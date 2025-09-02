Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Судак в сметанном соусе
Судак в сметанном соусе
© Design by Freepick by mrsiraphol is licensed under Public Domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:22

Быстрый ужин из судака с овощами: минимум усилий — максимум вкуса

Запекайте судака с овощами в духовке по инструкции кулинарного эксперта

Представьте: сочные кусочки судака, пропитанные ароматом овощей, запекаются в духовке и превращаются в идеальное блюдо для семейного ужина или даже праздничного стола. Это просто, быстро и невероятно вкусно — без лишних хлопот!

Ингредиенты

  • Судак (филе): 500 г
  • Лук: 2 шт.
  • Морковь: 1 шт.
  • Помидоры: 2 шт.
  • Болгарский перец: 1 шт.
  • Растительное масло: 20 г
  • Чеснок: 2 зубчика
  • Соль: по вкусу
  • Сухие специи: по вкусу
  • Зелень: по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

Подготовка рыбы. Разморозьте филе судака при комнатной температуре и обсушите бумажными полотенцами от лишней влаги. Нарежьте на порционные кусочки. Обжарка рыбы. Разогрейте сковороду с растительным маслом, обжарьте кусочки с двух сторон на сильном огне. Посолите и добавьте специи — не доводите до готовности.

Подготовка овощей. Очистите и нарежьте лук (полукольцами), морковь натрите на крупной терке. Обжарьте их вместе на среднем огне 1-2 минуты. Добавление овощей. Нарежьте помидоры и болгарский перец небольшими кусочками. Добавьте в сковороду, перемешайте и жарьте еще 2-3 минуты. Подсолите слегка.

Запекание. Выложите обжаренную рыбу в жаропрочную форму (маслом смазывать не нужно). Сверху распределите овощную смесь. Запекайте в разогретой до 180°C духовке около 30 минут. Следите за своей духовкой!

Готовое блюдо получится с ароматным соком и слегка подсушенными овощами. Подавайте горячим — с гарниром или без. Приятного аппетита!

Совет: это блюдо можно адаптировать под любую крупную рыбу. Экспериментируйте со специями для нового вкуса.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кулинары раскрыли способ приготовления пельменей на молоке сегодня в 10:09

Экономичный поворот: молоко делает тесто пельменей мягче, а кошелёк — толще

Узнайте, как молоко в тесте меняет вкус и консистенцию пельменей, делая их мягкими, упругими и неразваривающимися. Простой рецепт для домашней кухни!

Читать полностью » Как приготовить закуску из яиц и чернослива по традиционным рецептам сегодня в 9:47

Бюджетный триумф: как чернослив в яйцах экономит кошелёк и время на кухне

Узнайте, как приготовить простую и вкусную закуску — яйца с черносливом и грецкими орехами. Лёгкий рецепт, который украсит любой стол и порадует гостей!

Читать полностью » Приготовьте кексы с изюмом на кефире по рецепту от кулинарного блога сегодня в 9:02

Нежность и аромат в каждом кусочке: кексы, которые хочется есть снова и снова

Узнайте, как быстро и просто приготовить нежные кексы с изюмом на кефире в силиконовых формочках. Влажный мякиш и аромат лимонной цедры сделают выпечку идеальной для любого случая!

Читать полностью » Рецепт салата Мимоза с яйцами и сыром обновили на основе советов шеф-поваров сегодня в 8:56

Салат Мимоза без маски: тайна, которую скрывают от гостей вечера

Удивительный вариант Мимозы без моркови и картошки — с яйцами, сыром и маслом. Нежный, праздничный салат из простых продуктов захватит вкусом!

Читать полностью » Приготовьте салат из куриной грудки и шампиньонов по рецепту кулинарных экспертов сегодня в 8:20

Волшебный дуэт курицы и шампиньонов: салат, который разбудит ностальгию по домашнему уюту

Узнайте, как из простых и доступных продуктов приготовить нежный и ароматный салат с куриной грудкой и шампиньонами — идеальное блюдо для любого случая!

Читать полностью » Как приготовить кекс с апельсинами по рецепту кулинарных источников сегодня в 7:50

Яркий вкус и нежность в каждом кусочке: кекс, который растопит даже зимнюю стужу

Узнайте, как приготовить воздушный и ароматный кекс с апельсинами, который станет настоящим украшением вашего стола и порадует гостей своим вкусом и видом.

Читать полностью » Шаги приготовления курицы с яблоками в духовке по рецепту кулинаров сегодня в 7:14

Как приготовить сочную курицу с яблоками без лишних хлопот и усилий

Узнайте секрет сочной курицы в духовке с яблочной начинкой. Простой рецепт для уютного ужина, полный вкуса и аромата. Кулинария, рецепты, курица.

Читать полностью » Приготовьте торт без выпечки из печенья и творога по рецепту кулинаров сегодня в 6:44

Нежность во рту и никакой духовки: десерт, который заставит забыть о сложностях кухни

Нежный торт из печенья и творога без выпечки: простой рецепт, который удивит всех! Готовится быстро, тает во рту. Попробуйте этот десерт для семейного чаепития.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Эксперт Роман Тимашов назвал главные причины возгорания машин
Дом

Нейропсихолог Валентина Паевская рассказала, как правильно организовать рабочее место школьника
Еда

Куриный салат с фасолью готовят за 25 минут — рецепт от кулинарного эксперта
Еда

Гаспачо признан одним из самых популярных летних блюд в мире
Наука и технологии

Учёные восстановили сердце приматов после инфаркта с помощью генной терапии
Туризм

Росаккредитация: более 6 тысяч гостиниц приостановили работу из-за отсутствия классификации
Питомцы

Ветеринары объяснили, как вернуть аппетит кошкам к сухому корму
Садоводство

Осенняя обрезка растений в сентябре снижает риск болезней и стимулирует повторное цветение
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet