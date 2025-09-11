Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Шашлыки из куриных крыльев
Шашлыки из куриных крыльев
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:43

Шашлык без огня: как духовка обыграла традиционный способ на классическом поле

Домашний шашлык из свинины в духовке получается сочным и ароматным

Представьте: вы наслаждаетесь сочным, ароматным шашлыком прямо у себя на кухне, без дыма и хлопот с открытым огнём. Этот рецепт из свинины — настоящий хит для тех, кто хочет вкусно поесть, не выходя из дома.

Что понадобится

  • Свинина (ошейная часть) — 200 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Перец чёрный молотый — по вкусу
  • Перец красный молотый — по вкусу (опционально)

Подготовка мяса и маринование

Начнём с мяса: возьмите свиной ошеек с жировыми прослойками — это гарантирует сочность. Разморозьте его правильно: переложите из морозилки на нижнюю полку холодильника, чтобы сохранить вкус. Не заливайте водой и не оставляйте на тепле!

Помойте мясо, обсушите и нарежьте поперёк волокон кусочками около 4 см. Очистите лук, нарежьте часть мелко, а часть — четвертинками. Сложите всё в миску, добавьте соль, перец и тщательно перемните руками, чтобы лук отдал сок. Накройте и поставьте в холодильник минимум на 2 часа. Маринад из лука сделает мясо невероятно мягким и ароматным!

Шаги приготовления в духовке

Нанижите на шпажки кусочки свинины, чередуя с дольками лука. Можно добавить овощи — так ещё вкуснее! Разогрейте духовку до 180°C заранее, минут за 10-15. Положите шпажки на противень так, чтобы мясо не касалось дна (используйте решётку, если есть).

Запекайте 30-40 минут, поворачивая шпажки время от времени для равномерной румяности. Проверьте готовность: разрежьте кусочек — сок должен быть прозрачным, а мясо внутри не красным.

