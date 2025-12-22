После рекордов наступила пауза: что происходит с Овечкиным в НХЛ

Восьмиматчевая пауза без заброшенных шайб — редкий эпизод даже для самых стабильных снайперов лиги. Александр Овечкин продолжает искать свою игру в регулярном чемпионате НХЛ, но очередная попытка прервать серию оказалась безуспешной; об этом стало известно после матча "Вашингтона" в Детройте.

Матч в Детройте и сухая статистика

21 декабря "Вашингтон Кэпиталз" на выезде уступил "Детройт Ред Уингз" со счётом 2:3 в овертайме. Александр Овечкин провёл встречу без результативных действий и вновь не сумел отличиться в атаке. Для капитана столичного клуба это стал восьмой матч подряд без голов.

Таким образом, нападающий обновил личный антирекорд текущего сезона по продолжительности безголевой серии. Последний раз в регулярном чемпионате НХЛ Овечкин забрасывал шайбы 4 декабря, оформив дубль в ворота "Сан-Хосе Шаркс".

Антирекорд сезона и контекст формы

Текущая серия стала самой продолжительной для Овечкина в сезоне 2025/2026. Несмотря на активное участие в игре и регулярное время на льду, результативность форварда в последние недели остаётся на нуле.

Карьера и достижения Овечкина

Александр Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года и на протяжении всей североамериканской карьеры играет за "Вашингтон Кэпиталз". В 2018 году он вместе с командой выиграл Кубок Стэнли, став главным лицом этой победы.

В ночь на 26 октября нападающий провёл 1500-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ, установив рекорд среди российских хоккеистов. А в апреле 2025 года Овечкин побил достижение Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных сезонах лиги, забросив 895-ю шайбу и став лучшим снайпером в истории НХЛ.