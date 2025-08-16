Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Фарш с овощами
Фарш с овощами
© freepik.com by jcomp is licensed under public domain
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 4:50

Как превратить обычную свинину в ресторанное блюдо за 3 простых шага

Майонез помогает сохранить сочность свинины при запекании — объясняет шеф-повар

Хотите приготовить нежное, ароматное мясо без лишних хлопот? Этот рецепт свинины с майонезом в духовке — идеальный вариант! Блюдо получается сочным, с аппетитной корочкой и насыщенным вкусом специй. А главное — готовится быстро и подойдет даже для праздничного стола.

Ингредиенты

  • Свинина (окорок, вырезка или филе) — 1 кг
  • Лук репчатый (крупный) — 1 шт.
  • Майонез — 80 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Паприка — 1 ч. л.
  • Хмели-сунели — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Растительное масло — 1 ч. л. (для формы)

Пошаговый рецепт

Свинину промойте, обсушите и удалите лишний жир. Нарежьте небольшими кусочками. Чеснок измельчите (на тёрке, ножом или через пресс). В миску с мясом добавьте соль, паприку, хмели-сунели и чеснок. Хорошо перемешайте. По желанию оставьте на 30 минут для пропитки специями.

Лук нарежьте полукольцами. Смажьте форму маслом, выложите мясо, сверху распределите лук. Покройте майонезом. Разогрейте духовку до 190°C. Готовьте ~45 минут (время зависит от духовки). Если верх подрумянится раньше, накройте фольгой.

Готовность проверьте вилкой: если мясо мягкое — можно подавать! Идеально сочетается с любым гарниром.

Советы

  • Используйте свежую свинину — тогда блюдо будет особенно сочным.
  • Если нет хмели-сунели, замените смесью куркумы, кориандра и укропа.
  • Для пикантности добавьте горчицу в маринад.

Диетологи рекомендуют холодец из индейки как лёгкую альтернативу традиционному сегодня в 5:07

Диетический холодец: как получить идеальное желе без желатина

Холодец из индейки — лёгкий, ароматный и без лишнего жира. Узнайте, как приготовить его без желатина, и удивите гостей нежным вкусом!

Читать полностью » Рецепт холодного десерта с печеньем, ванильным и шоколадным кремом сегодня в 1:27

Не мороженое и не торт: этот холодный десерт с печеньем станет хитом лета

Лёгкий и освежающий десерт без духовки: печенье, крем и шоколад. Готовится просто, а выглядит так, будто вы провели на кухне целый вечер.

Читать полностью » Как правильно запечь минтай с помидорами и сыром – инструкция от шеф-повара сегодня в 1:17

Как приготовить минтай с помидорами за 30 минут и поразить гостей

Узнайте, как быстро приготовить минтай с помидорами и сыром в духовке. Простой и вкусный рецепт, который станет настоящим хитом на вашем столе!

Читать полностью » Как правильно запекать говядину в рукаве для духовки — рекомендации шеф-поваров сегодня в 1:10

Мясо нежнее облака: как добиться идеальной текстуры за 3 часа

Откройте для себя удивительный рецепт запечённой говядины в рукаве! Это блюдо порадует вас своей нежностью и вкусом, идеально подойдёт для семейного ужина.

Читать полностью » Диетологи рекомендуют куриный салат как источник белка и витаминов сегодня в 0:59

Этот салат едят все, но готовят неправильно: секрет идеального сочетания

Простой, но эффектный салат с курицей, огурцом и сыром — идеальное блюдо для любого случая. Узнайте, как сделать его по-настоящему вкусным!

Читать полностью » Мелисса Томпсон рассказала, как использовать тамаринд в соусах и салатных заправках сегодня в 0:15

Не апельсин и не киви: вот что придаёт блюдам кислинку и карамельную сладость

Тамаринд — тропический фрукт, который может изменить вкус любого блюда. Узнайте, как шефы используют его от десертов до острых соусов.

Читать полностью » Клюквенная настойка: как приготовить алкогольный напиток на самогоне сегодня в 0:04

Жёсткий самогон или бархатный напиток? Всё решает один ингредиент

Настойка на клюкве и самогоне — идеальный баланс сладости и кислинки. Узнайте, как приготовить этот ароматный напиток всего из трёх ингредиентов!

Читать полностью » Исследование: бобовые помогают вывести лишний холестерин и укрепляют здоровье сердца вчера в 23:14

Нут и фасоль против аптек: как дешёвый гарнир заменяет дорогие препараты

Фасоль и нут — не просто гарнир. Учёные доказали: всего одна чашка в день может снизить холестерин и защитить от инфаркта. Рассказываем, как это работает.

Читать полностью »

