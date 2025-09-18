Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Овечкин
Александр Овечкин
© commons.wikimedia.org by All-Pro Reels from District of Columbia, USA is licensed under CC BY-SA 2.0
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:17

Лето в России приносит Овечкину больше, чем сезон в НХЛ

Вячеслав Фетисов прокомментировал заработки Александра Овечкина в России

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал данные о том, что российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин мог заработать свыше 3,3 млрд рублей во время летнего отпуска в России. Его слова приводит ТАСС.

"Здесь всё взаимосвязано. Приятно, что в нашей стране отреагировали на этот фантастический успех. И другим ребятам есть к чему стремиться", — отметил Фетисов.

Он подчеркнул, что подобные доходы стали возможны благодаря успехам Овечкина в Северной Америке: для того чтобы хорошо зарабатывать в России, нужно показывать высокий уровень игры в НХЛ.

Контекст

Овечкин, являющийся капитаном "Вашингтон Кэпиталс" и одной из главных звёзд мирового хоккея, регулярно проводит лето в России, участвует в коммерческих мероприятиях и благотворительных акциях.

Итог

Фетисов видит в примере Овечкина стимул для молодых игроков: спортивные достижения открывают широкие возможности не только в НХЛ, но и на родине.

