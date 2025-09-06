Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Приседания с выпадами
Приседания с выпадами
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 7:50

Жим над головой: одна мелкая ошибка способна сломать всё упражнение

Физиотерапевт Самуэль Чан объяснил, почему упражнение жим над головой выполняется неправильно

Жим штанги или гантелей над головой — одно из самых эффективных движений, развивающих силу и мощь плеч, но освоить его непросто. Многие сталкиваются с тем, что упражнение даётся тяжело, и причина чаще всего кроется не в недостатке силы, а в ограниченной подвижности и контроле тела. Физиотерапевт Самуэль Чан раскрыл секрет правильного выполнения жима над головой.

Недостаток подвижности верхней части спины

Хотя упражнение считается плечевым, большую роль играет мобильность грудного отдела позвоночника. Если верхняя часть спины плохо разгибается, полностью вытолкнуть вес вверх не получится. Малоподвижность может быть следствием как сидячего образа жизни, так и привычки держать спину в сутулом положении.

Исправить ситуацию помогут регулярные упражнения на подвижность позвоночника и миофасциальный релиз с роликом. Простые практики вроде "кошки-коровы" или поворотов корпуса лёжа постепенно увеличивают амплитуду движений.

Ограниченная подвижность плечевых суставов

Плечи — это основной "мост" между руками и туловищем. Именно от их свободы движений зависит, сможете ли вы поднять вес строго вверх, не перенося нагрузку на поясницу. Снижение подвижности может возникать из-за мышечных зажимов, слабости стабилизаторов или последствий перегрузок.

Для улучшения подвижности полезны мягкие растяжки: поза ребёнка, боковые вытяжения или вращения с палкой. Эти упражнения раскрывают сустав и возвращают ему необходимый диапазон движения.

Плохой контроль лопаток

При подъёме веса над головой лопатки должны вращаться вверх. Этот процесс обеспечивают трапециевидные мышцы и зубчатые. Если они слабы, амплитуда сокращается, а жим становится неэффективным.

Развить контроль помогают упражнения в полуприседе с гантелью или гирей, а также отжимания с акцентом на работу лопаток. Такие варианты исключают использование инерции и заставляют мышцы стабилизировать движение.

Слабость ротаторной манжеты

Ротаторная манжета удерживает плечевой сустав стабильным и позволяет выполнять движения во всех направлениях. Если эти мышцы ослаблены, возникает риск защемления и боли при жиме.

Упражнения вроде "ангелов у стены" или внешних вращений лёжа укрепляют ротаторы и делают сустав более устойчивым. Регулярная практика снижает риск травм и повышает качество техники.

Перегрузка плеч

Боль при жиме часто связана с хроническим переутомлением. Чрезмерные повторы, неправильная техника или слишком быстрый прогресс приводят к воспалению тканей.

Чтобы избежать проблем, увеличивайте вес и объём тренировок постепенно, уделяйте внимание технике и включайте разные виды активности. Восстановление и разнообразие тренировок — ключ к здоровым плечам.

Слабый корпус

Пресс и мышцы кора участвуют в жиме не меньше, чем плечи. Если они не держат нагрузку, корпус прогибается, и вес переносится на поясницу. Это может спровоцировать боль и снизить эффективность упражнения.

Ситуацию исправят планки и их вариации. Важно подбирать уровень сложности под свою подготовку и следить за положением таза. Сильный кор — это фундамент правильного жима и защиты поясницы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как безопасно вернуться к спорту после долгого перерыва — рекомендации врачей сегодня в 7:10

Две недели без спорта — и лестница становится испытанием

Вернуться к спорту после паузы бывает непросто: мышцы теряют тонус, а выносливость снижается. Но есть способ сделать это безопасно и без травм.

Читать полностью » Эрика Зиль назвала восемь распространённых ошибок в боковых выпадах сегодня в 6:50

Восемь ошибок в боковых выпадах, которые приводят к боли и травмам

Боковые выпады кажутся простыми, но именно мелкие ошибки в технике мешают им работать на полную силу. Узнайте, чего стоит избегать.

Читать полностью » Врачи объяснили, как тренировки с медболом и слэмболом укрепляют мышцы сегодня в 6:10

Один снаряд — десятки упражнений: секрет медбола, о котором забыли

Узнайте, какие упражнения с утяжелённым мячом помогают развить силу и выносливость, а также сделают тренировки динамичными и интересными.

Читать полностью » Польза йоги для здоровья: исследователи перечислили основные эффекты практики сегодня в 5:50

Йога, которая меняет тело и мозг: неожиданный эффект простых поз

Йога укрепляет тело и ум, помогает снизить стресс и улучшает привычки. Узнайте, какие простые позы можно освоить уже сегодня.

Читать полностью » Врачи объяснили, как йога помогает при запорах и вздутии живота сегодня в 5:10

Секрет спокойного живота скрыт в паре простых поз

Йога может стать неожиданным союзником здоровья кишечника. Узнайте, как несколько простых асан снимают стресс и улучшают пищеварение.

Читать полностью » Тренер Джони Джонсон объяснила, почему не получается сесть на шпагат сегодня в 4:50

Тело хранит тайну: какой зажим мешает сесть на шпагат даже после тренировок

Шпагат не получается даже после регулярных тренировок? Узнайте пять главных причин, которые мешают вам раскрыть тело, и способы преодолеть их.

Читать полностью » Лучшие упражнения для мышц живота: подъёмы ног, велосипед и планка сегодня в 4:15

Секрет кубиков на животе не в скручиваниях — работает другое упражнение

Почему "нижнего пресса" не существует и какие упражнения действительно помогут укрепить живот — разбираем мифы и реальные рабочие техники.

Читать полностью » Врачи объяснили, как сохранить физическую форму во время новогодних праздников сегодня в 4:10

Новогодний марафон дел: почему тело платит цену за каждый пропущенный тренинг

Праздники часто выбивают из привычного ритма, но несколько простых стратегий помогут не потерять форму и сохранить энергию до конца года.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Ученые Лаваля: каму-каму – ключ к лечению неалкогольной жировой болезни печени
Еда

Эксперты рассказали, как приготовить салат Цезарь с курицей с минимальным количеством калорий
Дом

Как правильно ухаживать за подушками и одеялами
Садоводство

Агрономы напоминают: аллиум не рекомендуется сажать рядом с бобовыми и капустой
Садоводство

Долгоносик может уничтожить будущий урожай клубники: вот как этого избежать
Красота и здоровье

Врач Алексей Раншаков опроверг миф о плаче ребёнка как манипуляции
Еда

Кулинары используют телятину для приготовления венского шницеля в панировке
Туризм

Отели только для взрослых: новая философия all-inclusive
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet