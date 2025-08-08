Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тушёная репа с курицей и сметаной
Тушёная репа с курицей и сметаной
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 11:03

Просто сложить и запечь: как превратить обычные продукты в шедевр

Курица с картофелем в духовке: пошаговый рецепт

Что может быть лучше, чем ароматная курочка с золотистой картошкой и сочными овощами? Это блюдо — идеальный вариант для тех, кто ценит простоту и насыщенный вкус. Минимум усилий, максимум удовольствия: просто сложите ингредиенты в форму и отправьте в духовку!

Ингредиенты

  • Курица (бедра, голени или грудка) — 800 г
  • Картофель — 8 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Растительное масло — 100 мл
  • Соль и специи — по вкусу

Пошаговый рецепт

Хорошо промойте курицу и овощи. Картошку очистите, лук нарежьте полукольцами, перец и помидоры — крупными кусочками. Смешайте растительное масло с солью и специями. Обмажьте курицу со всех сторон — это придаст ей сочность и аромат.

Смажьте противень маслом, выложите лук, затем курицу. Картошку и перец обваляйте в оставшемся масле и разложите вокруг мяса. Добавьте помидоры и отправьте блюдо в разогретую до 200°C духовку на 1 час. Готовность проверьте по прозрачному соку при прокалывании курицы.

Достаньте румяное блюдо из духовки, разложите по тарелкам и наслаждайтесь.

Шоколадное семифредо: пошаговая инструкция от итальянских кулинаров сегодня в 11:45

Три ингредиента — и ваше мороженое станет легендой

Шоколадное семифредо — воздушный итальянский десерт, который готовится без мороженицы. Всего 3 ингредиента, но результат покорит даже искушённых сладкоежек!

Читать полностью » Рецепт трески в кляре с молоком и мукой: пошаговый способ приготовления сегодня в 7:23

Добавляю в кляр один секретный ингредиент — и рыба тает во рту: рецепт, который просят все гости

Хрустящая треска в кляре — простое и вкусное блюдо, которое украсит любой стол. Сочное филе под золотистой корочкой: секрет идеального кляра и тонкости жарки.

Читать полностью » Классический рецепт горячего алкогольного пунша с ромом и пряностями сегодня в 6:34

Горячий пунш за 15 минут — согревает лучше чая и поднимает настроение

Горячий алкогольный пунш — идеальный напиток для холодных вечеров. Узнайте, как приготовить его по классическому рецепту с ромом, чаем и пряностями. Согревающий, ароматный и просто вкусный!

Читать полностью » Рецепт форели в сливочном соусе: пошаговое руководство по приготовлению сегодня в 6:15

Ужин за 30 минут: как приготовить шикарную форель в сливках для всей семьи

Изысканная форель в сливочно-сырном соусе — ресторанный вкус без сложностей! Простой рецепт с пошаговыми фото. Удивите близких нежным блюдом за час.

Читать полностью » Рецепт муссового пирожного с ягодами: пошаговое руководство по приготовлению сегодня в 5:28

Секрет идеального мусса: всего 5 ингредиентов и холодильник — получается шикарно

Узнайте, как приготовить невероятно красивое и вкусное муссовое пирожное с ягодами. Этот десерт станет настоящим украшением любого праздника!

Читать полностью » Лёгкие вегетарианские роллы с огурцом: ингредиенты и технология приготовления сегодня в 5:12

3 ингредиента и 20 минут — вот и всё, что нужно для идеальных роллов без рыбы

Роллы с огурцом — свежий и лёгкий вариант японской кухни. Простой рецепт, минимум ингредиентов, а результат — невероятно вкусно! Попробуйте приготовить сегодня.

Читать полностью » Рецепт торта Анна Павлова: классический десерт с безе, кремом и ягодами сегодня в 4:19

Торт, который тает во рту: как сделать Анну Павлову без ошибок

Хрустящее безе, нежный крем и сочные ягоды — классический торт "Анна Павлова" покорит вас своей воздушностью. Узнайте секрет идеального коржа!

Читать полностью » Как приготовить салат с курицей и перцем за 30 минут: советы по ингредиентам сегодня в 4:08

Сытный салат с курицей и болгарским перцем: идеален для ужина на каждый день

Яркий, сытный и с пикантной остринкой — салат с курицей и болгарским перцем станет идеальным ужином. Горячая заправка придаст ему необычный вкус!

Читать полностью »

