Слишком жарко, чтобы жить спокойно: почему тепло из батарей бьёт по сердцу

Отопительный сезон в России часто превращает квартиры в настоящие сауны. Многие радуются теплу, не задумываясь, что избыточная жара в помещении может быть не просто дискомфортной, а опасной для здоровья. Особенно страдает сердечно-сосудистая система — о рисках рассказал врач Александр Калюжин.

"Вместе с потом человек теряет воду и соль. От этого крови становится меньше, она "густеет", а сердцу становится труднее её качать. Появляются слабость, головокружение, может стать плохо вплоть до обморока", — отметил специалист.

Почему жара в квартире — это не благо, а стресс для организма

Когда температура в комнате превышает комфортные 22-23 °C, тело начинает бороться с перегревом. Организм активирует механизм терморегуляции — расширяются сосуды, учащается сердцебиение, появляется пот.

"Жаркий воздух делает так, что кровь начинает уходить к коже, давление падает, а сердце бьётся чаще и сильнее", — объяснил Калюжин.

Но если воздух одновременно сухой и душный, процесс охлаждения не срабатывает: пот не испаряется, а перегрев только усиливается. Это состояние называют тепловым стрессом. Оно особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями сердца, гипертонией и диабетом.

Как перегрев влияет на сердечно-сосудистую систему

Повышение температуры заставляет сосуды расширяться, чтобы вывести тепло наружу. В результате давление падает, кровь становится гуще из-за потери жидкости и солей, а сердцу приходится работать активнее.

Это ведёт к снижению кислорода в тканях и нагрузке на миокард. У уязвимых людей это может спровоцировать сердечный приступ, аритмию или гипертонический криз.

Кто в группе риска