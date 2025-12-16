Страх перед первой поездкой за рулем? Эти советы помогут вам легко справиться с волнением

Страх перед первой самостоятельной поездкой после получения водительских прав можно преодолеть через практику, спокойный стиль вождения и отказ от спешки. Об этом в комментарии MosTimes рассказал автомобильный эксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto.Ru Максим Ракитин.

Практика и спокойный стиль вождения

Максим Ракитин отметил, что сразу после сдачи экзамена полезно продолжить занятия с инструктором. Это поможет начинающему водителю привыкать к различным дорожным условиям, таким как ночные поездки, дождь или снег. По словам эксперта, на первых порах важно настраиваться на спокойные поездки и избегать давления со стороны других участников дорожного движения.

"После того как вы сдали на права, стоит еще какое-то время потратить на поездки с инструктором, отрабатывая разные сценарии движения по городу. Это может быть ночь, дождь, снег — такие ситуации. Первое время, когда садитесь за руль, настраивайтесь исключительно на позитив", — посоветовал Ракитин.

Умеренная скорость и спокойствие на дороге

По мнению эксперта, начинающим водителям не стоит торопиться с увеличением скорости и переживать из-за сигналов других участников движения. Лучше всего начинать привыкать к вождению на малых скоростях в условиях абсолютного спокойствия, например, в вечернее время на малолюдных трассах. Это поможет развить уверенность и понять, что автомобиль движется только благодаря законам физики, которые невозможно обмануть.

"Важно прочувствовать вождение на малых скоростях, в спокойной обстановке. Можно попробовать проехаться вечером в малолюдном районе, аккуратно, без резких движений. Автомобиль передвигается исключительно благодаря законам физики", — подчеркнул Ракитин.

Регулярная практика — путь к уверенности

Эксперт отметил, что нет универсального способа побороть страх вождения, поскольку это зависит от особенностей нервной системы каждого человека. Однако ключевым инструментом для достижения уверенности остается регулярная практика — сначала с инструктором, а затем самостоятельно.

Таким образом, для преодоления страха вождения важно накапливать опыт, сохранять спокойствие и не спешить с увеличением скорости. Постепенное привыкание к машине и дорожным условиям поможет водителю почувствовать себя уверенно и безопасно.