Александр Овечкин
© commons.wikimedia.org by All-Pro Reels from District of Columbia, USA is licensed under CC BY-SA 2.0
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:22

Овечкин выходит из тени: главный тренер раскрыл дату его возвращения

Главный тренер клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталс" Спенсер Карбери рассказал о сроках возвращения на лёд капитана команды Александра Овечкина. Об этом сообщила журналистка Кэти Адлер в своей публикации в соцсети X.

Когда Овечкин вернётся в состав

По словам наставника, российский форвард должен выйти на лёд в предсезонной встрече против "Бостон Брюинс".

Дата и время матча

Игра состоится в ночь со 2 на 3 октября и начнётся в 02:00 по московскому времени.

