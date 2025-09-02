Нашли два гена, которые решают судьбу яйцеклеток — и это может объяснить бесплодие

Учёные сделали ещё один шаг к разгадке того, каким образом формируется пожизненный запас яйцеклеток у женщин — так называемый овариальный резерв. Исследование, опубликованное в Nature Communications 26 августа, позволило впервые проследить развитие ключевых клеток и молекул в яичниках обезьян — от стадии эмбриона до первых месяцев после рождения.

Карта, которая открывает новые горизонты

Созданная карта развития яичников помогает заполнить пробелы в понимании биологии, которая до сих пор оставалась "чёрным ящиком".

"Эта карта заполняет некоторые пробелы в "действительно важных областях неизвестной биологии"", — заявил соавтор исследования, специалист по биологии развития Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Амандер Кларк.

Эта работа открывает путь к созданию более точных моделей яичников в лаборатории. Это необходимо, чтобы глубже изучать такие заболевания, как синдром поликистозных яичников (СПКЯ) — сложное эндокринное расстройство, часто приводящее к бесплодию.

Как формируется овариальный резерв

Яичники начинают закладываться у эмбриона примерно на шестой неделе после оплодотворения. На ранних стадиях половые клетки объединяются в так называемые "гнёзда". Позже они распадаются, а каждая отдельная яйцеклетка получает защиту от прегранулёзных клеток. Именно они запускают процесс созревания яйцеклеток.

Так появляются примордиальные фолликулы — главный элемент овариального резерва. К 20-й неделе после оплодотворения они формируются и концентрируются по краям яичников. Именно они в будущем обеспечивают выработку гормонов и образование зрелых яйцеклеток.

Динамика и неожиданные открытия

Команда Кларк провела масштабный анализ тканей яичников обезьян, физиологически схожих с человеческими. Учёные исследовали ключевые этапы развития — от 34-го дня после оплодотворения до момента формирования примордиальных фолликулов на 130-й день.

Результаты оказались неожиданными. Исследователи выяснили, что прегранулёзные клетки появляются двумя волнами, но именно вторая волна определяет судьбу будущих яйцеклеток. Кроме того, были найдены два гена, активных до этого этапа. Их дальнейшее изучение может объяснить причины сбоев в формировании овариального резерва.

Ещё одним удивительным результатом стало открытие того, что некоторые фолликулы начинают работать ещё до рождения. Это означает, что яичник уже в эмбриональном периоде способен производить гормоны.

Критический период

Однако работа оставляет вопросы.

"Этап, на котором определяются клеточные линии, очень динамичен, и состав клеток меняется в течение нескольких дней", — отметила специалист по вычислительной биологии Института Уэллкома-Сэнгера Лус Гарсия-Алонсо.

По её словам, для полной картины учёным предстоит собрать данные в большем числе временных точек.

Именно такие пробелы делают тему ещё более актуальной. Ведь понимание того, как формируется овариальный резерв, может стать ключом к разгадке причин женского бесплодия и новых подходов в репродуктивной медицине.