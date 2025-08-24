Сода, уксус и лимон: натуральные помощники против грязи в духовке
Чистота духовки — это не только вопрос эстетики. Внутри прибора готовится еда, и значит, важно использовать безопасные методы очистки, которые не оставляют следов химии.
Если духовка с функцией самоочистки
Современные модели часто оснащены системой:
- Каталитическая очистка — жир расщепляется при высокой температуре, достаточно протереть стенки.
- Пиролиз — остатки пищи сгорают и превращаются в пепел.
- Паровая очистка — размягчает грязь, облегчая последующую уборку.
Если этих функций нет, помогут бытовая химия или проверенные домашние средства.
Чем лучше чистить
"Средства для духовок действительно работают, но нужно выбирать продукты с пометкой для духовых шкафов, без резкого запаха и с низкой летучестью. Обязательно надевайте перчатки, смывайте средство и проветривайте кухню", — предупреждает руководитель сервиса "Бабушка на час" Дарья Кривенко.
Клинеры всё чаще используют натуральные составы — они безопаснее и экологичнее.
Натуральные методы
1. Сода + вода + уксус
- Смешайте соду с водой до состояния густой пасты.
- Нанесите на загрязнения и оставьте минимум на 30 минут (лучше — на ночь).
- После действия соды распылите уксус — реакция поможет убрать пригоревший жир.
2. Сода + перекись водорода
Паста из этих компонентов справляется даже с застарелыми пятнами. Нанесите, оставьте на несколько минут, затем тщательно смойте.
3. Лимонная паровая баня
- Разрежьте лимон и залейте водой в жаропрочной посуде.
- Поставьте в духовку при 120-150 °C на 30 минут.
- Пар размягчит загрязнения, а лимон уберёт запахи.
Вместо лимона можно использовать лимонную кислоту (1 пакетик на стакан тёплой воды).
Особенности ухода за разными духовками
- Электрические: меньше копоти, но пригорания сильнее. Лучше сода и перекись. Не наносите средства прямо на спирали — это опасно.
- Газовые: чаще скапливается копоть. Важно не забить горелки густыми составами. Оптимальны уксус и лимонный пар.
Как почистить стекло, решётки и противни
- Стекло дверцы: паста из соды и капель уксуса. Оставьте на 10-15 минут, смойте губкой.
- Решётки и противни:
-
- замочите в горячей воде с содой и средством для посуды на 1-2 часа;
- или положите в пакет с нашатырным спиртом на ночь, утром промойте водой.
Как сделать уборку духовки проще
- Используйте фольгу или специальные коврики на дне.
- Готовьте жирные блюда в закрытой посуде или фольге.
- Протирайте духовку сразу после готовки, пока она тёплая.
- Делайте глубокую чистку хотя бы раз в месяц.
Главное
- Натуральные средства — сода, уксус, лимон — безопасны и эффективны.
- Для электрических и газовых духовок есть свои нюансы ухода.
- Регулярная профилактика избавляет от долгой и утомительной уборки.
