте тесто порциями. Наклоняя сковороду, распределите его по дну.

  8. Обжарьте с двух сторон. Готовые блины складывайте стопкой, можно смазать сливочным маслом и накрыть полотенцем, чтобы они остались мягкими.

Сравнение: три варианта теста

Основа Вкус Текстура Время подъёма
Молоко классический, сливочный эластичная, кружевная 6-8 ч
Вода нейтральный лёгкая, тонкая 5-6 ч
Кефир с кислинкой пышная, пористая 7-8 ч

Советы шаг за шагом

  • Чтобы блины получились с красивыми дырочками, тесто не стоит перемешивать перед выпечкой — достаточно слегка встряхнуть пакет.
  • Сковороду выбирайте чугунную или с толстым дном — она держит температуру и даёт равномерную корочку.
  • Если хотите сделать блины ещё нежнее, добавьте в тесто чайную ложку растопленного сливочного масла.
  • Не ставьте тесто в морозилку — оно потеряет "живость" и не поднимется.
  • Хранить остатки блинов можно в холодильнике под крышкой до двух суток, разогревать лучше на сухой сковороде.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Что произойдёт Что делать
Добавлено слишком много дрожжей тесто будет пахнуть спиртом строго измеряйте ложкой
Слишком горячее молоко дрожжи погибнут молоко должно быть тёплым, не выше 40°C
Тесто перемешано после брожения исчезнут пузырьки аккуратно встряхнуть, не размешивая
Выпечка на сильном огне блины подгорят снаружи и останутся сырыми внутри жарьте на среднем или чуть ниже среднем
Использование дешёвой сковороды блины рвутся выбирайте антипригарное или чугунное покрытие

А что если…

…у вас нет дрожжей? Можно использовать 1 ч. л. разрыхлителя и дать тесту постоять 15-20 минут.
…не оказалось молока? Разведите сухое или замените кипячёной водой с ложкой сметаны — получится не хуже.
…вы хотите диетический вариант? Замените половину муки на овсяную, а сахар — на мёд.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Удобно — готовится без мисок и миксера Нужно планировать заранее
Минимум грязной посуды Требуется холодильник
Блины получаются ароматными и пористыми Не подходит тем, кто хочет "тонкие, как кружево"
Идеально для дачи и занятых утр Долго ждать брожения

FAQ

Как выбрать муку для блинов?
Лучше брать пшеничную муку высшего сорта с белым цветом и нейтральным запахом. Если хотите более деревенский вкус — добавьте 2-3 ложки цельнозерновой.

Можно ли хранить тесто дольше 8 часов?
Да, но максимум до 12 часов. После этого дрожжи начнут терять активность, и блины станут плотнее.

Что лучше — молоко, вода или кефир?
Молоко даёт мягкость, вода — лёгкость, кефир — пышность. Всё зависит от того, какие блины вы любите.

Как добиться дырочек?
Главное — не мешать тесто после ночного отдыха и наливать на хорошо разогретую сковороду.

Мифы и правда

Миф: блины на дрожжах обязательно толстые.
Правда: толщина зависит от консистенции теста — чем жиже, тем тоньше.

Миф: тесто нельзя хранить в холодильнике.
Правда: как раз холод даёт ровный вкус и тонкий аромат без кислоты.

Миф: если добавить масло, дрожжи "задохнутся".
Правда: в разумных количествах (1-2 ложки) масло не мешает брожению, а делает структуру мягче.

3 интересных факта

  1. Первые блины готовили ещё в IX веке — из овсяной муки и закваски.

  2. В старину тесто на блины ставили у печи на ночь, считая, что "должно настояться, как добрый сон".

  3. В Финляндии похожие блины — паннуукат — пекут в духовке и подают с ягодами и сметаной.

