Жаркое в горшочке
© commons.wikimedia.org by Thierry.ptz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 13:11

Глиняный горшок против сковороды: как один кухонный предмет спасает мясо от сухости навсегда

Как приготовить жаркое в горшочке в духовке

Что может быть лучше, чем вернуться холодным вечером домой и почувствовать аромат только что приготовленного жаркого, доносящийся из духовки? Это блюдо, знакомое многим с детства, сочетает в себе простоту, сытность и невероятный уют. Приготовленное в горшочках, оно позволяет мясу и овощам медленно томиться, раскрывая весь свой вкус и создавая потрясающую гармонию. Сегодня мы приготовим именно такое — классическое жаркое со свининой, картофелем и шампиньонами.

Это блюдо удивительно вариативно. Вы можете легко заменить свинину на говядину или курицу, добавить любимые специи или другие овощи — например, морковь, сладкий перец или корень сельдерея. Горшочек — это ваш персональный шедевр! Интересный факт: традиция готовить в глиняной посуде пришла к нам из глубокой древности. Археологи находили свидетельства того, что в подобных горшках пищу готовили еще несколько тысячелетий назад, и принцип остался прежним: медленный, равномерный нагрев позволяет сохранить сочность и полезные вещества продуктов.

Что нам понадобится

Для приготовления этого простого, но безумно вкусного блюда подготовьте следующие ингредиенты:

  • Мясо: 500 г свиной мякоти (без косточки, с минимумом жира).
  • Грибы: 250 г свежих шампиньонов.
  • Овощи: 1 крупная луковица, 6 средних картофелин.
  • Для маринада и заливки: 3 ст. л. соевого соуса, 150 г сметаны, 1 ст. л. томатной пасты.
  • Жидкость: 200 мл воды.
  • Для жарки: примерно 20 мл растительного масла.
  • Специи: соль и ваши любимые сухие травы (паприка, прованские травы, молотый перец) — по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления

Шаг 1: Подготовка основы

Очищенный и помытый картофель нарежьте кубиками среднего размера и пока отложите в сторону. Мясо промойте, обсушите бумажным полотенцем и нарежьте порционными кусочками. Переложите свинину в миску, полейте соевым соусом, присыпьте специями и хорошо перемешайте. Оставьте мариноваться на 20-30 минут.

Шаг 2: Обжариваем грибы

Шампиньоны промойте и нарежьте пластинами. Разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте грибы в течение 5-7 минут до румяной корочки и until они не уменьшатся в объеме. Готовые шампиньоны переложите на отдельную тарелку.

Шаг 3: Подготовка мяса

В ту же самую сковороду, где жарились грибы, отправьте маринованную свинину. Обжаривайте её на достаточно сильном огне 3-5 минут до образования аппетитной корочки со всех сторон. Это нужно, чтобы "запечатать" соки внутри каждого кусочка.

Шаг 4: Собираем горшочки

Очистите и мелко нарежьте луковицу. Теперь можно собирать наше будущее жаркое. В чистые сухие горшочки выкладывайте ингредиенты слоями: сначала обжаренное мясо, затем нарезанный лук, следом — грибы. Верхним слоем равномерно распределите нарезанный картофель. Посолите и приправьте его специями по вашему вкусу.

Шаг 5: Заливка и готовка

В отдельной емкости смешайте воду, сметану и томатную пасту до однородного состояния. Аккуратно залейте этой смесью содержимое горшочков, не доливая примерно 1,5-2 см до края, чтобы жидкость не убежала при кипении. Накройте горшочки крышками. Важный момент: ставить их нужно в холодную духовку! Затем разогрейте её до 200°C и готовьте блюдо в течение 45-50 минут. Проверьте готовность: картофель и мясо должны стать мягкими. Дайте жаркому немного настояться прямо в выключенной духовке — так оно станет еще ароматнее.

Горячее, ароматное жаркое готово! Подавайте его прямо в горшочках, добавив ложку свежей сметаны и посыпав зеленью. Это блюдо неизменно собирает всю семью за одним столом.

