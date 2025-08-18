Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 23:28

Вчера духовка дымила и пахла гарью, а сегодня сияет без единого следа грязи: хитрость от жира и нагара

Монета заменяет бытовую химию и помогает продлить срок службы духовки

Духовка — один из самых "капризных" кухонных помощников в уборке. Жир, подтеки, остатки еды — со временем они превращаются в плотный налёт, который не так-то просто отмыть.

Магазинные чистящие средства обещают быстрый результат, но:

  • оставляют токсичные остатки;

  • выделяют едкие пары;

  • портят металл при частом использовании;

  • и стоят недёшево.

Хорошая новость: есть простой и безопасный способ справиться с грязью — с помощью обычной монеты.

В чём секрет метода?

Всё просто: монета (лучше медная, например 2 копейки или любая мелкая монета из мягкого металла) работает как деликатный абразив. Она достаточно твёрдая, чтобы соскоблить пригоревший жир, но не царапает поверхность духовки.

После "скребка" останется только промыть стенки раствором мыла и тёплой воды — и металл снова засияет.

Как правильно почистить духовку монеткой

  1. Убедитесь, что духовка полностью остыла.

  2. Наденьте перчатки, чтобы защитить руки.

  3. Возьмите монету и аккуратно соскоблите налёт круговыми движениями.

  4. Приготовьте раствор: тёплая вода + немного мягкого мыла.

  5. Протрите внутренние поверхности губкой или тряпкой.

  6. Смойте чистой водой и вытрите насухо.

Почему это стоит попробовать

  • Экономия: не нужно покупать дорогие средства.

  • Экологично: никакой химии и токсичных испарений.

  • Безопасно: нет риска повредить эмаль или вдохнуть ядовитые пары.

  • Практично: помогает продлить срок службы духовки.

Для того чтобы духовка снова блестела, не нужны ни резкие запахи, ни агрессивная химия. Иногда достаточно самой обычной монеты и пары минут. Попробуйте — и убедитесь сами, что этот неожиданный лайфхак работает не хуже покупных средств.

