Зубы
Зубы
© freepik.com is licensed under Public domain
Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:16

Как избавиться от страха перед стоматологом и вернуться к здоровым зубам

Сергей Коробка о том, как снизить тревогу перед посещением стоматологической клиники

Страх перед посещением стоматолога - довольно распространённое явление, особенно среди тех, кто пережил неприятный опыт в прошлом. Как объяснил Сергей Коробка, врач-ортопед из клиники "Мегастом", причины такого страха могут быть связаны с неудачным лечением зубов в прошлом или с негативным восприятием стоматолога, привитым в детстве.

Советы для преодоления страха перед стоматологом

  1. Исследование клиники и отзывов
    Прежде чем посетить стоматологическую клинику, стоит изучить информацию о ней и почитать отзывы пациентов. Знание о том, что в клинике работают профессиональные специалисты, может значительно снизить уровень тревоги.

  2. Психологическая подготовка
    Кроме того, важно правильно настроиться на визит. Использование методов расслабления - например, глубокие дыхательные упражнения или медитация - помогает снизить уровень стресса. Такие техники успокаивают, снимают напряжение и помогают контролировать эмоции.

  3. Позитивное восприятие цели визита
    Вместо того чтобы думать о стоматологе как о причине стресса, сосредоточьтесь на положительных аспектах визита. Цель визита - это забота о вашем здоровье, а не неприятное испытание. Такой подход поможет настроиться на лечение и снизит страх.

По словам Сергея Коробки, важнейший шаг в преодолении страха — это правильная психологическая подготовка. Задача стоматолога — не только восстановить здоровье зубов, но и создать комфортную атмосферу для пациента.

