Александр Овечкин
Александр Овечкин
© commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:17

Конкуренция за рекорд Гретцки выходит на новый этап

Александр Овечкин провёл первую тренировку перед сезоном

Капитан и нападающий "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин вышел на лёд перед стартом нового сезона НХЛ-2025/26. Первую тренировку спортсмена показал спортивный журналист Сэмми Силбер, опубликовавший видео в соцсети X.

На кадрах Овечкин отрабатывает броски по воротам. Сам журналист лаконично подписал ролик: "Пробная тренировка Овечкина".

Для болельщиков это стало первым подтверждением того, что форвард уже активно готовится к предстоящему сезону, в котором ему предстоит продолжить погоню за рекордом голов Уэйна Гретцки.

