Алина Семёнова Опубликована сегодня в 1:04

Аромат, от которого сходят с ума соседи: готовим свинину, достойную мишленовской звезды

Как запечь свинину с майонезом при 190 градусах

Что может быть лучше, чем ароматное, тающее во рту мясо, которое готовится практически само? Это блюдо — настоящая палочка-выручалочка для любой хозяйки. Оно не требует ни сложных манипуляций, ни дорогих ингредиентов, а результат неизменно вызывает восторг у всех, кто его пробует. Нежнейшая свинина, запеченная с майонезом и луком, — это гарантия сытного и невероятно вкусного ужина без лишних хлопот.

Секрет успеха кроется в простом сочетании: майонез создает идеальную корочку и сохраняет сочность внутри, а специи и лук дарят мясу потрясающий аромат. Это блюдо универсально: оно украсит и будничный обед, и праздничный стол, идеально сочетаясь с картофельным пюре, рисом, гречкой или свежими овощами.

Что нам понадобится

Для приготовления этого простого, но безумно вкусного блюда подготовьте следующие ингредиенты:

  • Свинина (вырезка, окорок или филе) — 1 кг.
  • Лук репчатый (крупный) — 1 шт.
  • Майонез — 80 гр.
  • Чеснок — 2 зубчика.
  • Паприка молотая — 1 ч. л.
  • Хмели-сунели — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу.
  • Масло растительное — 1 ч. л. (для смазывания формы).

Интересный факт: хмели-сунели — это не одна трава, а классическая грузинская смесь, в которую обычно входят базилик, кориандр, укроп, сельдерей, петрушка, красный перец, лавровый лист, мята и еще с десяток других пряностей. Именно она придает блюду тот самый узнаваемый кавказский акцент.

Пошаговое руководство к действию

Подготовка мяса

Тщательно промойте свинину под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами. Удалите лишний жир и жесткие пленки, если они есть. Нарежьте мясо порционными кусками среднего размера и переложите в просторную миску, где будет удобно его перемешивать.

Работа со специями

Очистите чеснок. Его можно измельчить любым удобным способом: пропустить через пресс, натереть на мелкой терке или просто очень мелко порубить ножом. Отправьте чеснок к мясу.

Маринад

Посолите свинину по вкусу, добавьте паприку и хмели-сунели. Тщательно перемешайте все руками, чтобы каждый кусочек мяса был равномерно покрыт специями и чесноком. Для более глубокого вкуса можно оставить мясо мариноваться на 30 минут при комнатной температуре, но это не обязательный шаг.

Подготовка лука

Очистите крупную луковицу от шелухи, помойте и нарежьте ее тонкими полукольцами или кольцами. Не стоит мельчить, иначе лук может просто "расползтись" во время запекания.

Формирование блюда

Духовой шкаф стоит включить заранее, чтобы он разогрелся до температуры 190°C. Пока он греется, смажьте форму для запекания тонким слоем растительного масла. Выложите в нее кусочки свинины в один слой. Сверху равномерно распределите нарезанный лук.

Финальный штрих

Поверх лука и мяса нанесите майонез. Можно сделать это ложкой или кулинарной кисточкой, размазывая его по всей поверхности. Это создаст защитный слой, который не даст влаге испариться, и обеспечит красивую золотистую корочку.

Процесс запекания

Отправьте форму в разогретую до 190°C духовку примерно на 45 минут. Время приготовления — величина относительная и сильно зависит от мощности вашей духовки. Поэтому главный ориентир — это внешний вид и текстура мяса.

Совет: если сверху мясо уже зарумянилось, а внутри еще не готово, просто накройте форму фольгой и дождитесь полной готовности. Это убережет блюдо от подгорания.

Проверяем готовность

Чтобы убедиться, что мясо готово, проткните самый крупный кусок вилкой или деревянной шпажкой. Если он легко прокалывается, а выделяющийся сок прозрачный — ваше кулинарное произведение готово!

Подача

Дайте свинине немного отдохнуть в течение 5-7 минут после духовки, затем подавайте к столу с любимым гарниром. Аромат стоит невероятный! Приятного аппетита!

Интересный факт: не все знают, что майонез при запекании работает как эффективный эмульгатор и стабилизатор. Жиры и яичный желток в его составе равномерно распределяют тепло, что предотвращает резкое испарение влаги и делает волокна мяса особенно нежными.

Этот рецепт — доказательство того, что настоящая кулинарная магия часто кроется в простоте. Минимум усилий — максимум результата и комплиментов от близких!

