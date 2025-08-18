Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
шашлык из баранины
Опубликована сегодня в 1:29

Шашлык без мангала? Секретный рецепт от домашних поваров

Как приготовить куриный шашлык в духовке: пошаговый рецепт от шеф-повара

Кто сказал, что шашлык можно приготовить только на углях? Этот рецепт докажет, что нежное, пропитанное специями куриное филе легко сделать в духовке — и оно будет не хуже традиционного!

Ингредиенты

  • Куриные грудки — 500 г
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Готовая горчица — 1 дес. л.
  • Смесь сухих специй — 1 ч. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Чёрный перец — по вкусу

Как приготовить

Промойте филе, обсушите и нарежьте кубиками (примерно 3x3 см). Чем крупнее куски, тем сочнее получится шашлык. Смешайте майонез, горчицу, специи, соль и перец. Обмажьте курицу и оставьте минимум на 30 минут (чем дольше — тем насыщеннее вкус).

Замочите деревянные шпажки в воде — так мясо не прилипнет. Нанизайте курицу и разложите на бортики формы, на дно которой налейте немного воды. Разогрейте духовку до 200°C (режим конвекции). Готовьте 15-20 минут до румяной корочки.

Подавайте сразу! Горячий шашлык из курицы особенно нежный и ароматный. Отлично сочетается с овощами и зеленью.

