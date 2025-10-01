Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:55

Тревога в аэропорту: почему одни садятся в самолёт, а другие бегут от взлётной полосы

Клинический психолог Регина Лазарович: около 13 % людей испытывают сильный страх полётов

Путешествия часто ассоциируются с радостью, новыми впечатлениями и расширением горизонтов. Но для многих людей дорога к этим эмоциям осложняется тревогой: кто-то боится летать, кто-то испытывает дискомфорт в социальных ситуациях, а кого-то пугает сама неопределённость. Эксперты уверяют: справиться с такими состояниями реально, если подойти к этому последовательно.

Почему возникает страх полётов

Аэрофобия — одно из самых распространённых тревожных состояний у путешественников. Исследования показывают, что миллионы людей испытывают дискомфорт при посадке в самолёт, а часть из них вовсе избегает перелётов. Статистика же говорит об обратном: вероятность авиакатастрофы минимальна.

"Около 13% населения испытывают сильный страх перед полетами, а около 3,5% людей боятся полетов до такой степени, что у них возникает полномасштабная специфическая фобия", — сказала клинический психолог Регина Лазарович.

Специалисты подчёркивают, что избегание перелётов только усиливает тревогу. КПТ‑терапия помогает постепенно снижать уровень страха, предлагая систематическое "погружение" в пугающие ситуации.

Сравнение техник снижения тревоги

Метод

Подходит для

Особенность

КПТ

Фобии (например, страх полётов)

Постепенное изменение мыслительных установок

Медитация

Общая тревожность, стресс

Формирует устойчивость к стрессовым факторам

Позитивное мышление

Страх ошибок, неудач

Тренирует восприятие опыта через призму роста

Социальная практика

Социальная тревожность

Пошаговое вхождение в дискомфортные ситуации

Советы шаг за шагом

  1. Изучите статистику безопасности авиаперелётов — факты помогают снизить иррациональный страх.
  2. Начните с простого: смотрите видео взлётов и посадок, бывайте в аэропорту.
  3. Практикуйте дыхательные упражнения перед полётом.
  4. Используйте мобильные приложения для медитации.
  5. Ставьте маленькие социальные цели: например, завести короткий разговор с попутчиком.
  6. Поддерживайте контакт с друзьями и семьёй во время поездки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: избегать поездок на самолёте.
    Последствие: тревога закрепляется, фобия усиливается.
    Альтернатива: постепенная экспозиция — просмотр видео, поход в аэропорт.
  • Ошибка: пытаться контролировать всё.
    Последствие: рост стресса и чувство беспомощности.
    Альтернатива: разделение на "внутри круга контроля" и "вне его".
  • Ошибка: не заботиться о сне и питании.
    Последствие: усиление физического и эмоционального напряжения.
    Альтернатива: лёгкая еда, достаточный сон и вода.

А что если тревога вернётся?

Специалисты считают нормальным, что тревога не исчезает мгновенно. Главное — продолжать тренировать мозг и формировать новые привычки. Повторение действий создаёт новые нейронные связи, которые делают позитивное мышление более доступным.

Плюсы и минусы стратегий

Стратегия

Плюсы

Минусы

КПТ

Научно доказана эффективность

Требует времени и регулярности

Медитация

Доступна в любой момент

Нужна дисциплина

Позитивное мышление

Помогает во всех сферах

Может казаться искусственным на старте

Отвлечение (игры, чтение)

Быстро снижает тревогу

Не устраняет первопричину

FAQ

Как выбрать метод борьбы со страхом?
Начните с малого: попробуйте дыхательные техники и медитацию. Если страх силён, обратитесь к психологу, практикующему КПТ.

Сколько стоит терапия?
Цены зависят от региона и специалиста, в среднем — от 3000 до 8000 рублей за сессию. Онлайн‑форматы могут быть дешевле.

Что лучше: медикаменты или психотерапия?
При лёгкой и средней тревоге эффективна психотерапия. Медикаменты назначают только врач при тяжёлых состояниях.

Мифы и правда

  • Миф: самолёт — опасный транспорт.
    Правда: авиаперелёты считаются самым безопасным видом транспорта.
  • Миф: тревогу можно "выключить" усилием воли.
    Правда: требуется постепенная работа над привычками и мышлением.
  • Миф: если тревога вернулась, значит, ничего не работает.
    Правда: колебания нормальны, важен прогресс в долгосрочной перспективе.

Сон и психология

Недосып усиливает тревогу. Во время путешествий полезно поддерживать режим сна: использовать маску для глаз, беруши и приложения с белым шумом. Качественный сон укрепляет нервную систему и снижает вероятность панических атак.

Интересные факты

  1. В 2024 году количество авиаперевозок достигло рекордных показателей, при этом уровень аварийности продолжал снижаться.
  2. Практика ведения тревожного дневника помогает осознать повторяющиеся мысли и работать с ними.
  3. Упражнения на дыхание снижают частоту сердечных сокращений уже через 2-3 минуты.

Исторический контекст

  • В 1950‑е годы полёты считались роскошью, доступной немногим, а страховка на перелёт была обязательным условием.
  • В 1970‑е развитие реактивных лайнеров сделало авиацию массовой, но именно тогда появилась и аэрофобия в современном понимании.
  • Сегодня психотерапия и цифровые инструменты позволяют миллионам людей путешествовать свободно и уверенно.

