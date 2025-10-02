В 44 года на лед? Будущее Овечкина в сборной вызывает всё больше сомнений

Вокруг будущего Александра Овечкина и его возможного участия в Олимпийских играх продолжаются споры. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился своим мнением о перспективах капитана "Вашингтон Кэпиталс" вновь надеть форму сборной России.

"Скорее всего нет, чем да. Хотя Саша уже много чудес натворил в хоккее", — заявил Фетисов в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Возраст и перспективы

Через четыре года, к моменту Олимпиады-2030, Александру Овечкину будет уже за сорок. Даже для хоккеистов с выдающимися физическими данными это серьёзный возраст. Фетисов отметил, что чудеса возможны, но вероятность участия звезды НХЛ снижается с каждым сезоном.

Решение IIHF

2 июня Международная федерация хоккея (IIHF) подтвердила окончательное решение — сборные России и Белоруссии не будут допущены к Олимпиаде-2026. Это решение принято после консультаций с Международным олимпийским комитетом. Таким образом, ближайший шанс для российских хоккеистов вернуться на Олимпийские игры — 2030 год.

Сравнение: карьера и возрастные перспективы