После завершения карьеры в (НХЛ) свой последний матч Овечкин хотел бы провести за "Динамо".

Александр Овечкин, капитан "Вашингтон Кэпиталз", в интервью РИА Новости поделился своим желанием провести заключительный матч в карьере в форме московского "Динамо" после завершения выступлений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин отметил, что пока не заглядывает так далеко в будущее, поскольку у него еще два года контракта с клубом НХЛ. Однако он выразил желание сыграть свой прощальный матч за "Динамо", где начинал свой профессиональный путь. При этом он считает, что сейчас преждевременно подробно обсуждать эту тему.
Овечкин является воспитанником московского "Динамо". В составе столичной команды он завоевал титул чемпиона России и стал обладателем Кубка Гагарина. Овечкин защищал цвета "бело-голубых" с 2001 по 2005 год, а также провел сезон-2012/13 в "Динамо" во время локаута в НХЛ.
Фото: From Wikimedia Commons/ U.S. Department of State
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