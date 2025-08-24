Сода, уксус и лимон: натуральные помощники против грязи в духовке

Чистота духовки — это не только вопрос эстетики. Внутри прибора готовится еда, и значит, важно использовать безопасные методы очистки, которые не оставляют следов химии.

Если духовка с функцией самоочистки

Современные модели часто оснащены системой:

Каталитическая очистка — жир расщепляется при высокой температуре, достаточно протереть стенки.

Пиролиз — остатки пищи сгорают и превращаются в пепел.

Паровая очистка — размягчает грязь, облегчая последующую уборку.

Если этих функций нет, помогут бытовая химия или проверенные домашние средства.

Чем лучше чистить

"Средства для духовок действительно работают, но нужно выбирать продукты с пометкой для духовых шкафов, без резкого запаха и с низкой летучестью. Обязательно надевайте перчатки, смывайте средство и проветривайте кухню", — предупреждает руководитель сервиса "Бабушка на час" Дарья Кривенко.

Клинеры всё чаще используют натуральные составы — они безопаснее и экологичнее.

Натуральные методы

1. Сода + вода + уксус

Смешайте соду с водой до состояния густой пасты.

Нанесите на загрязнения и оставьте минимум на 30 минут (лучше — на ночь).

После действия соды распылите уксус — реакция поможет убрать пригоревший жир.

2. Сода + перекись водорода

Паста из этих компонентов справляется даже с застарелыми пятнами. Нанесите, оставьте на несколько минут, затем тщательно смойте.

3. Лимонная паровая баня

Разрежьте лимон и залейте водой в жаропрочной посуде.

Поставьте в духовку при 120-150 °C на 30 минут.

Пар размягчит загрязнения, а лимон уберёт запахи.

Вместо лимона можно использовать лимонную кислоту (1 пакетик на стакан тёплой воды).

Особенности ухода за разными духовками

Электрические: меньше копоти, но пригорания сильнее. Лучше сода и перекись. Не наносите средства прямо на спирали — это опасно.

Газовые: чаще скапливается копоть. Важно не забить горелки густыми составами. Оптимальны уксус и лимонный пар.

Как почистить стекло, решётки и противни

Стекло дверцы : паста из соды и капель уксуса. Оставьте на 10-15 минут, смойте губкой.

: паста из соды и капель уксуса. Оставьте на 10-15 минут, смойте губкой. Решётки и противни:

замочите в горячей воде с содой и средством для посуды на 1-2 часа; или положите в пакет с нашатырным спиртом на ночь, утром промойте водой.

Как сделать уборку духовки проще

Используйте фольгу или специальные коврики на дне. Готовьте жирные блюда в закрытой посуде или фольге. Протирайте духовку сразу после готовки, пока она тёплая. Делайте глубокую чистку хотя бы раз в месяц.

Главное