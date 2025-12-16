Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Женщина за рулем
Женщина за рулем
© unsplash.com by bruce mars is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Авто и мото
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:53

Страх перед первой поездкой за рулем? Эти советы помогут вам легко справиться с волнением

Важно начинать вождение с малых скоростей и в спокойной обстановке — автоэксперт Ракитин

Страх перед первой самостоятельной поездкой после получения водительских прав можно преодолеть через практику, спокойный стиль вождения и отказ от спешки. Об этом в комментарии MosTimes рассказал автомобильный эксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto.Ru Максим Ракитин.

Практика и спокойный стиль вождения

Максим Ракитин отметил, что сразу после сдачи экзамена полезно продолжить занятия с инструктором. Это поможет начинающему водителю привыкать к различным дорожным условиям, таким как ночные поездки, дождь или снег. По словам эксперта, на первых порах важно настраиваться на спокойные поездки и избегать давления со стороны других участников дорожного движения.

"После того как вы сдали на права, стоит еще какое-то время потратить на поездки с инструктором, отрабатывая разные сценарии движения по городу. Это может быть ночь, дождь, снег — такие ситуации. Первое время, когда садитесь за руль, настраивайтесь исключительно на позитив", — посоветовал Ракитин.

Умеренная скорость и спокойствие на дороге

По мнению эксперта, начинающим водителям не стоит торопиться с увеличением скорости и переживать из-за сигналов других участников движения. Лучше всего начинать привыкать к вождению на малых скоростях в условиях абсолютного спокойствия, например, в вечернее время на малолюдных трассах. Это поможет развить уверенность и понять, что автомобиль движется только благодаря законам физики, которые невозможно обмануть.

"Важно прочувствовать вождение на малых скоростях, в спокойной обстановке. Можно попробовать проехаться вечером в малолюдном районе, аккуратно, без резких движений. Автомобиль передвигается исключительно благодаря законам физики", — подчеркнул Ракитин.

Регулярная практика — путь к уверенности

Эксперт отметил, что нет универсального способа побороть страх вождения, поскольку это зависит от особенностей нервной системы каждого человека. Однако ключевым инструментом для достижения уверенности остается регулярная практика — сначала с инструктором, а затем самостоятельно.

Таким образом, для преодоления страха вождения важно накапливать опыт, сохранять спокойствие и не спешить с увеличением скорости. Постепенное привыкание к машине и дорожным условиям поможет водителю почувствовать себя уверенно и безопасно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Отказ ехать в ГИБДД и спешка при продаже авто считаются тревожными признаками — АиФ сегодня в 4:09
Эти фразы продавца должны насторожить сразу: машину лучше не покупать

На вторичном рынке автомобиля слова продавца могут сказать больше, чем внешний вид машины. Какие фразы должны насторожить покупателя и как избежать ошибок при покупке.

Читать полностью » Цвет автомобиля связан с уровнем интеллекта водителей — Scrap Car Comparison сегодня в 2:27
Цвет машины может выдать IQ владельца — и это не шутка, а статистика

Даже цвет автомобиля может рассказать о характере владельца — и, как утверждают исследователи, о его интеллекте. Но стоит ли доверять подобным выводам?

Читать полностью » Прикосновение к галогенной лампе руками приводит к перегреву — автоэксперт сегодня в 0:34
Почему одна и та же лампа у соседа служит годами, а у вас — пару месяцев? Ответ шокирует

Почему замена галогенных ламп в фарах требует особой аккуратности, чем опасны прикосновения руками и как продлить срок службы оптики автомобиля.

Читать полностью » Дорожные реагенты зимой ускоряют коррозию кузова автомобиля — naavtotrasse.ru вчера в 22:59
Эта зимняя грязь опаснее снега и льда: автомобилисты недооценивают риск

Зимние реагенты незаметно разрушают кузов автомобиля. Простые меры ухода помогут защитить лак, днище и салон от коррозии.

Читать полностью » Электромобили оказались в шесть раз эффективнее ДВС — физик Кюкенс вчера в 20:14
Электромобили мстят бензиновым: физика показала, кто сильнее на дороге

Европа готовится решить судьбу автомобилей с ДВС: немецкий физик объяснил, почему электромобили в шесть раз эффективнее, чем машины на бензине или синтетическом топливе.

Читать полностью » Ошибка в документах при ДТП ведёт к иску от страховой — автоюрист вчера в 18:49
Не оформил уведомление за 5 дней — готовься к суду: как сроки превращают пострадавшего в ответчика

"За рулём" перечислил 5 случаев, когда страховая пойдёт в суд после ДТП: опьянение или побег, искажения в документах, срыв сроков, нарушение условий договора и иск от чужой страховой.

Читать полностью » Индикатор Check Engine сигнализирует о сбоях в работе двигателя — автомеханики вчера в 16:12
Check Engine может загореться из-за мелочи: простой случай, о котором не все знают

Индикатор Check Engine может загореться из-за мелочи или серьезной поломки. Разбираемся, что означает сигнал, когда можно ехать дальше и как временно сбросить ошибку.

Читать полностью » Водородные технологии заменят дизель в тяжёлых грузовиках — инженеры вчера в 14:25
Когда вода и топливо становятся союзниками: дизель готов к перерождению

Новая эмульсия на основе дизеля и воды может вернуть дизельные двигатели в число экологичных решений. Исследования показывают реальные преимущества.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Сахар в продуктах питания может стать причиной высыпаний и тусклой кожи — ТУТ НОВОСТИ
Туризм
Египет и Таиланд сохраняют спрос несмотря на риски — Турпром
Садоводство
Вторую подкормку моркови вносят при утолщении корнеплодов — Сад и огород
Питомцы
Грибок Sporothrix schenckii вызывает кожные раны у кошек — врачи
Спорт и фитнес
Силовые тренировки снижают процент жира у спорстменов — фитнес-эксперты
Наука
Чат-боты ИИ перестали быстро умнеть после 2022 года — Science Focus
Красота и здоровье
Кожа не привыкает к крему, если он не вызывает негативных реакций — дерматолог Сафонова
Туризм
Проблему с выездом ребенка за границу можно решить через суд — юрист Капштык
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet