Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фаршированная курица в духовке целиком с картошкой и яблоками
Фаршированная курица в духовке целиком с картошкой и яблоками
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:46

Вертикальная курица в духовке — секрет, который знали только избранные: теперь доступен каждому

Курица на бутылке в духовке сохраняет сочность мяса

Этот рецепт — классика домашней кухни, проверенная временем. Курица, запечённая на бутылке, — это не только эффектно, но и удивительно просто. Мясо получается нежным, с аппетитной золотистой корочкой, а аромат наполняет весь дом. Такое блюдо одинаково хорошо смотрится и на праздничном столе, и на семейном ужине выходного дня.

Приготовление не требует особых навыков — всё, что нужно, это духовка, бутылка и немного терпения. Результат же — достойный ресторана.

Почему стоит попробовать

Главное преимущество этого способа запекания — равномерная прожарка. Благодаря вертикальному положению курицы горячий воздух обдувает её со всех сторон, а жир стекает вниз, делая кожу хрустящей, а мясо — сочным. В бутылку наливается вода (или пиво), которая во время нагрева испаряется, создавая эффект паровой бани и не давая мясу пересохнуть.

В итоге получается идеально запечённая птица с насыщенным вкусом и ароматом специй.

Ингредиенты (на 6 порций)

  • курица — 1,5 кг;

  • соль — 2 ч. л.;

  • смесь молотых перцев — 0,5 ч. л.;

  • карри — 1 ч. л.;

  • острый перец (по вкусу) — 0,5 ч. л.;

  • томатная паста — 2 ст. л.;

  • сметана — 3 ст. л.;

  • чеснок — 4 зубчика.

Для бутылки: 300-400 мл тёплой воды или пива.

Пошаговое приготовление

1. Подготовка курицы

Выбирайте охлаждённую тушку весом до 1,5 кг — она пропекается равномернее. Цвет кожи должен быть светло-розовым, запах — нейтральным.
Промойте курицу, удалите остатки перьев и внутренности. Промокните бумажным полотенцем, чтобы убрать влагу. Это важно: сухая кожа лучше впитает маринад и подрумянится в духовке.

2. Маринование

Смешайте в миске сметану, томатную пасту, карри, острый перец и измельчённый чеснок. Добавьте немного соли и перца. Получится ароматный соус насыщенного цвета.

Натрите курицу маринадом снаружи и изнутри, поместите в миску или пакет и оставьте минимум на час при комнатной температуре (или на 3-4 часа в холодильнике). Чем дольше птица маринуется, тем мягче и ароматнее она станет.

3. Подготовка бутылки

Возьмите чистую стеклянную бутылку (подойдёт из-под сока или минеральной воды). Обязательно проверьте, чтобы она помещалась в духовку по высоте.
Налейте внутрь тёплую воду или пиво — примерно до 4-5 см от горлышка. Это создаст пар, который поможет мясу оставаться сочным.

4. Запекание

Поставьте бутылку в глубокий противень и наденьте на неё курицу так, чтобы она устойчиво "сидела”. Налейте в противень немного воды — это предотвратит подгорание жира и поможет сохранить влажность.

Поместите курицу в холодную духовку, затем включите нагрев до 200 °C. Это важно: если поставить сразу в горячую, бутылка может треснуть.
Через 30 минут убавьте температуру до 180 °C и запекайте ещё 1,5 часа.

Во время готовки периодически поливайте тушку соком из противня, чтобы корочка получилась глянцевой и равномерной. Если верх подрумянился слишком быстро, прикройте фольгой.

5. Завершающий этап

Готовую курицу аккуратно снимите с бутылки (лучше использовать прихватки, чтобы не обжечься).
Переложите на блюдо, дайте немного остыть и подавайте целиком или порционно.

Советы шаг за шагом (HowTo)

  1. Выбирайте молодую птицу. Старое мясо будет жёстким и сухим.

  2. Не экономьте на мариновании. Минимум 1 час — обязательный этап.

  3. Добавьте в бутылку специи. Положите лавровый лист, перец-горошек или дольку лимона — аромат усилится.

  4. Контролируйте воду в противне. Если она выкипает, доливайте, иначе жир начнёт гореть.

  5. Дайте курице "отдохнуть”. После духовки пусть постоит 10 минут — соки распределятся равномерно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: использовать холодную бутылку в горячей духовке.
    Последствие: стекло может лопнуть.
    Альтернатива: ставьте курицу в холодную духовку.

  2. Ошибка: пересушить мясо при высокой температуре.
    Последствие: грудка станет жёсткой.
    Альтернатива: снижайте температуру после первых 30 минут.

  3. Ошибка: не смазывать кожу.
    Последствие: корочка получится бледной.
    Альтернатива: перед запеканием обмажьте смесью масла, соли и карри.

А что если…

  • Хочется праздничный вариант? В бутылку вместо воды налейте белое вино и добавьте немного мёда в маринад — получится ароматно и изысканно.

  • Нужен вариант без сметаны? Используйте йогурт или майонез.

  • Нет бутылки? Возьмите банку из-под томатного сока — эффект тот же.

  • Хотите острее? Добавьте в маринад копчёную паприку или горчицу.

  • Хочется овощей? Разложите вокруг курицы картофель, морковь и лук — у вас получится полноценное блюдо.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Сочная и равномерно прожаренная курица Требуется место в духовке
Эффектная подача Долго остывает
Простые ингредиенты Нужна подходящая бутылка
Без фольги и пакетов Нужно следить за водой
Подходит для праздников Готовится дольше обычного

3 интересных факта

  1. Способ запекания "на бутылке” впервые придумали домашние повара в 1980-х годах — из практичности: так курица не касалась дна и равномерно прожаривалась.

  2. В Европе вместо бутылки часто используют кулинарные подставки из стали с ёмкостью для вина или пива.

  3. В США похожее блюдо называется beer can chicken - курица на банке с пивом, популярная в барбекю-культуре.

FAQ

Можно ли заменить бутылку банкой?
Да, стеклянная банка на 0,7 л подойдёт. Главное, чтобы она устойчива и не треснула.

Что налить внутрь бутылки?
Классика — вода или пиво. Также можно добавить немного вина или лимонного сока.

Как узнать, что курица готова?
Проколите ножом: если выделяется прозрачный сок без розового оттенка — готово.

Можно ли сделать без томатной пасты?
Да, замените ложкой горчицы или мёда — они дадут красивый цвет и аромат.

Что делать с жиром из противня?
Не выливайте: это отличная основа для соуса или запечённых овощей.

Мифы и правда

Миф: курица на бутылке впитывает вредные вещества из стекла.
Правда: при правильном использовании стекло безопасно — главное, не брать окрашенные бутылки.

Миф: птица может пригореть к бутылке.
Правда: если налить внутрь воду и обмазать тушку маринадом, этого не произойдёт.

Миф: без специальной подставки рецепт не получится.
Правда: достаточно обычной стеклянной бутылки и устойчивого противня.

Исторический контекст

Рецепт курицы "на бутылке” стал хитом в России в 1980–1990-е годы, когда кулинары начали искать способы добиться ресторанного качества в домашних условиях. Простая конструкция — бутылка, противень, духовка — позволила готовить мясо равномерно и эффектно.

Позже этот способ распространился и за рубежом: в США курицу ставят на банку с пивом, во Франции — на подставку с вином, а в Азии — на металлический цилиндр с пряностями. Но суть осталась прежней: простое средство — великолепный результат.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Котлеты из свинины при правильной жарке сохраняют сочность внутри и аппетитную корочку снаружи сегодня в 7:15
Котлеты расползаются? 3 ошибки, которые вы совершаете при приготовлении

Домашние пышные котлеты из свинины с манкой и батоном — сочные, ароматные и лёгкие в приготовлении. Секрет воздушной текстуры и золотистой корочки — внутри!

Читать полностью » Жареная курица на сковороде с маринадом из лимона получается сочной и с хрустящей корочкой сегодня в 7:13
Сочная курица за 40 минут — этот маринад изменил правила игры на кухне

Сочная и ароматная жареная курица с золотистой корочкой. Простой рецепт с маринадом из лимона, чеснока и орегано. Идеальна к любому гарниру!

Читать полностью » Салат Мимоза без картофеля с сыром получается сытным и ярким сегодня в 6:09
Мимоза без картошки — хит сезона: этот рецепт перевернул представление о классическом салате

Воздушная и нежная "Мимоза" без картошки с сыром — лёгкий вариант классического салата. Простые ингредиенты, минимум усилий и максимум вкуса в каждом слое!

Читать полностью » Помидоры с чесноком и майонезом становятся идеальной холодной закуской сегодня в 6:07
Майонез творит чудеса: простые помидоры стали хитом ресторанной кухни

Быстрая, пикантная и аппетитная закуска из помидоров, чеснока, сыра и майонеза. Готовится за 10 минут, выглядит эффектно, а вкус запомнится надолго.

Читать полностью » Фаршированные грибы с куриной начинкой получаются с сочной сырной корочкой сегодня в 5:20
От простых ингредиентов к изысканному блюду: эти шампиньоны покорили даже привередливых едоков

Горячая закуска, которая никого не оставит равнодушным: сочные шампиньоны, нежная курица и тянущийся сыр. Простое, но эффектное блюдо, готовое всего за 30 минут.

Читать полностью » Салат с жареными кальмарами сохраняет сочность морепродуктов сегодня в 5:03
Кальмары больше не резиновые: этот рецепт перевернул представление о морепродуктах

Лёгкий, ароматный и питательный салат с жареными кальмарами, овощами и грибами под пикантной медово-горчичной заправкой. Идеальный баланс вкусов и текстур в одном блюде!

Читать полностью » Салат с говядиной и маринованными огурцами рекомендован диетологами как питательная закуска сегодня в 4:57
Маринованные огурцы в сочетании с говядиной создают вкус, который вы не забудете

Простой, сытный и ароматный салат с говядиной и маринованными огурцами. Лёгкий вариант классического "Оливье" — меньше ингредиентов, максимум вкуса.

Читать полностью » Свиная шея в соевом маринаде при запекании в фольге сохраняет сочность мяса сегодня в 4:54
От жёсткого к нежному: как превратить обычную свинину в ресторанное блюдо за 1,5 часа

Невероятно сочная свиная шея в ароматном соевом маринаде. Простое, но эффектное блюдо для любого случая — от семейного ужина до праздничного стола.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Грейхаунды обгоняют гепардов на длинных дистанциях
Красота и здоровье
Ошибки во время завтрака вызывают сонливость и перегружают пищеварительную систему человека
Красота и здоровье
Клубника противопоказана при гастрите и язве желудка из-за кислот — Наталья Лазуренко
Дом
Эксперты объяснили, почему в квартире появляется запах канализации
Садоводство
Садоводы назвали подзимний посев самым надёжным способом выращивания астр
Наука
ДГТУ отметил 95 лет со дня основания — вуз вошёл в топ-50 инженерных университетов России
Спорт и фитнес
Сын Кости Цзю Никита Цзю попал в ДТП и получил лёгкие травмы
Садоводство
Защита плодовых деревьев от тли и медяницы требует регулярных обработок — Игорь Смирнов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet