Быстрый ужин без хлопот: как запечь судака с овощами и не потратить лишнего времени

Представьте: ароматная рыба, окружённая сочными овощами, только что из духовки. Это не просто ужин — это праздник вкуса, который готовится за считаные минуты! Юлия М. делится простым рецептом, где судак сочетается с овощами в идеальном балансе. Подойдёт для семейного ужина или праздника, и его можно вариации с филе любой крупной рыбы.

Ингредиенты

Судак (филе): 500 г

Лук: 2 шт.

Морковь: 1 шт.

Помидоры: 2 шт.

Болгарский перец: 1 шт.

Растительное масло: 20 г

Чеснок: 2 зубчика

Соль: по вкусу

Сухие специи: по вкусу

Зелень: по вкусу

Пошаговое приготовление

Подготовка рыбы. Разморозьте филе судака при комнатной температуре и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте на порционные кусочки. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте кусочки с двух сторон на сильном огне, посолите и приправьте специями. Не доводите до готовности.

Выложите обжаренную рыбу в жаропрочную форму (маслом смазывать не нужно — рыба уже в масле). Очистите и нарежьте лук, натритe морковь на крупной тёрке. Обжарьте на среднем огне 1-2 минуты.

Нарежьте помидоры и болгарский перец небольшими кусочками. Добавьте в сковороду, перемешайте и обжарьте ещё 2-3 минуты с солью. Распределите овощную смесь равномерно по рыбе в форме. Поставьте в разогретую до 180°C духовку на 30 минут (следите за своей духовкой).

Достаньте блюдо — овощи слегка подсушатся, а сок придаст сочности. Подавайте горячим. Приятного аппетита!

Советы