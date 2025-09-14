Конкуренция за рекорд Гретцки выходит на новый этап

сегодня в 6:50

Шесть минут вместо часа: короткий комплекс на пресс меняет игру без лишних повторов

Тренировка на пресс без привычных скручиваний: всего три упражнения, 6 минут времени и неожиданный результат.

Читать полностью »

сегодня в 6:10

Тайный ритуал перед сном: одно движение запускает расслабление всего тела

Простые дыхательные практики, мягкая растяжка и массаж перед сном помогут снять стресс и уснуть быстрее.

Читать полностью »

сегодня в 5:50

Стульчик у стены делает ноги сильнее без приседаний со штангой

Простое упражнение без снарядов может удивить нагрузкой: как "стульчик у стены" помогает укрепить мышцы и где скрываются его ограничения.

Читать полностью »

сегодня в 5:10

Планка и «скалолаз» способны изменить тело быстрее, чем бег и гантели

Универсальный комплекс для дома, который заменит спортзал: планка, отжимания и «скалолаз» в необычных вариациях для разных уровней подготовки.

Читать полностью »

сегодня в 4:50

Боль в тазобедренном суставе после тренировки: три шага, которые помогают

Лёгкая боль в бедре после спорта — не повод прекращать тренировки. Несколько простых шагов помогут вернуть подвижность и комфорт.

Читать полностью »

сегодня в 4:15

Эти упражнения на предплечья превращают слабый хват в стальную хватку

Сильные предплечья делают фигуру мощнее и помогают в базовых упражнениях. Разбираем мифы, анатомию и лучшие способы прокачки этой зоны.

Читать полностью »

сегодня в 4:10

Жар против усталости: что скрывает привычка заходить в парилку после зала

Сауна после тренировки обещает ускоренное восстановление и даже помощь в снижении веса. Но насколько это реально подтверждают исследования?

Читать полностью »

сегодня в 3:50

Сидячая работа соревнуется с тяжёлым трудом — кто быстрее доведёт спину до боли

Боль в пояснице может настигнуть и офисного работника, и спортсмена. Разбираемся, как простая профилактика помогает сохранить здоровье спины.

Читать полностью »