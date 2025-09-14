Конкуренция за рекорд Гретцки выходит на новый этап
Капитан и нападающий "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин вышел на лёд перед стартом нового сезона НХЛ-2025/26. Первую тренировку спортсмена показал спортивный журналист Сэмми Силбер, опубликовавший видео в соцсети X.
На кадрах Овечкин отрабатывает броски по воротам. Сам журналист лаконично подписал ролик: "Пробная тренировка Овечкина".
Для болельщиков это стало первым подтверждением того, что форвард уже активно готовится к предстоящему сезону, в котором ему предстоит продолжить погоню за рекордом голов Уэйна Гретцки.
