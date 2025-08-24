Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:09

Сода, уксус и лимон: натуральные помощники против грязи в духовке

Натуральные способы чистки духовки: сода, перекись и лимонная паровая баня

Чистота духовки — это не только вопрос эстетики. Внутри прибора готовится еда, и значит, важно использовать безопасные методы очистки, которые не оставляют следов химии.

Если духовка с функцией самоочистки

Современные модели часто оснащены системой:

  • Каталитическая очистка — жир расщепляется при высокой температуре, достаточно протереть стенки.
  • Пиролиз — остатки пищи сгорают и превращаются в пепел.
  • Паровая очистка — размягчает грязь, облегчая последующую уборку.

Если этих функций нет, помогут бытовая химия или проверенные домашние средства.

Чем лучше чистить

"Средства для духовок действительно работают, но нужно выбирать продукты с пометкой для духовых шкафов, без резкого запаха и с низкой летучестью. Обязательно надевайте перчатки, смывайте средство и проветривайте кухню", — предупреждает руководитель сервиса "Бабушка на час" Дарья Кривенко.

Клинеры всё чаще используют натуральные составы — они безопаснее и экологичнее.

Натуральные методы

1. Сода + вода + уксус

  • Смешайте соду с водой до состояния густой пасты.
  • Нанесите на загрязнения и оставьте минимум на 30 минут (лучше — на ночь).
  • После действия соды распылите уксус — реакция поможет убрать пригоревший жир.

2. Сода + перекись водорода

Паста из этих компонентов справляется даже с застарелыми пятнами. Нанесите, оставьте на несколько минут, затем тщательно смойте.

3. Лимонная паровая баня

  • Разрежьте лимон и залейте водой в жаропрочной посуде.
  • Поставьте в духовку при 120-150 °C на 30 минут.
  • Пар размягчит загрязнения, а лимон уберёт запахи.

Вместо лимона можно использовать лимонную кислоту (1 пакетик на стакан тёплой воды).

Особенности ухода за разными духовками

  • Электрические: меньше копоти, но пригорания сильнее. Лучше сода и перекись. Не наносите средства прямо на спирали — это опасно.
  • Газовые: чаще скапливается копоть. Важно не забить горелки густыми составами. Оптимальны уксус и лимонный пар.

Как почистить стекло, решётки и противни

  • Стекло дверцы: паста из соды и капель уксуса. Оставьте на 10-15 минут, смойте губкой.
  • Решётки и противни:
    1. замочите в горячей воде с содой и средством для посуды на 1-2 часа;
    2. или положите в пакет с нашатырным спиртом на ночь, утром промойте водой.

Как сделать уборку духовки проще

  1. Используйте фольгу или специальные коврики на дне.
  2. Готовьте жирные блюда в закрытой посуде или фольге.
  3. Протирайте духовку сразу после готовки, пока она тёплая.
  4. Делайте глубокую чистку хотя бы раз в месяц.

Главное

  • Натуральные средства — сода, уксус, лимон — безопасны и эффективны.
  • Для электрических и газовых духовок есть свои нюансы ухода.
  • Регулярная профилактика избавляет от долгой и утомительной уборки.

