Просто сложить и запечь: как превратить обычные продукты в шедевр
Что может быть лучше, чем ароматная курочка с золотистой картошкой и сочными овощами? Это блюдо — идеальный вариант для тех, кто ценит простоту и насыщенный вкус. Минимум усилий, максимум удовольствия: просто сложите ингредиенты в форму и отправьте в духовку!
Ингредиенты
- Курица (бедра, голени или грудка) — 800 г
- Картофель — 8 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Помидоры — 2 шт.
- Болгарский перец — 1 шт.
- Растительное масло — 100 мл
- Соль и специи — по вкусу
Пошаговый рецепт
Хорошо промойте курицу и овощи. Картошку очистите, лук нарежьте полукольцами, перец и помидоры — крупными кусочками. Смешайте растительное масло с солью и специями. Обмажьте курицу со всех сторон — это придаст ей сочность и аромат.
Смажьте противень маслом, выложите лук, затем курицу. Картошку и перец обваляйте в оставшемся масле и разложите вокруг мяса. Добавьте помидоры и отправьте блюдо в разогретую до 200°C духовку на 1 час. Готовность проверьте по прозрачному соку при прокалывании курицы.
Достаньте румяное блюдо из духовки, разложите по тарелкам и наслаждайтесь.
