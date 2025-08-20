Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Запечённая шея в маринаде из хвои и мёда
Запечённая шея в маринаде из хвои и мёда
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 4:18

Al dente по-русски: как обычная свинина превращается в блюдо, которое тает во рту

Как приготовить свиной карбонат целиком

Что может быть лучше на праздничном столе, чем эффектное, сочное и невероятно ароматное мясо, приготовленное целиком? Блюдо, от одного вида которого у гостей текут слюнки, а хозяйке достаются восторженные комплименты. Свиной карбонат, запеченный в духовке, — это как раз тот самый вариант. Он кажется сложным лишь на первый взгляд, но на деле его приготовление вполне по силам даже новичку на кухне. Универсальность — его второе имя: он великолепен и в горячем виде как главное блюдо ужина, и в холодном — как нарядная мясная нарезка.

Секрет успеха: выбор и подготовка мяса

Основа потрясающего результата — это правильный выбор сырья. Для запекания идеально подходит свежее, никогда не замороженное мясо. Почему это так важно? При размораживании из волокон вытекает слишком много природного сока, и готовый карбонат рискует получиться суховатым и жестким. Идеальный кусок весит около 1-1,5 килограмма. Такой размер гарантирует, что мясо равномерно пропечется и сохранит сочность.

Перед тем как отправить мясо в духовой шкаф, его необходимо замариновать. Этот шаг нельзя пропускать! Маринад не только насыщает свинину вкусами и ароматами, но и делает ее волокна нежнее. Существует множество вариантов маринадов, и ниже мы подробно разберем один из самых удачных.

Ингредиенты

  • Свиной карбонад: 1 кг.
  • Горчица зернистая: 3 ст. л. (именно зернистая придает интересную текстуру и пикантность).
  • Сметана (20% жирности): 3 ст. л. (она смягчает остроту горчицы и обеспечивает красивую корочку).
  • Репчатый лук: 1 крупная головка.
  • Сок лимонный: 3 ст. л. (выступает в роли натурального разрыхлителя для мяса).
  • Соль и смесь сухих специй (молотый черный перец, паприка, сушеные травы): по вашему вкусу.

Пошаговая инструкция: от маринада до подачи

Общее время приготовления, включая маринование: около 10 часов.

Готовим маринад. В достаточно глубокой миске соедините зернистую горчицу и сметану. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами или четвертькольцами. Добавьте лук к сметанно-горчичной смеси, влейте лимонный сок, посолите и щедро приправьте выбранными специями. Тщательно все перемешайте до однородности.

Маринуем мясо. Карбонад хорошо промойте под холодной проточной водой и обсушите бумажными полотенцами. Это важно для того, чтобы маринад лучше "схватился". Полностью обмажьте кусок мяса со всех сторон приготовленной ароматной пастой. Поместите мясо в емкость, накройте пищевой пленкой или крышкой и уберите в холодильник минимум на 6-8 часов, а в идеале — на всю ночь. Чем дольше, тем насыщеннее будет вкус.

Запекаем. Духовку разогрейте до 200 °C. Противень или форму для запекания застелите листом фольги (так будет легче мыть). Выложите промаринованный карбонат вместе с луком и маринадом. Отправьте в духовку на 1-1,5 часа. Ориентируйтесь на работу своей духовки. Чтобы проверить готовность, проткните мясо острым ножом: вытекающий сок должен быть прозрачным, без следов крови. Если верхушка начинает подгорать, просто прикройте ее сверху небольшим кусочком фольги.

Подаем. Готовому карбонату нужно дать немного отдохнуть (5-10 минут), не вынимая его полностью из формы. Это позволит сокам равномерно распределиться внутри, и мясо не будет "сухим" при нарезке. Затем переложите его на разделочную доску, нарежьте на порционные ломтики и подавайте к столу.

Идеи для сервировки и интересные вариации

Мясо, приготовленное по этому рецепту, получается нежным, сочным и очень мягким. Оно станет звездой любого застолья. Подавайте его с легким овощным салатом, свежими сезонными овощами или картофельным пюре.

