Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:17

Слишком жарко, чтобы жить спокойно: почему тепло из батарей бьёт по сердцу

Врач Александр Калюжин предупредил о риске перегрева во время отопительного сезона

Отопительный сезон в России часто превращает квартиры в настоящие сауны. Многие радуются теплу, не задумываясь, что избыточная жара в помещении может быть не просто дискомфортной, а опасной для здоровья. Особенно страдает сердечно-сосудистая система — о рисках рассказал врач Александр Калюжин.

"Вместе с потом человек теряет воду и соль. От этого крови становится меньше, она "густеет", а сердцу становится труднее её качать. Появляются слабость, головокружение, может стать плохо вплоть до обморока", — отметил специалист.

Почему жара в квартире — это не благо, а стресс для организма

Когда температура в комнате превышает комфортные 22-23 °C, тело начинает бороться с перегревом. Организм активирует механизм терморегуляции — расширяются сосуды, учащается сердцебиение, появляется пот.

"Жаркий воздух делает так, что кровь начинает уходить к коже, давление падает, а сердце бьётся чаще и сильнее", — объяснил Калюжин.

Но если воздух одновременно сухой и душный, процесс охлаждения не срабатывает: пот не испаряется, а перегрев только усиливается. Это состояние называют тепловым стрессом. Оно особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями сердца, гипертонией и диабетом.

Как перегрев влияет на сердечно-сосудистую систему

Повышение температуры заставляет сосуды расширяться, чтобы вывести тепло наружу. В результате давление падает, кровь становится гуще из-за потери жидкости и солей, а сердцу приходится работать активнее.

Это ведёт к снижению кислорода в тканях и нагрузке на миокард. У уязвимых людей это может спровоцировать сердечный приступ, аритмию или гипертонический криз.

Кто в группе риска

Категория Почему опасно
Пожилые люди Снижена способность организма адаптироваться к температурным колебаниям
Пациенты с ишемической болезнью сердца Повышенная нагрузка на миокард может вызвать приступ
Люди с гипертонией Жар снижает давление, нарушая баланс медикаментов
Пациенты с ожирением и диабетом Нарушен обмен веществ, потоотделение и сосудистый тонус
Беременные женщины Повышенная нагрузка на сердце и риск обмороков
Дети Несовершенная терморегуляция, быстрое обезвоживание
Люди, принимающие мочегонные или бета-блокаторы Ускоренная потеря жидкости, риск коллапса

Признаки перегрева, на которые стоит обратить внимание

  1. Головокружение и слабость

  2. Сердцебиение и чувство нехватки воздуха

  3. Потемнение в глазах или шум в ушах

  4. Повышенная потливость, липкая кожа

  5. Судороги или дрожь в конечностях

  6. Снижение давления, учащённый пульс

  7. Потеря сознания

Если вы заметили несколько симптомов одновременно, нужно немедленно охладиться, выпить воды и при необходимости вызвать врача.

Советы шаг за шагом: как защититься от перегрева в квартире

  1. Поддерживайте оптимальную температуру. Норма — 20-22 °C днём и 18-19 °C ночью.

  2. Установите терморегуляторы. Современные радиаторы позволяют контролировать тепло без перекрытия системы отопления.

  3. Увлажняйте воздух. Используйте увлажнитель или ставьте рядом с батареей ёмкость с водой.

  4. Пейте достаточно жидкости. При жаре организм теряет влагу даже в помещении. Лучше выбирать воду или травяной чай.

  5. Не закрывайте батареи плотными шторами. Это мешает воздуху циркулировать и создаёт "карманы" перегрева.

  6. Проветривайте чаще. Короткие сквозные проветривания снижают температуру и насыщают воздух кислородом.

  7. Выбирайте лёгкую одежду из хлопка. Натуральные ткани помогают телу "дышать".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Закрывать батареи мебелью и шторами.
    Последствие: Нарушение вентиляции, перегрев воздуха.
    Альтернатива: Открытое пространство вокруг радиатора и термоклапан.

  • Ошибка: Увлажнять воздух с помощью мокрых полотенец на батареях.
    Последствие: Размножение бактерий и плесени.
    Альтернатива: Увлажнитель с фильтром и контролем влажности.

  • Ошибка: Игнорировать слабость и потливость.
    Последствие: Обморок, сердечный приступ.
    Альтернатива: Снизить температуру, лечь, выпить воду и обратиться к врачу.

А что если нельзя регулировать отопление?

В старых домах жильцы часто не могут контролировать температуру. В этом случае помогут бытовые решения:

  • устанавливать термозащитные экраны за батареями, чтобы тепло не перегревало стены;

  • чаще открывать форточки и использовать вентилятор с функцией вращения;

  • ставить рядом с батареями сосуды с водой для естественного увлажнения;

  • спать под лёгким одеялом, а не под плотным пледом.

Если перегрев особенно сильный, можно временно отключить часть секций радиатора (при наличии крана регулировки).

Плюсы и минусы горячего отопления

Фактор Плюсы Минусы
Комфорт Тепло и уют Риск перегрева и обезвоживания
Здоровье Снижает риск переохлаждения Повышает нагрузку на сердце
Экономия Не требует обогревателей Увеличивает расход воды и энергии
Воздух Быстро сушит влагу Провоцирует сухость кожи и слизистых

Исторический контекст

Проблема перегрева квартир возникла в СССР ещё в 1960-х годах, когда начали массово устанавливать централизованные системы отопления без терморегуляторов. Тогда комфортная температура считалась "теплее — значит лучше". Современные исследования доказывают обратное: чрезмерная жара — это хронический стресс для организма.

Сегодня многие страны вводят стандарты микроклимата в жилых помещениях: в Европе оптимум — 20 °C, в Японии — 18 °C. Россия постепенно переходит на современные регулируемые системы отопления, где жильцы сами выбирают комфортный уровень тепла.

Зимой важно помнить: тепло — это комфорт, но не перегрев. Избыточное отопление может подорвать здоровье, особенно если у вас есть сердечно-сосудистые проблемы. Главное — поддерживать баланс между уютом и безопасностью.

