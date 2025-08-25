Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 19:50

Самое мощное упражнение, которое слабыми делает даже сильных

Физиотерапевт Сэмюэл Чан рассказал, какие ошибки мешают выполнять жим над головой правильно

Кто бы мог подумать, что одно из самых мощных упражнений в тренажёрном зале — жим штанги над головой — окажется таким сложным? На первый взгляд движение кажется простым: поднял и зафиксировал. Но на деле за этой техникой стоит куда больше, чем сила плеч. Если у вас не получается выполнить жим правильно, вы не одиноки. Причина может быть вовсе не в слабых мышцах, а в ограниченной подвижности или ошибках в технике.

Почему жим над головой даётся так трудно?

Физиотерапевт из Нью-Йорка Сэмюэл Чан отмечает: "Большинство людей не догадываются, что ключ к успешному жиму — не только плечи, но и подвижность грудного отдела позвоночника и контроль над лопатками". Давайте разберём главные причины, почему упражнение может не получаться, и что с этим делать.

1. Недостаточная подвижность верхней части спины

Жим над головой невозможен без нормальной работы грудного отдела. Если он зажат, руки просто не выйдут в вертикальное положение. По данным Американского совета по фитнесу (ACE), сидячая работа и неправильная осанка — главные враги подвижности.

Что поможет:

  • ежедневные упражнения для мобильности спины, например "кошка-корова";
  • катание на foam-ролле для снятия зажатости;
  • скручивания лёжа для мягкой ротации позвоночника.

2. Ограниченная подвижность плеч

Плечевой сустав — самый подвижный в организме, и именно он обеспечивает подъём рук над головой. Если суставы не гибкие, нагрузка уходит в поясницу, что может привести к боли.

Что стоит попробовать:

  • поза ребёнка для расслабления и растяжки;
  • боковые наклоны из этой же позы для проработки широчайших;
  • упражнение с палкой (shoulder dislocates) для увеличения амплитуды.

3. Слабый контроль над лопатками

При жиме именно лопатки задают правильное движение рук. Если мышцы, которые их вращают (трапеции и передняя зубчатая), слабы, упражнение превращается в мучение.

Решение:

  • жим гирей в полуклёночном положении — отличный способ исключить "читинг";
  • отжимания с акцентом на работу лопаток (scapular push-ups).

4. Проблемы с ротаторной манжетой

Эта группа мышц стабилизирует плечо. По данным Американской академии ортопедов, её слабость может привести к импиджмент-синдрому — болезненному защемлению сухожилий.

Что поможет:

  • упражнение "ангел у стены";
  • внешние ротации плеча лёжа на боку с гантелью или эспандером.

5. Перетренированность и боли от повторов

Если жимы выполняются слишком часто и без восстановления, плечи неизбежно начинают болеть. Mayo Clinic предупреждает: перегрузка — одна из главных причин хронических травм.

Выход:

постепенно увеличивать нагрузку, а не бросаться к максимальным весам;
включать в тренировки разные виды активности, а не зацикливаться на одном движении.

6. Слабый корпус

Да, пресс и мышцы кора тоже участвуют в жиме! Если они не держат корпус, спина переразгибается, и нагрузка уходит в поясницу.

Как исправить:

  • добавить планки и их вариации;
  • при жиме осознанно напрягать пресс и слегка подворачивать таз.

Интересный факт

В армейских тренировках середины XX века жим стоя считался основным показателем силы солдата. Лишь позже его вытеснили упражнения лёжа, так как они проще технически и безопаснее для поясницы.

Жим над головой — это не только про силу плеч. Это комплексное упражнение, которое требует подвижности, стабильности и грамотной техники. Работая над этими аспектами, можно не только улучшить результат, но и обезопасить себя от травм.

