Представьте: ароматный, сочный вкус океана прямо из вашей духовки. Лангустины в духовке — это не только просто, но и невероятно изысканно. Этот рецепт поможет вам удивить гостей или просто побаловать себя. Я, Юлия, делюсь проверенным способом, который превращает обычный ужин в праздник вкуса. Давайте приготовим вместе!

Ингредиенты

Лангусты (лангустины) — 7 шт.

Соевый соус — 2 ч. л.

Лимонный сок — 3 ч. л.

Оливковое масло — 2 ч. л.

Чеснок — 1 зубчик

Петрушка — 2 г

Соль — по вкусу

Подготовка и маринад

Сначала подготовьте лангустины. Если они замороженные, разморозьте их в холодильнике — так они сохранят вкус и пользу. Мои были варено-замороженные, розоватые. Если сырые (серо-зеленые), сначала отварите в подсоленной воде 5-6 минут, в зависимости от размера.

Промойте лангустины, срежьте лапки ножницами. Сделайте разрез вдоль панциря от головы к хвосту, удалите черную вену, чтобы избежать горечи. Надрежьте сверху для лучшего проникновения маринада. Ополосните и обсушите.

Для маринада: очистите чеснок, измельчите прессом или теркой. Помойте петрушку, обсушите и мелко нарежьте — она добавит аромата.

В миске смешайте оливковое масло, лимонный сок и соевый соус. Попробуйте, посолите при необходимости. (Лимон можно добавить позже, на готовые лангустины.) Добавьте чеснок и петрушку, перемешайте. Для остроты подойдет черный перец.

Пошаговое приготовление

Смажьте каждого лангустина маринадом со всех сторон, особенно внутри разреза. Используйте кисть или ложку.

Выложите на противень (застелите фольгой) или в форму для запекания. Накройте и оставьте на 30-40 минут мариноваться. Разогрейте духовку до 180°C. Запекайте 10-15 минут без крышки. Время зависит от духовки и размера — не пересушите, чтобы мясо осталось нежным.