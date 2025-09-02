Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Яйцеклетка
Яйцеклетка
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:29

Нашли два гена, которые решают судьбу яйцеклеток — и это может объяснить бесплодие

Учёные Калифорнийского университета создали карту развития яичников обезьян

Учёные сделали ещё один шаг к разгадке того, каким образом формируется пожизненный запас яйцеклеток у женщин — так называемый овариальный резерв. Исследование, опубликованное в Nature Communications 26 августа, позволило впервые проследить развитие ключевых клеток и молекул в яичниках обезьян — от стадии эмбриона до первых месяцев после рождения.

Карта, которая открывает новые горизонты

Созданная карта развития яичников помогает заполнить пробелы в понимании биологии, которая до сих пор оставалась "чёрным ящиком".

"Эта карта заполняет некоторые пробелы в "действительно важных областях неизвестной биологии"", — заявил соавтор исследования, специалист по биологии развития Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Амандер Кларк.

Эта работа открывает путь к созданию более точных моделей яичников в лаборатории. Это необходимо, чтобы глубже изучать такие заболевания, как синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — сложное эндокринное расстройство, часто приводящее к бесплодию.

Как формируется овариальный резерв

Яичники начинают закладываться у эмбриона примерно на шестой неделе после оплодотворения. На ранних стадиях половые клетки объединяются в так называемые "гнёзда". Позже они распадаются, а каждая отдельная яйцеклетка получает защиту от прегранулёзных клеток. Именно они запускают процесс созревания яйцеклеток.

Так появляются примордиальные фолликулы — главный элемент овариального резерва. К 20-й неделе после оплодотворения они формируются и концентрируются по краям яичников. Именно они в будущем обеспечивают выработку гормонов и образование зрелых яйцеклеток.

Динамика и неожиданные открытия

Команда Кларк провела масштабный анализ тканей яичников обезьян, физиологически схожих с человеческими. Учёные исследовали ключевые этапы развития — от 34-го дня после оплодотворения до момента формирования примордиальных фолликулов на 130-й день.

Результаты оказались неожиданными. Исследователи выяснили, что прегранулёзные клетки появляются двумя волнами, но именно вторая волна определяет судьбу будущих яйцеклеток. Кроме того, были найдены два гена, активных до этого этапа. Их дальнейшее изучение может объяснить причины сбоев в формировании овариального резерва.

Ещё одним удивительным результатом стало открытие того, что некоторые фолликулы начинают работать ещё до рождения. Это означает, что яичник уже в эмбриональном периоде способен производить гормоны.

Критический период

Однако работа оставляет вопросы.

"Этап, на котором определяются клеточные линии, очень динамичен, и состав клеток меняется в течение нескольких дней", — отметила специалист по вычислительной биологии Института Уэллкома-Сэнгера Лус Гарсия-Алонсо.

По её словам, для полной картины учёным предстоит собрать данные в большем числе временных точек.

Именно такие пробелы делают тему ещё более актуальной. Ведь понимание того, как формируется овариальный резерв, может стать ключом к разгадке причин женского бесплодия и новых подходов в репродуктивной медицине.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Университет Бикокка: новая теория объяснила высоту Гималаев через мантийный каркас сегодня в 3:16

Гималаи держатся на загадке, о которой молчали сто лет — новое открытие переворачивает всё

Новое исследование поставило под сомнение вековую теорию о том, что удерживает Гималаи. Учёные нашли неожиданное объяснение их высоте и прочности.

Читать полностью » Исследование IEEE: искусственный интеллект может демонстрировать признаки психических расстройств сегодня в 2:16

32 психических расстройства у машин: классификация ИИ, от которой холодеет в груди

Учёные представили новую концепцию Psychopathia Machinalis — классификацию «машинных психозов», которые угрожают будущему ИИ и нашей безопасности.

Читать полностью » Кукурузная Луна взойдёт 7 сентября: NASA и Time and Date сообщили о фазе полнолуния сегодня в 1:16

7 сентября Луна изменит цвет и размер: фото будут впечатлять даже скептиков

Последнее летнее полнолуние станет Кукурузной Луной и принесёт зрелищное затмение. Узнайте, где его можно увидеть и когда ждать редкое явление.

Читать полностью » Археологи Университета Сан-Маркоса обнаружили в Перу захоронение с жертвами ритуалов сегодня в 0:27

Более 2000 лет назад в Андах проходили ритуалы — находка археологов ошеломила

В Перу археологи нашли захоронения с жертвами возрастом 2300 лет. Ученые уверены: странные позы тел и следы насилия указывают на ритуалы.

Читать полностью » Прививка от опоясывающего лишая снижает риск инфаркта на 18% — результаты исследования вчера в 23:56

Сердце под защитой от неожиданного врага — как связаны лишай и инфаркт

Международные ученые обнаружили, что вакцинация против опоясывающего лишая снижает риск сердечно-сосудистых осложнений, открывая новые возможности для профилактики инфаркта и инсульта.

Читать полностью » Археологи нашли 3000-летний бронзовый топор из метеоритного металла на острове Борнео вчера в 23:51

Бронзовый топор из метеорита: сенсация, меняющая историю Индонезии

В Индонезии найден уникальный бронзовый топор возрастом более 3000 лет, возможно, изготовленный из метеоритного металла. Эта находка меняет представления о технологиях и культуре древних общин Борнео.

Читать полностью » Ученые описали новый род гигантских черепах из палеоцена Колорадо вчера в 22:45

Тайна палеоцена: как пресноводные черепахи выжили после катастрофы

Палеонтологи описали новый род гигантских пресноводных черепах из раннего палеоцена Колорадо, раскрывая важные детали выживания видов после массового вымирания.

Читать полностью » Анализ данных показал осложнения лечения COVID-19 превышают смертность от вируса вчера в 22:39

Когда лечение становится приговором: трагедия пандемии COVID-19

Исследование раскрывает: смертность от COVID-19 чаще вызывали осложнения лечения, а не вирус. Анализ 585 пациентов с ИИ-технологиями показывает шокирующие факты о рисках терапии — что это значит для медицины?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Польза отжиманий от стены для осанки и мышц верхней части тела — Лиззи Мэй
Садоводство

Как поливать орхидею правильно — безопасные способы вместо опасных мифов
Авто и мото

Hyundai и Kia представили двигатель на аммиаке без выбросов CO2 — проект KIMM
Спорт и фитнес

Учёные: нагрузка на бицепс при упражнениях на скамье Скотта выше, чем при подъёмах стоя
Питомцы

Ветеринары: регулярные почесывания помогают следить за здоровьем кошки
Авто и мото

Fiat открыл приём заказов на Grande Panda 2025 в Великобритании
Красота и здоровье

Ирина Волгина: паросмия может быть признаком болезней мозга и нервной системы
Еда

Как сделать люля-кебаб на сковороде из баранины с курдючным жиром
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet