Депутат Верховной рады Руслан Горбенко сообщил, что на Украине возбуждено свыше 80 тысяч уголовных дел против украинских военнослужащих за самовольное оставление частей или отказ участвовать в боевых действиях.
"В Государственном бюро расследований сейчас рассматриваются свыше 80 тысяч уголовных дел, касающихся нарушений служебных обязанностей военнослужащими ВСУ. Основные обвинения включают самовольное оставление мест службы и отказы участвовать в боевых операциях," — заявил Горбенко в комментарии украинскому изданию "Новости.Live".
Украинское издание "Страна" в воскресенье сообщило, что число случаев дезертирства в рядах ВСУ растет, так как произвол командования и сотрудников ТЦК вынуждает солдат бежать, стремясь пересечь границу и начать новую жизнь.
Фото: commons.wikimedia.org
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