Интересный факт: название "карбонад" происходит от французского carbonnade, что изначально означало мясо, приготовленное на углях. Со временем рецепт перекочевал в духовки, но название закрепилось.
А еще это прекрасная альтернатива колбасе для полезных бутербродов. Такой сытный перекус можно смело брать с собой на работу или давать детям в школу.

Экспериментируйте! За основу этого рецепта можно брать не только свинину, но и другое мясо. Помните, что время приготовления и итоговый вкус изменятся. Например, говядина потребует больше времени в духовке, а нежное филе курицы или индейки приготовится значительно быстрее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рецепт салата по-турецки: жареные помидоры, зелень и йогуртовый соус сегодня в 1:22

Секретный штрих к обычным помидорам — и на столе восточная закуска

Лёгкий, но насыщенный вкус: турецкий салат с жареными помидорами и йогуртовым соусом удивит простотой и восточным акцентом.

Читать полностью » Как приготовить печеночный рулет со сливочным маслом и плавленым сыром сегодня в 1:17

Забудьте о колбасе: этот печеночный рулет навсегда изменит ваше представление о домашних закусках

Раскрываем секрет идеальной закуски! Нежный печеночный рулет с сырной начинкой тает во рту. Простой рецепт из доступных продуктов для праздника и семейного ужина.

Читать полностью » Как запечь свинину с майонезом при 190 градусах сегодня в 1:04

Аромат, от которого сходят с ума соседи: готовим свинину, достойную мишленовской звезды

Простой рецепт невероятно сочной и ароматной свинины в духовке. Узнайте, как всего за час приготовить идеальное мясо с хрустящей корочкой к любому гарниру.

Читать полностью » Запечённые рулетики из цуккини с сыром и томатным соусом: пошаговый рецепт сегодня в 0:26

Блюдо из трёх овощей и сыра — исчезает со стола за считанные минуты

Легкие овощные рулетики с сыром и томатным соусом превращают обычные цуккини в блюдо ресторанного уровня — вкусное, нежное и очень простое.

Читать полностью » Повара рекомендуют шейную часть свинины для приготовления по-французски сегодня в 0:16

Проще, чем жаркое: рецепт свинины, который не испортит даже новичок

Секрет идеальной свинины по-французски: сочные слои мяса, грибов и томатов под хрустящей сырной корочкой.

Читать полностью » Как приготовить скумбрию с картошкой в духовке сегодня в 0:12

Вкус, который вернет в детство: почему скумбрия с картошкой пахнет счастьем

Сочная скумбрия с золотистой картошкой в духовке. Простой рецепт идеального ужина, который готовится сам.

Читать полностью » Терапевт рассказала, какие продукты помогают при гормональных колебаниях у женщин вчера в 23:16

Ошибка в тарелке — и менструация становится кошмаром: что едят не так 90% женщин

Как связаны женский цикл и питание? Врач объясняет, какие продукты помогут пережить менструацию легче и поддерживать гормоны в норме на всех этапах.

Читать полностью » Диетолог: малина и смородина могут вызвать аллергию и нарушить действие лекарств вчера в 22:26

Казались полезными, а оказались опасными: ягоды, которые лучше есть с оглядкой

Почему полезные ягоды могут навредить? Диетолог объясняет, в каких случаях малина и смородина опасны для здоровья — от гастрита до аллергии и давления.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Автоэлектрики предупредили об опасности дешевых гаджетов в прикуривателе
Спорт и фитнес

Лучшие упражнения для восстановления ягодичных мышц назвал тренер Бен Лаудер Дайкс
Питомцы

Сон кошки на человеке связан с привязанностью и снижением стресса
Спорт и фитнес

Тренеры объяснили, как масштабировать комплекс с рывками, выпадами и бёрпи
Авто и мото

На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге начнётся сборка Lada Iskra
Дом

Простые приёмы: зеркала, текстиль и подсветка помогут осветлить интерьер
Красота и здоровье

Фельдшеры и врачи Первой Градской оказали помощь рабочему после падения с высоты
Наука и технологии

Устройства мгновенного нагрева воды набирают популярность среди пользователей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru