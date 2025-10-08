Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Северный плов с индейкой и морковью
Северный плов с индейкой и морковью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:11

Забудьте про дым и жар казана: этот плов покорил даже искушённых гурманов

Равномерное распределение тепла обеспечивает идеальный плов

Если вы любите настоящий плов, но не хотите стоять у плиты, этот рецепт — именно то, что нужно. Рассыпчатый, душистый и насыщенный вкусами, он готовится прямо в духовке. Такой способ не требует постоянного контроля и идеально подходит для тех, кто хочет получить эффект казана без лишних хлопот.

Почему духовка — отличная альтернатива казану

Главный секрет идеального плова — равномерное распределение тепла. В духовке это достигается естественным образом: рис томится при постоянной температуре, не подгорает и не требует помешивания. Мясо получается мягким, овощи — ароматными, а крупа — рассыпчатой.

К тому же, в отличие от классического способа на открытом огне, духовочный плов менее жирный и подходит даже тем, кто придерживается умеренного питания.

Основные ингредиенты

  • Свинина (лопатка, окорок или вырезка) — 500 г

  • Рис (пропаренный или длиннозерный) — 500 г

  • Морковь — 200 г

  • Лук репчатый — 1 шт.

  • Изюм — 50 г

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Вода (горячая) — 1 л

  • Растительное масло — 2 ст. л.

  • Хмели-сунели — 1 ст. л.

  • Барбарис — 1 ст. л.

  • Куркума — 1 ст. л.

  • Кориандр (в зёрнах) — 1 ч. л.

  • Тмин — 1 ч. л.

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Таблица сравнения: плов в духовке и в казане

Параметр В духовке В казане
Вкус Мягкий, сбалансированный Яркий, насыщенный
Текстура риса Рассыпчатая, сухая Может быть более маслянистой
Уровень сложности Низкий Средний
Риск подгорания Минимальный Есть
Время готовки 1,5-2 часа 1-1,5 часа

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте мясо. Свинину промойте, обсушите и нарежьте кубиками среднего размера. Лучше использовать мясо без костей — так блюдо будет нежнее.

  2. Подготовьте рис. Промойте крупу 5-6 раз, пока вода не станет прозрачной. Залейте холодной водой на 20-25 минут. Это поможет рису оставаться рассыпчатым.

  3. Обжарьте основу. В сковороде разогрейте растительное масло, добавьте нарезанный лук и жарьте до золотистого цвета.

  4. Добавьте мясо. Перемешайте со сливочным луком и обжаривайте 7-10 минут до лёгкой корочки. Посолите и поперчите.

  5. Подготовьте овощи. Морковь нарежьте кружочками или брусочками. Не трите на тёрке — она потеряет форму.

  6. Соедините ингредиенты. В форму для запекания выложите слоями: мясо, морковь, затем — промытый рис.

  7. Добавьте специи. В кипятке растворите куркуму, барбарис, хмели-сунели, тмин и кориандр. Влейте этот ароматный бульон в форму, чтобы вода покрывала рис на 2-3 см.

  8. Добавьте изюм и чеснок. Изюм придаст лёгкую сладость, а чеснок — насыщенность аромата. Зубчики можно слегка раздавить.

  9. Запекайте. Поставьте форму в разогретую духовку при 180°C на 1 час. За это время жидкость впитается, а рис пропарится.

  10. Дайте настояться. После выключения духовки оставьте блюдо внутри ещё на 20-30 минут — это поможет рису дойти и стать идеально рассыпчатым.

Подавайте плов горячим, с зеленью, луковыми кольцами или ломтиками свежего помидора.

А что если…

Если не любите свинину — замените её курицей, индейкой или бараниной. Для постного варианта можно использовать нут и овощной бульон.
А чтобы сделать блюдо праздничным, добавьте немного шафрана — он придаст плову роскошный золотистый оттенок и восточный аромат.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы
Простота приготовления Долгое время запекания
Не требует постоянного контроля Нужно точно отмерять воду
Вкус не уступает классическому Нет "зирвака" в полном смысле
Рассыпчатая структура Требует качественного риса
Подходит для большой компании Лучше готовить в жаропрочной форме

FAQ

Какой рис лучше использовать для плова?
Идеально подойдёт пропаренный длиннозерный рис или сорта басмати, девзира. Они не слипаются и держат форму.

Можно ли добавить томат или соус?
Можно, но тогда плов получится не классическим, а ближе к узбекскому ошу с подливой.

Почему важно использовать горячую воду?
Холодная вода замедлит процесс готовки и сделает рис клейким. Горячая сразу запечатывает зёрна.

Как сохранить рассыпчатость?
Не перемешивайте рис после заливки воды. Всё должно томиться слоями — как в настоящем плове.

Мифы и правда

  • Миф: настоящий плов можно приготовить только в казане.
    Правда: духовка создаёт тот же эффект томления, и результат получается не хуже.

  • Миф: свинина делает плов слишком жирным.
    Правда: если использовать вырезку или окорок, жирность будет умеренной, а вкус — насыщенным.

  • Миф: плов без зирвака — не настоящий.
    Правда: зирвак можно собрать прямо в форме: мясо, овощи и специи создают тот же аромат.

Исторический контекст

Плов известен с древности: его готовили в Персии и Средней Азии как праздничное блюдо. Традиционно использовали баранину, но в России адаптировали рецепт под свинину — более доступное мясо. С развитием бытовых духовок хозяйки начали готовить плов не на огне, а в жаропрочных формах — это упрощало процесс и позволяло сохранять тот же вкус.

Сегодня плов в духовке — универсальное решение для дома: без дыма, без масла, но с тем же ароматом восточных специй.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диетолог Кузнецова: спелые бананы могут заменить сахар в выпечке сегодня в 0:27
Без муки, без сахара — а вкус будто из детства: банановые маффины, которые невозможно испортить

Банановые маффины без глютена и сахара — нежный десерт с ароматом корицы и ванили. Рассказываем, как приготовить их всего за полчаса.

Читать полностью » Плоские круассаны с малиновой глазурью готовятся из слоёного теста и шоколада сегодня в 0:15
Сладкая революция на кухне: как обычный круассан превратился в модный десерт с малиновой глазурью

Хрустящие, лёгкие и невероятно ароматные — плоские круассаны с малиновой глазурью станут вашим фаворитом. Быстро, эффектно и очень вкусно!

Читать полностью » Куриные рулетики в сливочном соусе сохраняют сочность мяса сегодня в 0:12
Соус творит чудеса: как превратить простое филе в праздничное блюдо, от которого все в восторге

Нежные куриные рулетики в сливочном соусе — простое, но эффектное блюдо, которое удивит ароматом, сочностью и вкусом. Пошаговый рецепт с советами для идеального результата.

Читать полностью » Софья Толстая адаптировала меню семьи после перехода Льва Толстого к вегетарианству вчера в 23:08
Дом, где пахло хлебом и гением: как Софья Толстая превращала кухню в искусство

Как кухня Ясной Поляны стала отражением души Софьи Толстой и почему её пирог с лимонным кремом был любимым десертом великого писателя.

Читать полностью » Кондитер Пьер Лефевр: настоящие макаруны требуют точности и соблюдения баланса текстур вчера в 22:54
Хрупкие, как поцелуй, и капризные, как Париж: вся правда о макарунах

Как из итальянского монастыря вышел французский символ утончённости? Узнайте историю, рецепт и секреты идеальных макарунов.

Читать полностью » Шеф Георгий Месхи назвал допустимые замены ткемали — гранатовый сок и томатный соус вчера в 21:50
Кисло, остро и по-домашнему: почему настоящий харчо получается только на второй день

Узнайте, как приготовить настоящий грузинский харчо с насыщенным вкусом и ароматом — с секретами от шеф-поваров и советами по подаче.

Читать полностью » Греческий йогурт, авокадо и хумус — здоровые альтернативы майонезу в салатах вчера в 20:42
Майонез больше не нужен: 7 заправок, которые вкуснее и полезнее классики

Майонез не единственный способ сделать салат вкусным. Рассказываем, чем его заменить — от йогурта и авокадо до тахини и хумуса. Натурально, просто и полезно.

Читать полностью » Эксперты: отварная курица и йогуртовая заправка делают салат менее калорийным вчера в 19:38
Гости уже в пути, а вы не готовы? Эти куриные салаты собираются за 10 минут — и все в восторге

Подборка из десяти простых салатов с курицей: с овощами, фруктами, фасолью и грибами. Быстрые рецепты, лёгкие заправки и полезные советы для каждого дня.

Читать полностью »

Новости
Еда
Диетолог Поляков: сочетание брокколи и пасты делает блюдо сбалансированным
Питомцы
Ветеринар Иванова: кошки достигают половой зрелости к восьми месяцам
Наука
Исследователи из Австралии зафиксировали сигнал эпохи Тёмных веков
Спорт и фитнес
Men’s Health: жим узким хватом помогает развить силу и объём трицепсов
Авто и мото
Автоэксперт: круиз-контроль помогает экономить до 7 % топлива в дороге
Спорт и фитнес
Интервальная тренировка для ног и бёдер без оборудования: комплекс для дома
Туризм
Путеводитель по Йошкар-Оле: музеи, храмы и самые необычные памятники
Дом
Эксперты объяснили, какие ошибки удешевляют интерьер
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet