Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:21

Что происходит с картошкой и щукой за час в духовке — вы не поверите

Приготовление щуки с картошкой в духовке: пошаговый рецепт от шеф-поваров

Представьте: ароматная запеканка, где сочная щука идеально сочетается с хрустящей картошкой. Это не просто блюдо — это уютный семейный вечер, полный вкуса и тепла. А что, если я скажу, что приготовить его проще, чем кажется? Давайте разберёмся шаг за шагом, как создать этот шедевр на вашей кухне.

Почему этот рецепт стоит попробовать?

Щука с картошкой в духовке — отличный выбор для тех, кто любит простые, но впечатляющие блюда. Рыба получается нежной, картошка — с золотистой корочкой, а специи добавляют пикантности. Идеально для ужина с друзьями или семейного обеда. Плюс, это сытно и полезно: белки из рыбы, углеводы из овощей — баланс на тарелке!

Ингредиенты

  • Щука (стейки): 1 кг
  • Картошка: 700 г
  • Лук: 1 шт.
  • Растительное масло: 3 ст. л.
  • Карри: 1 ч. л.
  • Соль: по вкусу
  • Розмарин сухой: 0.5 ч. л.
  • Помидоры черри (по желанию): 5 шт.
  • Лимоны (по желанию): 0.5 шт.
  • Перец черный молотый: по вкусу
  • Зелень: по вкусу

Пошаговое приготовление: просто и вкусно

Если щука заморожена, разморозьте её правильно (совет: в холодильнике, не в воде). Целую тушку нарежьте на стейки 3-5 см. Голову и хвост оставьте для супа — ничего не пропадает!

Вымойте картошку, обсушите и нарежьте крупными дольками. Лук очистите и промойте. В миске смешайте масло, карри, розмарин, перец и соль. Перемешайте до однородности — аромат уже сводит с ума!

Положите картофель и лук в подходящую форму. Залейте половиной соуса и перемешайте. Оставшимся маслом смажьте стейки щуки. По желанию сбрызните лимонным соком — это добавит свежести.

Застелите противень бумагой для выпечки. Выложите рыбу и картофель. Запекайте при 180-200°C около часа. Следите за духовкой — каждая уникальна! За 20-30 минут добавьте помидоры черри. Включите конвекцию для хрустящей корочки.

Подавайте горячим с соусами или салатом. Наслаждайтесь — это блюдо точно станет фаворитом.

Советы

  • Если рыба свежая, маринад можно усилить любимыми травами.
  • Для диеты уменьшите масло — вкус не пострадает.
  • Экспериментируйте с овощами: добавьте морковь или грибы.

