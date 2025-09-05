Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алкоголь
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:46

Почему 9 из 10 срывов случаются после самостоятельного отказа от алкоголя: главная ошибка, о которой молчат

Нарколог Руслан Исаев: почему самостоятельный отказ от алкоголя повышает риск рецидива на 90%

Отказ от алкоголя — процесс, который кажется простым только на первый взгляд. На деле же речь идёт о серьёзной и многогранной проблеме, требующей системного подхода. Многие зависимые уверены, что смогут справиться с тягой самостоятельно, однако практика показывает: устойчивый результат возможен лишь при поддержке специалистов. Об этом рассказал психиатр-нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

Почему алкоголизм так трудно победить

Алкогольная зависимость признана хроническим рецидивирующим заболеванием. Это означает, что болезнь не проходит полностью и в любой момент может напомнить о себе.

"Алкогольная зависимость — это хроническое, рецидивирующее заболевание, и в подавляющем большинстве случаев для того, чтобы бросить пить навсегда, требуется помощь специалистов", — пояснил Руслан Исаев.

По словам врача, на ранних стадиях возможен самостоятельный отказ от спиртного, но это сопряжено с высоким риском срывов.

Чем опасен резкий отказ

Попытки бросить пить "на зубах" часто заканчиваются неудачей. Человек может недооценивать степень своей зависимости, а корень проблемы при этом остаётся нетронутым. В итоге наступает срыв, а запой становится ещё тяжелее.

Куда опаснее резкий отказ при сформировавшейся физической зависимости. Он может привести к тяжёлым последствиям: судорожным припадкам, резким скачкам давления, делирию ("белой горячке"). Без медицинского контроля такие состояния нередко угрожают жизни.

Роль медикаментов

На первом этапе лечения врачи используют лекарственную поддержку. Медикаменты помогают безопасно пройти абстинентный синдром, стабилизировать давление, уменьшить тревожность и нормализовать сон. Но препараты — это лишь часть терапии.

"Медикаменты — это только часть работы. Без психотерапии, направленной на осознание причин употребления и выработку новых стратегий поведения, риск рецидива остаётся высоким", — подчеркнул Руслан Исаев.

Почему нужна психотерапия

Лекарства помогают справиться с физическими проявлениями зависимости, но они не устраняют психологические причины. Именно здесь ключевую роль играет психотерапия. Она помогает человеку разобраться в источниках своей тяги к алкоголю, научиться управлять эмоциями и строить новые модели поведения.

Не менее важна работа с семьёй зависимого. Алкоголизм часто формируется в дисфункциональной среде, и без участия близких шансы на успех снижаются. Поэтому многие программы включают семейные консультации.

Комплексный подход

По мнению Руслана Исаева, устойчивый результат возможен только при системной помощи. Это сочетание медикаментозной терапии, психотерапии, работы с семьёй и длительного наблюдения у специалистов. Самостоятельные попытки, даже если они дают временный эффект, редко приводят к длительной ремиссии.

"Ключевым фактором успешного отказа от алкоголя является комплексная помощь специалистов: нарколога, психиатра, психотерапевта. Самостоятельные попытки могут дать временный результат, но для устойчивой ремиссии необходим системный подход и сопровождение на всех этапах отказа от алкоголя", — резюмировал врач.

Алкоголизм как социальная проблема

Алкоголь разрушает не только организм человека, но и его социальные связи. По данным Всемирной организации здравоохранения, злоупотребление спиртным занимает третье место среди причин развития различных заболеваний.

Особую тревогу вызывает женский алкоголизм: он развивается быстрее, чем мужской, и хуже поддаётся лечению. Это связано как с физиологическими особенностями организма, так и с социальными факторами.

Три интересных факта

  1. По данным ВОЗ, ежегодно от последствий злоупотребления алкоголем в мире умирают около 3 миллионов человек.
  2. Женский алкоголизм прогрессирует в среднем в два раза быстрее, чем мужской.
  3. В организме человека алкоголь влияет на более чем 200 биохимических процессов, включая работу мозга, печени и сердечно-сосудистой системы.

