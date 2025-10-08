Забудьте про дым и жар казана: этот плов покорил даже искушённых гурманов

Если вы любите настоящий плов, но не хотите стоять у плиты, этот рецепт — именно то, что нужно. Рассыпчатый, душистый и насыщенный вкусами, он готовится прямо в духовке. Такой способ не требует постоянного контроля и идеально подходит для тех, кто хочет получить эффект казана без лишних хлопот.

Почему духовка — отличная альтернатива казану

Главный секрет идеального плова — равномерное распределение тепла. В духовке это достигается естественным образом: рис томится при постоянной температуре, не подгорает и не требует помешивания. Мясо получается мягким, овощи — ароматными, а крупа — рассыпчатой.

К тому же, в отличие от классического способа на открытом огне, духовочный плов менее жирный и подходит даже тем, кто придерживается умеренного питания.

Основные ингредиенты

Свинина (лопатка, окорок или вырезка) — 500 г

Рис (пропаренный или длиннозерный) — 500 г

Морковь — 200 г

Лук репчатый — 1 шт.

Изюм — 50 г

Чеснок — 3 зубчика

Вода (горячая) — 1 л

Растительное масло — 2 ст. л.

Хмели-сунели — 1 ст. л.

Барбарис — 1 ст. л.

Куркума — 1 ст. л.

Кориандр (в зёрнах) — 1 ч. л.

Тмин — 1 ч. л.

Соль и чёрный перец — по вкусу

Таблица сравнения: плов в духовке и в казане

Параметр В духовке В казане Вкус Мягкий, сбалансированный Яркий, насыщенный Текстура риса Рассыпчатая, сухая Может быть более маслянистой Уровень сложности Низкий Средний Риск подгорания Минимальный Есть Время готовки 1,5-2 часа 1-1,5 часа

Советы шаг за шагом

Подготовьте мясо. Свинину промойте, обсушите и нарежьте кубиками среднего размера. Лучше использовать мясо без костей — так блюдо будет нежнее. Подготовьте рис. Промойте крупу 5-6 раз, пока вода не станет прозрачной. Залейте холодной водой на 20-25 минут. Это поможет рису оставаться рассыпчатым. Обжарьте основу. В сковороде разогрейте растительное масло, добавьте нарезанный лук и жарьте до золотистого цвета. Добавьте мясо. Перемешайте со сливочным луком и обжаривайте 7-10 минут до лёгкой корочки. Посолите и поперчите. Подготовьте овощи. Морковь нарежьте кружочками или брусочками. Не трите на тёрке — она потеряет форму. Соедините ингредиенты. В форму для запекания выложите слоями: мясо, морковь, затем — промытый рис. Добавьте специи. В кипятке растворите куркуму, барбарис, хмели-сунели, тмин и кориандр. Влейте этот ароматный бульон в форму, чтобы вода покрывала рис на 2-3 см. Добавьте изюм и чеснок. Изюм придаст лёгкую сладость, а чеснок — насыщенность аромата. Зубчики можно слегка раздавить. Запекайте. Поставьте форму в разогретую духовку при 180°C на 1 час. За это время жидкость впитается, а рис пропарится. Дайте настояться. После выключения духовки оставьте блюдо внутри ещё на 20-30 минут — это поможет рису дойти и стать идеально рассыпчатым.

Подавайте плов горячим, с зеленью, луковыми кольцами или ломтиками свежего помидора.

А что если…

Если не любите свинину — замените её курицей, индейкой или бараниной. Для постного варианта можно использовать нут и овощной бульон.

А чтобы сделать блюдо праздничным, добавьте немного шафрана — он придаст плову роскошный золотистый оттенок и восточный аромат.

Плюсы и минусы блюда

Плюсы Минусы Простота приготовления Долгое время запекания Не требует постоянного контроля Нужно точно отмерять воду Вкус не уступает классическому Нет "зирвака" в полном смысле Рассыпчатая структура Требует качественного риса Подходит для большой компании Лучше готовить в жаропрочной форме

FAQ

Какой рис лучше использовать для плова?

Идеально подойдёт пропаренный длиннозерный рис или сорта басмати, девзира. Они не слипаются и держат форму.

Можно ли добавить томат или соус?

Можно, но тогда плов получится не классическим, а ближе к узбекскому ошу с подливой.

Почему важно использовать горячую воду?

Холодная вода замедлит процесс готовки и сделает рис клейким. Горячая сразу запечатывает зёрна.

Как сохранить рассыпчатость?

Не перемешивайте рис после заливки воды. Всё должно томиться слоями — как в настоящем плове.

Мифы и правда

Миф: настоящий плов можно приготовить только в казане.

Правда: духовка создаёт тот же эффект томления, и результат получается не хуже.

Миф: свинина делает плов слишком жирным.

Правда: если использовать вырезку или окорок, жирность будет умеренной, а вкус — насыщенным.

Миф: плов без зирвака — не настоящий.

Правда: зирвак можно собрать прямо в форме: мясо, овощи и специи создают тот же аромат.

Исторический контекст

Плов известен с древности: его готовили в Персии и Средней Азии как праздничное блюдо. Традиционно использовали баранину, но в России адаптировали рецепт под свинину — более доступное мясо. С развитием бытовых духовок хозяйки начали готовить плов не на огне, а в жаропрочных формах — это упрощало процесс и позволяло сохранять тот же вкус.

Сегодня плов в духовке — универсальное решение для дома: без дыма, без масла, но с тем же ароматом восточных специй.