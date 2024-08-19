На Украине возбудили свыше 80 тысяч уголовных дел против военных за дезертирство

Депутат Верховной рады Руслан Горбенко сообщил, что на Украине возбуждено свыше 80 тысяч уголовных дел против украинских военнослужащих за самовольное оставление частей или отказ участвовать в боевых действиях.

"В Государственном бюро расследований сейчас рассматриваются свыше 80 тысяч уголовных дел, касающихся нарушений служебных обязанностей военнослужащими ВСУ. Основные обвинения включают самовольное оставление мест службы и отказы участвовать в боевых операциях," — заявил Горбенко в комментарии украинскому изданию "Новости.Live".

Украинское издание "Страна" в воскресенье сообщило, что число случаев дезертирства в рядах ВСУ растет, так как произвол командования и сотрудников ТЦК вынуждает солдат бежать, стремясь пересечь границу и начать новую жизнь.

Фото: commons.wikimedia.org