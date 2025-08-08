Просто сложить и запечь: как превратить обычные продукты в шедевр

Что может быть лучше, чем ароматная курочка с золотистой картошкой и сочными овощами? Это блюдо — идеальный вариант для тех, кто ценит простоту и насыщенный вкус. Минимум усилий, максимум удовольствия: просто сложите ингредиенты в форму и отправьте в духовку!

Ингредиенты

Курица (бедра, голени или грудка) — 800 г

Картофель — 8 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Помидоры — 2 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Растительное масло — 100 мл

Соль и специи — по вкусу

Пошаговый рецепт

Хорошо промойте курицу и овощи. Картошку очистите, лук нарежьте полукольцами, перец и помидоры — крупными кусочками. Смешайте растительное масло с солью и специями. Обмажьте курицу со всех сторон — это придаст ей сочность и аромат.

Смажьте противень маслом, выложите лук, затем курицу. Картошку и перец обваляйте в оставшемся масле и разложите вокруг мяса. Добавьте помидоры и отправьте блюдо в разогретую до 200°C духовку на 1 час. Готовность проверьте по прозрачному соку при прокалывании курицы.

Достаньте румяное блюдо из духовки, разложите по тарелкам и наслаждайтесь.