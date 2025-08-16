Как превратить обычную свинину в ресторанное блюдо за 3 простых шага
Хотите приготовить нежное, ароматное мясо без лишних хлопот? Этот рецепт свинины с майонезом в духовке — идеальный вариант! Блюдо получается сочным, с аппетитной корочкой и насыщенным вкусом специй. А главное — готовится быстро и подойдет даже для праздничного стола.
Ингредиенты
- Свинина (окорок, вырезка или филе) — 1 кг
- Лук репчатый (крупный) — 1 шт.
- Майонез — 80 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Паприка — 1 ч. л.
- Хмели-сунели — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Растительное масло — 1 ч. л. (для формы)
Пошаговый рецепт
Свинину промойте, обсушите и удалите лишний жир. Нарежьте небольшими кусочками. Чеснок измельчите (на тёрке, ножом или через пресс). В миску с мясом добавьте соль, паприку, хмели-сунели и чеснок. Хорошо перемешайте. По желанию оставьте на 30 минут для пропитки специями.
Лук нарежьте полукольцами. Смажьте форму маслом, выложите мясо, сверху распределите лук. Покройте майонезом. Разогрейте духовку до 190°C. Готовьте ~45 минут (время зависит от духовки). Если верх подрумянится раньше, накройте фольгой.
Готовность проверьте вилкой: если мясо мягкое — можно подавать! Идеально сочетается с любым гарниром.
Советы
- Используйте свежую свинину — тогда блюдо будет особенно сочным.
- Если нет хмели-сунели, замените смесью куркумы, кориандра и укропа.
- Для пикантности добавьте горчицу в маринад.
