Чистая духовка без химии и лишних расходов: три простых рецепта для идеального блеска

Духовка — незаменимый помощник на кухне, но именно она чаще всего страдает от жира, брызг и запахов. Чтобы прибор служил долго и оставался опрятным, важно не откладывать уход "на потом". Хорошая новость — для чистки вовсе не нужны агрессивные средства: обычная сода, соль, лимон и уксус справятся не хуже фабричных составов. К тому же такие методы не оставляют токсичных следов и экономят бюджет.

Почему важно регулярно чистить духовку

Во время запекания на стенках оседает жир, а на дверце появляются подтеки. Если не удалять их своевременно, со временем образуется плотный налёт, от которого сложно избавиться. Кроме того, накопившийся жир при нагреве начинает дымить и источать неприятный запах, который впитывается в блюда.

"Не реже двух раз в год духовку стоит очищать полностью, иначе грязь превращается в стойкий налёт", — отмечают специалисты по бытовой технике.

Минимальный уход — это протирка влажной губкой после каждого использования. А генеральную чистку рекомендуется проводить хотя бы раз в шесть месяцев.

Сравнение популярных способов чистки