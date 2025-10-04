Овечкин выходит из тени: главный тренер раскрыл дату его возвращения

Главный тренер клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталс" Спенсер Карбери рассказал о сроках возвращения на лёд капитана команды Александра Овечкина. Об этом сообщила журналистка Кэти Адлер в своей публикации в соцсети X.

Когда Овечкин вернётся в состав

По словам наставника, российский форвард должен выйти на лёд в предсезонной встрече против "Бостон Брюинс".

Дата и время матча

Игра состоится в ночь со 2 на 3 октября и начнётся в 02:00 по московскому времени.