Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:35

Всего 21 место и ни одной остановки: новый транспорт поразил даже бывалых путешественников

Twiliner в ноябре откроет первые маршруты ночных автобусов из Цюриха в Амстердам и Барселону

Осенью 2025 года на дорогах Европы появится новый формат путешествий — ночные автобусы Twiliner. Компания обещает, что это будет принципиально иной уровень комфорта и экологичности для тех, кто предпочитает колесить по континенту без пересадок в аэропортах.

Европейская сеть будущего

Twiliner запускает первые маршруты уже в ноябре: один из них соединит Цюрих с Амстердамом через Базель, Люксембург, Брюссель и Роттердам, а второй — Цюрих с Барселоной через Жирону. В ближайшие три года компания планирует развернуть широкую сеть, которая объединит 25 крупнейших европейских городов и станет дополнением к существующим ночным поездам.

Комфорт бизнес-класса на колесах

Внутри автобуса предусмотрено всего 21 кресло — каждое трансформируется в полноценную кровать. В стандартный набор входят подушка и одеяло. Для вечерних ритуалов предусмотрен туалет на нижнем этаже, где также разместились небольшой снэк-бар и зона отдыха с розетками, лампой для чтения и Wi-Fi. Душевых кабин нет, но для ночной поездки этого и не требуется.

Экологичный транспорт

Компания подчеркивает, что использует дизельное топливо HVO, произведённое из растительных масел и отработанных жиров. По уровню экологичности поездка на Twiliner сопоставима с путешествием на поезде, что делает её реальной альтернативой коротким авиаперелётам.

Багаж и правила

Каждый пассажир может взять один чемодан весом до 23 кг и ручную кладь до 5 кг. Дополнительно допускаются велосипеды, лыжи и серфборды — главное, заранее забронировать место. Запланированных остановок не предусмотрено: автобус останавливается лишь для смены водителей.

Для кого подходит поездка

Twiliner сразу обозначает: сервис не рассчитан на семьи с маленькими детьми. Детям младше пяти лет поездки недоступны. Более взрослые могут путешествовать, если они привыкли к дальним дорогам и способны оценить ночную тишину и атмосферу, созданную для сна.

Взгляд в будущее

Компания делает ставку на то, что её автобусы станут привычным выбором для европейцев, предпочитающих удобство и экологичность перелётам. В ближайшие годы Twiliner намерен закрепиться в роли ключевого игрока ночных наземных перевозок, предлагая уникальный опыт путешествий без компромиссов.

