Овечкин выходит из тени: главный тренер раскрыл дату его возвращения
Главный тренер клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталс" Спенсер Карбери рассказал о сроках возвращения на лёд капитана команды Александра Овечкина. Об этом сообщила журналистка Кэти Адлер в своей публикации в соцсети X.
Когда Овечкин вернётся в состав
По словам наставника, российский форвард должен выйти на лёд в предсезонной встрече против "Бостон Брюинс".
Дата и время матча
Игра состоится в ночь со 2 на 3 октября и начнётся в 02:00 по московскому времени.
