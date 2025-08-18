В США книга вернулась в библиотеку спустя 82 года: сотрудники не поверили своим глазам

Книга, которая прождала 82 года, наконец вернулась в библиотеку. История из США напоминает, что у забытых вещей всегда есть шанс вновь увидеть свет.

Книга-путешественница

В июле 1943 года читатель Общественной библиотеки Сан-Антонио в Техасе взял книгу Фрэнсиса Брюса Стрейна "Ваш ребенок, его семья и друзья". Вернуть ее нужно было уже через 28 дней. Но экземпляр "задержался" — в итоге обратно он попал лишь в июне 2025-го, спустя целых 82 года.

Книгу обнаружили среди вещей отца один из жителей Орегона. Он отправил находку в Сан-Антонио вместе с письмом. В нем говорилось, что, вероятно, произведение брала его бабушка, когда ее сыну было всего 11 лет.

Немного юмора в письме

Автор послания добавил, что переживает за возможный штраф.

"Бабушка больше не сможет за нее заплатить", — написал он.

Библиотека, впрочем, поспешила успокоить отправителя. С 2021 года система штрафов за просрочку в Сан-Антонио отменена, поэтому платить даже символический пенни никому не придется.

Вторая жизнь старой книги

Возвращенный том выставили в вестибюле Центральной библиотеки, чтобы посетители могли увидеть необычного "долгожителя". В конце августа его передадут в букинистический магазин при библиотеке, где книга получит шанс обрести нового владельца.