Исторический контекст

Блины — одно из древнейших блюд славянской кухни. Изначально они символизировали солнце и весеннее возрождение. Со временем рецепт видоизменялся: в XIX веке хозяйки начали использовать дрожжи, а в XX — молоко и растительное масло. Сегодня рецепт адаптирован под ритм современной жизни: технология остаётся прежней, но процесс стал проще благодаря пакетам и холодильнику.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Салат из свёклы, картофеля и моркови сохраняет яркий цвет овощей сегодня в 12:13
Салат, который готовили в лучших ресторанах СССР: теперь доступен каждому

Яркий овощной салат из свёклы, картофеля и моркови с яблоком и огурцами — лёгкое, сытное блюдо с праздничным вкусом и домашним уютом.

Читать полностью » Курица со шпинатом в сливочном соусе подходит для повседневного ужина и для праздничного стола сегодня в 11:09
Обычная курица заиграла новыми красками: шпинат и сливки творят кулинарные чудеса

Нежная курица в сливочном соусе со шпинатом — сочетание простоты и утончённости. Всего полчаса — и ресторанный ужин готов!

Читать полностью » Салат из белых грибов и курицы с добавлением арахиса получается сытным, оригинальным и гармоничным сегодня в 11:06
Грибной рай на тарелке: почему этот салат стал хитом среди праздничных блюд

Ароматный салат с белыми грибами и курицей — насыщенный, нежный и с лёгкой ореховой ноткой. Прекрасное блюдо для праздничного стола.

Читать полностью » Индейка с луком и морковью сохраняет сочность при жарке на сковороде сегодня в 10:58
Сочная индейка на сковороде — кулинары раскрыли формулу идеального блюда

Сочная индейка с луком и морковью на сковороде — лёгкое, ароматное блюдо, которое готовится за полчаса и подходит для любого дня.

Читать полностью » Пастрома из куриной грудки по методу шеф-технолога получается сочной при запекании сегодня в 10:03
Куриная пастрома удивляет: как обычный маринад создаёт вкус, который не отличишь от деликатеса

Нежная пастрома из куриной грудки — домашняя альтернатива колбасе. Ароматная, сочная и простая, она станет любимым мясным блюдом на каждый день.

Читать полностью » Приготовление отбивных из говядины в кляре обеспечивает хрустящую корочку и сохранение сочности мяса сегодня в 9:56
Мясники в шоке: этот способ приготовления отбивных сохраняет сочность даже жёсткого мяса

Сочные и румяные отбивные из говядины с хрустящей корочкой. Рассказываем, как добиться мягкости мяса и идеального кляра на сковороде.

Читать полностью » Стейк из говядины в духовке получается сочным при соблюдении технологии приготовления сегодня в 9:53
Мраморная говядина дома: почему этот стейк получается сочнее, чем в лучших стейк-хаусах

Идеальный стейк дома: мраморная говядина, соль, перец и немного техники. Рассказываем, как добиться сочности и правильной прожарки в духовке.

Читать полностью » Жульен с добавлением картофеля и курицы сохраняет сочность при запекании в духовке сегодня в 8:50
Кулинарный прорыв: почему этот жульен стал хитом в лучших ресторанах мира

Сытный жульен с картошкой, курицей и грибами: нежное мясо, ароматный соус и золотистая корочка. Настоящее украшение праздничного стола!

Читать полностью »

Новости
Дом
Регулярная уборка кухни предотвращает рост бактерий и продлевает срок службы техники
Спорт и фитнес
Тренировки с собственным весом развивают силу и выносливость — данные спортивных экспертов
Красота и здоровье
Эксперт Амеш А. Адалья: упражнения на выносливость делают иммунную систему более эффективной
Питомцы
Кошек можно обучить команде "дай лапу" с помощью поощрения лакомством
Спорт и фитнес
Недосып снижает эффективность тренировок и мешает росту мышц — исследование спортивных врачей
Садоводство
Фаукария и адромискус сохраняют декоративность при правильном уходе и покое — флорист Елена Дубровская
Авто и мото
Livan X3 Pro стал самым дешёвым китайским кроссовером 2025 года
Садоводство
Старые глиняные горшки можно применить для дренажа и декора
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet