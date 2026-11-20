Перегрузка участковых терапевтов и дефицит клинического мышления могут стать серьезным препятствием для внедрения новых стандартов работы поликлиник, считает терапевт, директор Центра иммунокоррекции Ходановой Людмила Лапа. В беседе с NewsInfo эксперт подчеркнула, что планируемое на начало 2027 года обновление правил оказания медпомощи требует радикального пересмотра нагрузки на врачей и их дополнительного обучения.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения готовит масштабный проект поправок в порядок оказания терапевтической помощи взрослому населению. Ведомство планирует актуализировать нормы маршрутизации, внедрить элементы цифровизации и дистанционного наблюдения за пациентами. Новые правила должны вступить в силу с 1 января 2027 года, заменив регламенты двенадцатилетней давности.

При этом в экспертном сообществе высказываются опасения, что система может столкнуться с неожиданным препятствием при попытке автоматизировать работу с группами риска.

Терапевт выразила уверенность, что закрепление за одним терапевтом трех тысяч человек делает качественный индивидуальный подход практически невозможным. По ее словам, нынешние нормативы приема вынуждают медиков работать поверхностно, ограничиваясь заполнением протоколов, вместо глубокого анализа состояния больного. Для эффективной работы по новым стандартам, включая диспансерное наблюдение тяжелых пациентов, необходимо кратное снижение потока посетителей.

"Индивидуальный подход всегда самый лучший, когда пациентов будет у врача в день не сорок человек, а, максимально десять. Тогда может быть индивидуальный подход. То, что сейчас происходит, это несовместимо с моей точки зрения", — пояснила Лапа.

Особое внимание специалист обратила на проблему квалификации кадров в контексте телемедицины. В последние десятилетия система образования была выстроена так, что врачей приучали действовать строго по алгоритмам, зачастую игнорируя причинно-следственные связи заболеваний. Сегодня образование в медицинских вузах требует коррекции в сторону усиления клинической практики. Без возврата к фундаментальным медицинским принципам современные цифровые инструменты не принесут ожидаемой пользы.

"Для того, чтобы вести телемедицину, врачей надо обучить клиническим всем вещам, о которых ровно двадцать лет всех просили забыть, о причинно-следственных связях проявлений. Врачи действуют по протоколу", — отметила терапевт.

Эксперт резюмировала, что без снижения административной и физической нагрузки на первичное звено любые реформы Минздрава могут оказаться "похоронены, не начавшись". На фоне кадрового голода и высокой ответственности медиков вопросы качества медицинской помощи становятся ключевыми для безопасности пациентов.

В ряде случаев системные проблемы уже приводят к тому, что пожилой человек рискует не дождаться своевременного реагирования экстренных служб. Более того, даже профилактические меры не всегда эффективны, так как массовые обследования ради профилактики часто дают сбой в плане точности постановки диагноза.

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