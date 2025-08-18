30 минут и 5 ингредиентов: как приготовить идеальный ужин без хлопот
Кто сказал, что сочный стейк можно приготовить только на гриле? Запечённый в духовке свиной стейк получается невероятно нежным, ароматным и полезным. А главное — никаких сложностей: минимум ингредиентов, простая техника и гарантированный результат.
Выбираем мясо правильно
- Лучше всего взять охлаждённую свинину — замороженное мясо может выйти жёстким.
- Идеальные части: шейка (самая сочная), карбонад или окорок (но они чуть суше).
Стейки толщиной 2 см (тоньше — будут сухими) слегка наколотите вилкой для лучшей пропитки. Маринад простой, но вкусный:
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ст. л. соевого соуса
- чёрный и красный перец, соль
Добавьте чеснок, травы или горчицу, но не переборщите — важно сохранить натуральный вкус мяса.
Запекаем до совершенства
30 минут маринования — и мясо готово к духовке. Выложите стейки на фольгу, заверните и запекайте 30 минут при 200°C. Снимите фольгу, дайте стейку подрумяниться с обеих сторон.
Важный секрет! Выключите духовку, накройте мясо фольгой и оставьте на 10 минут — так оно станет ещё сочнее. Стейк хорош и сам по себе, и с гарниром: овощи, зелень, лёгкий салат.
