Лето в России приносит Овечкину больше, чем сезон в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал данные о том, что российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин мог заработать свыше 3,3 млрд рублей во время летнего отпуска в России. Его слова приводит ТАСС.

"Здесь всё взаимосвязано. Приятно, что в нашей стране отреагировали на этот фантастический успех. И другим ребятам есть к чему стремиться", — отметил Фетисов.

Он подчеркнул, что подобные доходы стали возможны благодаря успехам Овечкина в Северной Америке: для того чтобы хорошо зарабатывать в России, нужно показывать высокий уровень игры в НХЛ.

Контекст

Овечкин, являющийся капитаном "Вашингтон Кэпиталс" и одной из главных звёзд мирового хоккея, регулярно проводит лето в России, участвует в коммерческих мероприятиях и благотворительных акциях.

Итог

Фетисов видит в примере Овечкина стимул для молодых игроков: спортивные достижения открывают широкие возможности не только в НХЛ, но и на родине.