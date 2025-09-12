Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Осенний спорт в парке
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:10

Полчаса на свежем воздухе — и тело меняется быстрее, чем после часа в зале

Уличные тренировки сжигают больше калорий благодаря рельефу — тренер Тина Виндум

Свежий воздух, природные пейзажи и ощущение свободы — вот что делает уличные тренировки особенно ценными. Но чаще всего находятся десятки причин отложить пробежку или упражнения в парке: то слишком жарко, то слишком прохладно, то слишком людно. Однако стоит дать себе шанс, ведь тренировки на улице приносят не только больше калорийных затрат, но и заметное улучшение настроения.

Почему тренировки на улице эффективнее

Главная причина в том, что открытое пространство всегда подбрасывает новые вызовы: подъёмы, спуски, неровный рельеф. Мышцы работают активнее, чем в зале, где поверхность и условия стабильны. Как пояснила основательница Outdoor Fitness Institute Тина Виндум:

"Уличные тренировки заставляют мышцы работать с уклонами, спусками и препятствиями", — сказала тренер Тина Виндум.

Помимо этого, исследования Университета Эссекса (Великобритания) показали, что упражнения на свежем воздухе помогают снизить уровень стресса и повышают самооценку.

30-минутный комплекс

Чтобы получить максимум пользы, достаточно полчаса. Перед началом стоит пройтись быстрым шагом или легко пробежать 5 минут. Дальше выполняйте поочерёдно:

• прыжки в стороны (по 20 на каждую ногу);
• отжимания от скамейки в наклоне и с ногами на скамье (от 8 до 20 раз);
• приседания с шагом и скручиванием;
• степ-апы с разными вариантами махов ногой;
• упражнения на пресс — в висе или на скамье.

Такая комбинация позволяет сжечь примерно 250 калорий за одну тренировку и укрепить все основные группы мышц.

Быстрый кардио-комплекс

Когда времени мало, подойдёт программа 10-15-20. Она включает прыжки в длину, классические отжимания, сумо-приседы, бурпи, велосипедные скручивания и "альпинистов". Каждое упражнение выполняется подряд без пауз. В среднем достаточно 10-20 повторений. Можно засекать время и стараться улучшить результат в следующий раз.

Разнообразие вместо рутины

Необязательно ограничиваться привычными упражнениями. На улице есть масса вариантов, которые превращают тренировку в игру:

  1. SUP-сёрфинг на спокойной воде — задействует всё тело и требует устойчивости.

  2. Мини-HIIT на баскетбольной площадке: спринты, боковые прыжки, шифлы.

  3. Фитнес-квест: на маршруте назначаются "точки" с упражнениями — увидели лавку, делаете отжимания, заметили фонарь — приседания.

  4. Игры с мячом — можно использовать разные: футбольный, баскетбольный, фитбол.

  5. Кроссфит-версии без оборудования: комбинации из приседаний, отжиманий, прыжков и выпадов.

  6. Бег по тропинкам или лесу — из-за рельефа нагрузка возрастает почти вдвое.

Польза, которая не ограничивается телом

Такие активности укрепляют не только мышцы и выносливость. Они помогают "переключить голову", выйти из привычного ритма, почувствовать живое дыхание города или природы. Именно поэтому тренировки на улице часто воспринимаются не как обязательство, а как удовольствие.

