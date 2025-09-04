Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Судак в сметанном соусе
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:07

Быстрый ужин без хлопот: как запечь судака с овощами и не потратить лишнего времени

Судак с овощами в духовке готовится за 45 минут

Представьте: ароматная рыба, окружённая сочными овощами, только что из духовки. Это не просто ужин — это праздник вкуса, который готовится за считаные минуты! Юлия М. делится простым рецептом, где судак сочетается с овощами в идеальном балансе. Подойдёт для семейного ужина или праздника, и его можно вариации с филе любой крупной рыбы.

Ингредиенты

  • Судак (филе): 500 г
  • Лук: 2 шт.
  • Морковь: 1 шт.
  • Помидоры: 2 шт.
  • Болгарский перец: 1 шт.
  • Растительное масло: 20 г
  • Чеснок: 2 зубчика
  • Соль: по вкусу
  • Сухие специи: по вкусу
  • Зелень: по вкусу

Пошаговое приготовление

Подготовка рыбы. Разморозьте филе судака при комнатной температуре и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте на порционные кусочки. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте кусочки с двух сторон на сильном огне, посолите и приправьте специями. Не доводите до готовности.

Выложите обжаренную рыбу в жаропрочную форму (маслом смазывать не нужно — рыба уже в масле). Очистите и нарежьте лук, натритe морковь на крупной тёрке. Обжарьте на среднем огне 1-2 минуты.

Нарежьте помидоры и болгарский перец небольшими кусочками. Добавьте в сковороду, перемешайте и обжарьте ещё 2-3 минуты с солью. Распределите овощную смесь равномерно по рыбе в форме. Поставьте в разогретую до 180°C духовку на 30 минут (следите за своей духовкой).

Достаньте блюдо — овощи слегка подсушатся, а сок придаст сочности. Подавайте горячим. Приятного аппетита!

Советы

  • Экспериментируйте с специями для разнообразия вкуса.
  • Гарнир не нужен, но блюдо отлично сочетается с любым.
  • Калорийность можно скорректировать, уменьшив масло.

