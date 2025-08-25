Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 21:03

Кожа горит, мышцы сводит, сознание путается: как жара превращается в скрытого убийцу

Тепловое истощение и потеря сознания: врачи объясняют механизмы перегрева

Длительное пребывание на солнце может вызвать не только солнечные ожоги, но и более серьезные последствия для здоровья. Врачи напоминают: тепловое истощение и тепловой удар развиваются постепенно, и важно вовремя распознать тревожные сигналы организма.

  1. Изменения кожи
    Первым делом страдает кожа. После долгого нахождения под солнечными лучами появляются покраснение или мелкая потница. Солнечные ожоги, как отмечают специалисты, проявляются не сразу, а через несколько часов. Кожа может темнеть или краснеть, появляться болезненность, а в тяжелых случаях — волдыри.
  2. Мышечные спазмы
    Медики поясняют, что при сильном потоотделении организм теряет не только воду, но и важные электролиты — натрий и калий. Когда их уровень снижается, возникают болезненные мышечные судороги. Этот симптом является признаком усиливающегося обезвоживания.
  3. Тошнота и рвота
    Еще один тревожный сигнал — расстройства пищеварения. При обезвоживании нередко возникает тошнота, а в более тяжелых случаях — рвота. Врачи предупреждают: если это произошло, организм теряет жидкость еще быстрее, поэтому нужно начинать регидратацию — пить воду небольшими глотками или использовать специальные растворы с электролитами.
  4. Слабость и головокружение
    Чрезмерное нахождение на солнце часто сопровождается упадком сил, сонливостью и головокружением. Медики объясняют: из-за обезвоживания снижается объем циркулирующей крови, мозг получает меньше кислорода, что может привести к обмороку.
  5. Спутанность сознания и потеря сознания
    В самых опасных случаях температура тела поднимается выше +39,5 °C. На этом фоне возможны дезориентация и обмороки. Врачи подчеркивают, что такие проявления — поздние признаки теплового удара, когда организм уже не справляется самостоятельно. В этом случае требуется срочная медицинская помощь.

Как помочь себе при перегреве

Если после нахождения на солнце вы почувствовали первые симптомы перегрева, нужно сразу уйти в тень или прохладное помещение. Важно восполнить потерю жидкости — пить воду небольшими порциями. При выраженной жажде и слабости врачи рекомендуют дополнительно употреблять напитки с электролитами.

Если состояние не улучшается, лучше обратиться к специалисту. В тяжелых случаях может понадобиться внутривенное введение жидкости и наблюдение в стационаре.

Кто в группе риска

Особенно уязвимы к перегреву:

  • младенцы и маленькие дети,
  • пожилые люди старше 65 лет,
  • беременные женщины,
  • бездомные и те, кто работает на открытом воздухе,
  • пациенты с хроническими заболеваниями,
  • люди, принимающие определенные лекарства.

Когда нужна срочная помощь

Если человек потерял сознание от жары, его нужно перенести в прохладное место, обтереть прохладной водой или приложить пакеты со льдом. Давать воду в этом состоянии нельзя — необходимо вызвать скорую помощь и сообщить о тепловом ударе.

Медики предупреждают: в самых тяжелых случаях перегрев способен спровоцировать серьезные нарушения работы органов.

