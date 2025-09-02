Быстрый ужин из судака с овощами: минимум усилий — максимум вкуса

Представьте: сочные кусочки судака, пропитанные ароматом овощей, запекаются в духовке и превращаются в идеальное блюдо для семейного ужина или даже праздничного стола. Это просто, быстро и невероятно вкусно — без лишних хлопот!

Ингредиенты

Судак (филе): 500 г

Лук: 2 шт.

Морковь: 1 шт.

Помидоры: 2 шт.

Болгарский перец: 1 шт.

Растительное масло: 20 г

Чеснок: 2 зубчика

Соль: по вкусу

Сухие специи: по вкусу

Зелень: по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

Подготовка рыбы. Разморозьте филе судака при комнатной температуре и обсушите бумажными полотенцами от лишней влаги. Нарежьте на порционные кусочки. Обжарка рыбы. Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте кусочки с двух сторон на сильном огне. Посолите и добавьте специи — не доводите до готовности.

Подготовка овощей. Очистите и нарежьте лук (полукольцами), морковь натрите на крупной терке. Обжарьте их вместе на среднем огне 1-2 минуты. Добавление овощей. Нарежьте помидоры и болгарский перец небольшими кусочками. Добавьте в сковороду, перемешайте и жарьте еще 2-3 минуты. Подсолите слегка.

Запекание. Выложите обжаренную рыбу в жаропрочную форму (маслом смазывать не нужно). Сверху распределите овощную смесь. Запекайте в разогретой до 180°C духовке около 30 минут. Следите за своей духовкой!

Готовое блюдо получится с ароматным соком и слегка подсушенными овощами. Подавайте горячим — с гарниром или без. Приятного аппетита!

Совет: это блюдо можно адаптировать под любую крупную рыбу. Экспериментируйте со специями для нового вкуса.