Кожа горит, мышцы сводит, сознание путается: как жара превращается в скрытого убийцу
Длительное пребывание на солнце может вызвать не только солнечные ожоги, но и более серьезные последствия для здоровья. Врачи напоминают: тепловое истощение и тепловой удар развиваются постепенно, и важно вовремя распознать тревожные сигналы организма.
- Изменения кожи
Первым делом страдает кожа. После долгого нахождения под солнечными лучами появляются покраснение или мелкая потница. Солнечные ожоги, как отмечают специалисты, проявляются не сразу, а через несколько часов. Кожа может темнеть или краснеть, появляться болезненность, а в тяжелых случаях — волдыри.
- Мышечные спазмы
Медики поясняют, что при сильном потоотделении организм теряет не только воду, но и важные электролиты — натрий и калий. Когда их уровень снижается, возникают болезненные мышечные судороги. Этот симптом является признаком усиливающегося обезвоживания.
- Тошнота и рвота
Еще один тревожный сигнал — расстройства пищеварения. При обезвоживании нередко возникает тошнота, а в более тяжелых случаях — рвота. Врачи предупреждают: если это произошло, организм теряет жидкость еще быстрее, поэтому нужно начинать регидратацию — пить воду небольшими глотками или использовать специальные растворы с электролитами.
- Слабость и головокружение
Чрезмерное нахождение на солнце часто сопровождается упадком сил, сонливостью и головокружением. Медики объясняют: из-за обезвоживания снижается объем циркулирующей крови, мозг получает меньше кислорода, что может привести к обмороку.
- Спутанность сознания и потеря сознания
В самых опасных случаях температура тела поднимается выше +39,5 °C. На этом фоне возможны дезориентация и обмороки. Врачи подчеркивают, что такие проявления — поздние признаки теплового удара, когда организм уже не справляется самостоятельно. В этом случае требуется срочная медицинская помощь.
Как помочь себе при перегреве
Если после нахождения на солнце вы почувствовали первые симптомы перегрева, нужно сразу уйти в тень или прохладное помещение. Важно восполнить потерю жидкости — пить воду небольшими порциями. При выраженной жажде и слабости врачи рекомендуют дополнительно употреблять напитки с электролитами.
Если состояние не улучшается, лучше обратиться к специалисту. В тяжелых случаях может понадобиться внутривенное введение жидкости и наблюдение в стационаре.
Кто в группе риска
Особенно уязвимы к перегреву:
- младенцы и маленькие дети,
- пожилые люди старше 65 лет,
- беременные женщины,
- бездомные и те, кто работает на открытом воздухе,
- пациенты с хроническими заболеваниями,
- люди, принимающие определенные лекарства.
Когда нужна срочная помощь
Если человек потерял сознание от жары, его нужно перенести в прохладное место, обтереть прохладной водой или приложить пакеты со льдом. Давать воду в этом состоянии нельзя — необходимо вызвать скорую помощь и сообщить о тепловом ударе.
Медики предупреждают: в самых тяжелых случаях перегрев способен спровоцировать серьезные нарушения работы органов.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru