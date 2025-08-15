Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Говяжьи рёбра с можжевеловым дымом
Говяжьи рёбра с можжевеловым дымом
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 1:10

Мясо нежнее облака: как добиться идеальной текстуры за 3 часа

Как правильно запекать говядину в рукаве для духовки — рекомендации шеф-поваров

Вы когда-нибудь пробовали запечённую говядину, которая тает во рту? Это не просто мясо, это настоящая кулинарная находка! Запечённая говядина в рукаве — это не только вкусно, но и полезно. Это блюдо станет настоящим украшением любого ужина и подарит вам и вашим близким незабываемые моменты.

Ингредиенты

  • Говядина — 900 г
  • Сметана — 3 ст. л.
  • Горчица зернистая — 2 ст. л.
  • Чеснок — 5 зубчиков
  • Соль и перец — по вкусу

Пошаговое приготовление

Для маринада я использую сметану и горчицу в зернах. Не забудьте добавить чеснок для аромата, а соль и перец — по вкусу. Выбирайте говядину с жировыми прослойками для большей сочности. Промойте мясо под проточной водой и обсушите. Свежая охлаждённая говядина — лучший выбор, но если у вас замороженное мясо, размораживайте его в холодильнике.

Для маринада смешайте сметану с горчицей, добавьте соль и перец. Чеснок нарежьте на половинки или четвертинки. Вместо сметаны можно использовать жирные сливки или натуральный йогурт. Сделайте надрезы по всей поверхности мяса и вставьте в них чеснок.

Поместите говядину в рукав для запекания, равномерно смажьте маринадом и закройте концы рукава. Оставьте мариноваться минимум на час. За полчаса до запекания разогрейте духовку до 180 градусов. Запекайте мясо около 2 часов, периодически переворачивая рукав.

Когда говядина готова, она должна быть мягкой и легко протыкаться ножом. Дайте мясу немного остыть, нарежьте его на порционные куски и подавайте с гарниром из овощей, макарон или риса. Приятного аппетита! Запечённая говядина в рукаве — это отличный способ порадовать себя и своих близких. Попробуйте этот рецепт, и вы не пожалеете.

